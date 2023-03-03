Adobe Flash Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,059,122
- DOSYA BOYUTU 1.15 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Adobe Flash Player programı, Windows bilgisayarlar için flash oyunları oynamak gibi flash içerikleri görüntülemek için bir tarayıcı eklentisidir.
Adobe Flash Player indirerek Windows bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden flash içerikleri sorunsuzca oynatabilirsiniz. Adobe Flash Oynatıcı, internet üzerinde animasyonları, reklamları, flash videoları görüntülemenizi sağlayan bir tarayıcı eklentisidir. Adobe Flash Player, Windows 10 dahil tüm Windows sürümlerinde Microsoft Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Opera ve diğer tarayıcılarda kullanılabilmektedir. Tamindir üzerinden Adobe Flash Player indir butonuna tıklayarak son sürümü bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Adobe Flash Player Nasıl İndirilir?
Uzun yıllardır internet sitelerinde bulunan interaktif içeriklerin Adobe Flash kullanılarak hazırlandığı bir gerçek. Geliştiriciler için oldukça uygun bir ortam sunan Adobe Flash, böylelikle oyunlardan tutun da videolar ve etkileşimli web sitelerine kadar pek çok alanda kaliteli ürünler ortaya konulmasına izin veriyor. Adobe Flash Player ise Flash kullanılarak hazırlanmış olan bu içeriklerin bilgisayarlarımızda doğru bir şekilde oynatılabilmesi için kullanılan bir tarayıcı uygulaması. Flash Player olmadan bir Flash içeriğini açmak isterseniz bunun mümkün olmadığını siz de görebilirsiniz.
Her yeni sürümünde pek çok güvenlik açığının kapatılması, ayrıca performans artışlarının da sağlanması nedeniyle daima en son Adobe Flash Player sürümüne sahip olduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Adobe Flash kullanılarak hazırlanan içerik türlerini listelemek gerekirse;
- Oyunlar
- Videolar
- Müzikler
- Web siteleri
- Bilimsel çalışmalar
- Eğitim uygulamaları
- Sosyal ağlar
Geçmişte Flash sadece 2 boyutlu içerikler için kullanılabiliyordu ancak artık 3D olarak hazırlanmış içeriklere rastlamak da mümkün ve grafik kartınızdan en yüksek düzeyde faydalanarak en hızlı kare oranlarıyla bu içerikleri Adobe Flash Player kullanarak oynatabilirsiniz.
Flash Player Özellikleri
Uygulama tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve ayrıca kurulduktan sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına gerek kalmıyor. İndirdikten sonra kurabilir ve ardından hemen web tarayıcınızı açarak oyunlar oynayabilir, videolar izleyebilirsiniz. Flash Player'ın öne çıkan özellikleri arasında;
- Mobil cihazlar için destek: Kullanıcılar flash içeriklerine tüm cihazlardan erişebilir. Flash Player, kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, kitaplar ve daha birçok platforma içerik sunar.
- Eşi görülmemiş yaratıcı kontrol için mobil hazır özellikler: Çoklu dokunma desteği, el hareketleri, mobil giriş modelleri ve ivmeölçer girişi dahil olmak üzere cihazın tüm özelliklerinden yararlanır.
- Donanım hızlandırma: H.264 video kod çözme (decoding) ve Stage Video kullanarak mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlarda minimum ek yük ile sorunsuz, yüksek çözünürlükte (HD) video sağlar.
- Yüksek kaliteli medya iletimi için genişletilmiş seçenekler: HTTP Dinamik Akışı kullanarak Adobe Flash Media Server Family ürünleriyle zengin medya deneyimi sunmanın yeni yollarını keşfedin. İçerik koruması ve canlı etkinlikler, arabellek kontrolü, destekli ağ iletişimi için gelişmiş destek sağlar.
Not: Flash Player programının 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kullanım ömrünü tamamlayacağı yani artık Adobe sitesi üzerinden indirilemeyeceği ve güncelleme verilmeyeceği resmi olarak duyurulmuştur. Adobe, 2020'nin sonuna kadar düzenli Flash Player güvenlik yamalarını yayınlamaya, işletim sistemi ve tarayıcı uyumluluğunu sürdürmeye ve özellikler eklemeye devam edecek. Şu anda Flash Player, Windows XP SP3 (32-bit), Windows Vista (32-bit), Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Flash Player desteklenen web tarayıcıları ise; Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome ve Opera'nın son sürümü. Ancak Adobe, belirtilen tarihten sonra kullanıcılara Flash Player'ı kaldırmaları hususunda bildirim gönderecek ve Flash tabanlı içerikleri engelleyecek.
