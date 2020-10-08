Chrome Uzantı Ekleme Hatası Nasıl Çözülür? - Eğer Crome'un Web Mağazası dışında bir yerden uzantı yüklemek istiyorsanız çeşitli hatalar ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Peki yaşadığınız bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Bu yazımızda merak ettiğiniz bu soruya daha yakından göz atacağız.

Google aldığı yeni bir kararla birlikte Web Mağazası dışından yapılan (.crx) uzantılı dosyaların direkt olarak Chrome'a dahil edilmesini engelledi. Bu noktada çoğu uygulama zararlı olmasa dahi yüklemeye çalıştığınızda engelle karşılaşabiliyor. Yine de sorun yok çünkü doğru yerdesiniz.

Google Chrome Uzantı Ekleme Sorunu Çözümü

Öncelikle indirmek istediğiniz uzantıyı bulun ve bunu indirmeye çalışın. Dosyayı indirdiğinizde fark edebileceğiniz gibi ekranın hemen sol alt köşesinde indirdiğiniz bu içeriğin zararlı olabileceğine yönelik bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Bu uyarıya 'Devam Et' butonuna tıklayarak karşılık verin.

Tabii sorunlar bununla kısıtlı değil çünkü bu butona basmanızın ardından bu uzantının eklenemeyeceğine yönelik ikincil bir uyarı ile daha karşılaşacaksınız. Bu uyarıyı da 'Tamam' butonuna basarak kapatın. Her ne kadar Chrome bu eklentiyi indirmemiş gibi gözükse de, çünkü indirilenler menüsünde gözükmüyor, aslında indiriliyor.

Şimdi bilgisayarınızın ana ekranına dönün ve indirilenler klasörüne gidin. Burada en son indirilenler arasında (.crx) uzantılı bir dosya ile karşılaşacaksınız ki evet, bu indirdiğiniz dosyanın ta kendisi oluyor. Şimdi bu dosyayı bir süre için aşağıya atın ve Chrome'a dönün.

Chrome'un sağ üst köşesindeki üç noktaya basın ve açılan menüden 'Ayarlar' sekmesine giriş yapın. Hemen soldaki menüden 'Uzantılar' sekmesine tıklayın. Şimdi indirilenler klasörüne geri dönün ve indirdiğiniz bu uzantıyı, bu sayfaya sürükleyin. İşlem bittiğinde çıkan ekrandan 'Ekle' butonuna basın.

Bu adımların ardından eklemek istediğiniz uzantı başarılı bir şekilde güncellenmiş oluyor. Tabii bu yöntemin şu an için kullanılabilir olduğunu ancak Google'ın ilerleyen güncellemelerle birlikte bu çözümü ortadan kaldırabileceğini hatırlatalım. Bu durumda en güncel çözümler için bizi takip etmeye devam edin.

Bu rehberimizde Chrome Uzantı Ekleme Sorunu ve Chrome Eklenti Ekleme Hatası üzerinde durduk ve bu sorunu nasıl çözebileceğinize göz attık. Peki siz bu işlemleri başarı ile uygulayabildiniz mi ve işlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.