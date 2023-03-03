Adobe Flash Player programı, Windows bilgisayarlar için flash oyunları oynamak gibi flash içerikleri görüntülemek için bir tarayıcı eklentisidir.

Can Çevrim - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Flash Player indirerek Windows bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden flash içerikleri sorunsuzca oynatabilirsiniz. Adobe Flash Oynatıcı, internet üzerinde animasyonları, reklamları, flash videoları görüntülemenizi sağlayan bir tarayıcı eklentisidir. Adobe Flash Player, Windows 10 dahil tüm Windows sürümlerinde Microsoft Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Opera ve diğer tarayıcılarda kullanılabilmektedir. Tamindir üzerinden Adobe Flash Player indir butonuna tıklayarak son sürümü bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Adobe Flash Player Nasıl İndirilir?

Uzun yıllardır internet sitelerinde bulunan interaktif içeriklerin Adobe Flash kullanılarak hazırlandığı bir gerçek. Geliştiriciler için oldukça uygun bir ortam sunan Adobe Flash, böylelikle oyunlardan tutun da videolar ve etkileşimli web sitelerine kadar pek çok alanda kaliteli ürünler ortaya konulmasına izin veriyor. Adobe Flash Player ise Flash kullanılarak hazırlanmış olan bu içeriklerin bilgisayarlarımızda doğru bir şekilde oynatılabilmesi için kullanılan bir tarayıcı uygulaması. Flash Player olmadan bir Flash içeriğini açmak isterseniz bunun mümkün olmadığını siz de görebilirsiniz.

Her yeni sürümünde pek çok güvenlik açığının kapatılması, ayrıca performans artışlarının da sağlanması nedeniyle daima en son Adobe Flash Player sürümüne sahip olduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Adobe Flash kullanılarak hazırlanan içerik türlerini listelemek gerekirse;

Oyunlar

Videolar

Müzikler

Web siteleri

Bilimsel çalışmalar

Eğitim uygulamaları

Sosyal ağlar

Geçmişte Flash sadece 2 boyutlu içerikler için kullanılabiliyordu ancak artık 3D olarak hazırlanmış içeriklere rastlamak da mümkün ve grafik kartınızdan en yüksek düzeyde faydalanarak en hızlı kare oranlarıyla bu içerikleri Adobe Flash Player kullanarak oynatabilirsiniz.

Flash Player Özellikleri

Uygulama tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve ayrıca kurulduktan sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına gerek kalmıyor. İndirdikten sonra kurabilir ve ardından hemen web tarayıcınızı açarak oyunlar oynayabilir, videolar izleyebilirsiniz. Flash Player'ın öne çıkan özellikleri arasında;

Mobil cihazlar için destek: Kullanıcılar flash içeriklerine tüm cihazlardan erişebilir. Flash Player, kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, kitaplar ve daha birçok platforma içerik sunar.

Eşi görülmemiş yaratıcı kontrol için mobil hazır özellikler: Çoklu dokunma desteği, el hareketleri, mobil giriş modelleri ve ivmeölçer girişi dahil olmak üzere cihazın tüm özelliklerinden yararlanır.

Donanım hızlandırma: H.264 video kod çözme (decoding) ve Stage Video kullanarak mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlarda minimum ek yük ile sorunsuz, yüksek çözünürlükte (HD) video sağlar.

Yüksek kaliteli medya iletimi için genişletilmiş seçenekler: HTTP Dinamik Akışı kullanarak Adobe Flash Media Server Family ürünleriyle zengin medya deneyimi sunmanın yeni yollarını keşfedin. İçerik koruması ve canlı etkinlikler, arabellek kontrolü, destekli ağ iletişimi için gelişmiş destek sağlar.

Not: Flash Player programının 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kullanım ömrünü tamamlayacağı yani artık Adobe sitesi üzerinden indirilemeyeceği ve güncelleme verilmeyeceği resmi olarak duyurulmuştur. Adobe, 2020'nin sonuna kadar düzenli Flash Player güvenlik yamalarını yayınlamaya, işletim sistemi ve tarayıcı uyumluluğunu sürdürmeye ve özellikler eklemeye devam edecek. Şu anda Flash Player, Windows XP SP3 (32-bit), Windows Vista (32-bit), Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Flash Player desteklenen web tarayıcıları ise; Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome ve Opera'nın son sürümü. Ancak Adobe, belirtilen tarihten sonra kullanıcılara Flash Player'ı kaldırmaları hususunda bildirim gönderecek ve Flash tabanlı içerikleri engelleyecek.

Peki, Flash Player neden kalkıyor? HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartlar yıllar içerisinde sürekli gelişti ve Flash içerik için uygun alternatifler olarak hizmet verdi. Büyük web tarayıcı üreticileri de bu açık standartları tarayıcılarına entegre etmeye başladı ve diğer eklentilerin çoğunu (Adobe Flash Player gibi) kullanımdan kaldırıyorlar. Adobe, geliştiriciler, tasarımcılar, işletmeler ve diğerlerinin açık standartlara sorunsuzca geçmeleri için aldıkları kararı üç yıl önceden bildirdi.