Peki, Flash Player neden kalkıyor? HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartlar yıllar içerisinde sürekli gelişti ve Flash içerik için uygun alternatifler olarak hizmet verdi. Büyük web tarayıcı üreticileri de bu açık standartları tarayıcılarına entegre etmeye başladı ve diğer eklentilerin çoğunu (Adobe Flash Player gibi) kullanımdan kaldırıyorlar. Adobe, geliştiriciler, tasarımcılar, işletmeler ve diğerlerinin açık standartlara sorunsuzca geçmeleri için aldıkları kararı üç yıl önceden bildirdi.
Adobe Flash Player (APK)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,349,059
- DOSYA BOYUTU 4.49 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Adobe Flash Player Android: APK olarak indirilebilen flash uygulaması ile Android telefonunuzda flash içerikleri oynatabilirsiniz.
Adobe Flash Player, Android işletim sistemini kullanan mobil cihazların (telefon/tablet) flash içerikleri oynatmasını sağlayan bir mobil uygulamadır. Telefonunuza APK olarak yükleyeceğiniz Adobe Flash Player eklentisiyle internetteki flash videoları, animasyonları, oyunları ve uygulamaları sorunsuzca görüntüleyebilirsiniz.
Adobe Flash Player ile internet adreslerinde kullanılan zengin görselleri görüntüleyebilir ve video oynatıcılarını çalıştırabilirsiniz. Son dönemlerde internet sitelerinde bolca kullanılan flash içeriklerin tarayıcı üzerinde görüntülenmesini sağlayan Adobe Flash Player, hemen her mobil cihazda yer alması gereken ilk uygulamalardan biridir.
Adobe Flash Player Android APK İndir
Adobe, 2020 sonunda flash desteğini kesecek ancak hala bazı sitelerde flaş içerikler oynatılıyor. Adobe Flash Player uygulaması resmi olarak Google Play mağazasında yer almasa da Adobe Flash Player APK indirip Android telefonunuza flaş oynatıcıyı kurabilir ve flash oyunları oynamak dahil tüm içerikleri görüntüleyebilirsiniz. Android telefonunuzda veya tabletinizde web tarayıcı olarak Google Chrome'u kullanıyorsanız APK'yı yükleseniz dahi Adobe Flash Player eklentisi çalışmayacaktır. Firefox tarayıcıda Menü - Ayarlar - Yan uygulamalar altından Etkin veya Oynatmak için dokunun seçeneği ile Flash eklentisini çalıştırabilirsiniz. Puffin Browser, Dolphin Browser, Photon Browser, Lightning Browser, FlashFox gibi flash player'ı destekleyen başka Android web tarayıcıları da vardır.
Adobe Flash Player, Google Play üzerinde artık yayınlanmamaktadır. Adobe'un Android Flash Player uygulamasını geliştirmeyi durdurması nedeniyle Google Play'den de kaldırılan uygulama sayfası sadece daha önce Adobe Flash Player uygulamasını indiren kullanıcılara açılmaktadır. Bu nedenle size doğrudan Adobe Flash Player APK kurulum dosyasını sunuyor. APK dosyasını Android cihazınızın SD kartına atmanız ve "Ayarlar / Güvenlik / Bilinmeyen Kaynaklar" kısmını seçili yapmanız yeterli olacaktır. Ayrıca Adobe, desteği kestiğinden Android 4.0.1 ve üzeri cihazlarda Flash Player kullanılamamaktadır.
Google Play Store'da resmi Adobe Flash Player uygulamasının olmadığını, Adobe Flash Player adında çok fazla sahtesinin dolaştığını belirtelim. Adobe Flash Player'ı Android cihazınıza güvenli olarak sitemiz üzerinden indirebilirsiniz. Flash Player'ı Android telefonlara sorunsuzca ve kolay bir şekilde kurmak için gerekli adımlar Android'e Flash Player Nasıl Yüklenir? makalesinde detaylı olarak anlatılmıştır.
Adobe Flash Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 179,030
- DOSYA BOYUTU 13.90 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Tarayıcı tabanlı bir eklenti olan Adobe Flash Player ile flash tabanlı video, oyun ve animasyonları görüntüleyerek, zengin bir web deneyimi yaşayabilirsiniz.
Mac işletim sistemlerinde çalışan Safari, Firefox, Opera tarayıcılarıyla uyumlu çalışan Adobe Flash Player'ı kurarak internette flash ile hazırlanmış video, oyun, animasyon gibi içerikleri görüntüleyebilirsiniz.
İnternet tarayıcınıza eklenen Adobe Flash Player ile 2D ve 3D içerikler en hızlı ve akıcı şekilde size ulaştırılır. Adobe Flash Player tüm bilgisayarlarda kurulu olması gereken bir araç.
Yüksek sistem kaynağı kullanıyor.