Google Chrome üzerinden birçok web sitesine giriş sağlanabilir. Yalnız bazı durumlarda sitenin engellenmesi gerekebilir. Özellikle çocukları zararlı içeriklerden uzak tutmak ve kişisel verileri korumak gibi nedenlerden dolayı Google Chrome site engelleme yapılmalıdır.

Biz de bu rehberde Google Chrome ile site nasıl engellenir sorusunu cevaplayacağız.

Google Chrome ile Site Engelleme Yöntemleri

Chrome site engelleme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Uzantı Kullanmadan Chrome’daki Web Siteleri Engelleme

Uzantısız Chrome’da bir web sitesini engellemek için takip edilecek adımlar şunlardır;

Google Yönetici Hesabı üzerinden oturum açılarak Chrome tarayıcı anasayfasına gidilir.

Cihazlar > Chrome > Ayarlar > Kullanıcılar > Tarayıcılar’a tıklanır.

Hangi kullanıcıların hangi web sitelerine girişleri engellenecekse onunla ilgili bir seçim yapılır.

“URL Engelleme” kısmı bulunur.

Engellenmek istenen web adresi, “Engellenen URL” sekmesine girilerek işlem tamamlanır.

Google Yönetici Hesabı bulunmasa dahi izinlerin yönetilmesi, bildirimlerin devre dışı bırakılması, üçüncü taraf çerezlerin ve pop-upların engellenmesi yapılabilir. Google Chrome ayarları kolayca değiştirilebilir. Bunun için “Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Site Ayarları” takip edilmelidir.

2. Wi-Fi Yönlendirici ile Chrome’da Site Engelleme

Birçok Wi-Fi yönlendiricisi ile Chrome’da web siteler engellenebilir. Wi-Fi yönlendiricilerle Chrome’da siteler şöyle engellenir;

İlk olarak IP adresi kontrol edilir.

Yönlendiriciye ait IP adresi Chrome’in arama çubuğu üzerine yazılır.

Yönlendiriciye ait oturum açma bilgileri girilir.

Web sitelerinin engelleneceği “Ayarlar” kısmı bulunarak “Şablon” alanına basılır.

Engellenmek istenen web sitelerin URL’lerin eklenmesi için ekrana yansıyan adımlar takip edilir.

“Uygula” kısmına tıklanarak işlem tamamlanmış olur.

3. Android ve iOS’le Chrome’da Site Engelleme

Chrome’da Android site engelleme için BlockSite vb. üçüncü taraf uygulamaları kullanılabilir. Android ile Chrome’da site engelleme için takip etmeniz gereken adımlar şunlardır;

Google Play Store üzerinden “BlockSite” uygulaması indirilmelidir.

BlockSite indirildikten sonra gizlilik ayarlarına erişmesine izin verilir.

“+Oluştur” butonuna tıklanır.

Engellenmek istenen web sitesinin URL’si girilir.

Sitenin engellenmesi için en son adımda “Bitti” butonuna tıklanır.

iOS cihazlarda Chrome üzerinden site engellemek içinde aşağıdaki adımları takip ediniz;

İlk olarak “Ayarlar” kısmına girilir.

Ekran Süresi > İçerik ve Gizlilik Kısıtlamaları”

“İçerik ve Gizlilik Kısıtlamaları” açılıp “İçerik Kısıtlamaları > Web İçeriği” tıklanır.

“Yetişkinlere Yönelik Web Sitelerini Sınırla” tuşuna basılır.

Engellenmek istenen site ya da sitelerin URL’si “Web Sitesi Ekle” alanına girilir.

4. Ebeveyn Denetimleri ile Chrome’da Site Engelleme

Ebeveyn denetimleri ile Chrome’da site ve siteler kolayca engellemek çok kolaydır. Bunun için ebeveyn denetimleri; Android, iPhone, Mac ve Windows cihazlarda devreye sokulabilir.

Windows’ta ebeveyn denetimleri devreye sokularak Chrome’da site ve siteler şöyle engellenir;

“Ayarlar > Hesaplar > Aile ve diğer kullanıcılar > Aile Ayarlarını Çevrimiçi Yönet” seçilir.

Çocuklarının Microsoft hesabına tıklanıp “içerik filtreleri” seçeneğine basılır.

Engellenmek istenen web sitelerine ait URL’ler yazılıp işlem tamamlanır.

“Google Family Link” kullanılarak Chrome’da site engelleme;

Öncelikle Google Family Link , Google Play Store’dan indirilip sonrasında aile adına hesap oluşturulur.

, Google Play Store’dan indirilip sonrasında aile adına hesap oluşturulur. Çocuğun hesabına erişim sağlanır.

“Ayarlar > Google Chrome Filtreleri > Siteleri Yönet > Engellenenler” takip edilir.

“İstisna Ekle” butonuna basılır.

Engellenmek istenen web sitesi ve alan adı yazılır.

Kaydedilip sitenin engellenip engellenmediğine bakılır.

5. Google Chrome Gizli Mod ile Web Sitesi Engelleme

Google Chrome gizli mod ile web sitelerini engellemek için ilk olarak ekranın sol üst kısmındaki “Uzantılar” alanına giriş yapılır. “Uzantıları Yönet” seçilip BlockSite bulunarak Ayarıntılar’a gidilir. Site ayarları üzerinden “Gizli Modda İzin Ver” seçilip adımlar tamamlanır.

6. Masaüstünde Chrome’daki Web Siteleri Engelleme

Masaüstünde Chrome’daki web siteleri engellemek içinde şunlar takip edilmelidir;