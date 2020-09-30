Google Chrome Yabancı Siteleri Türkçe'ye Çevirme Nasıl Yapılır? - Google Chrome kullanıcıları ziyaret ettikleri herhangi bir internet sitesini tek bir işlemle yüzlerce farklı dile çevirebilir ve istediği herhangi bir dilde görüntüleyebilir. Bu yazımızda hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda kullanılabilen bu özellikten nasıl faydalanabileceğinizi sizlere aktaracağız.

Chrome Yabancı Siteleri Türkçe'ye Çevirme Yöntemi

Google Chrome'u açın. Yabancı dildeki bir internet sitesine gidin. Sayfanın yüklenmesi sona erince (masaüstünde) sağ üstte yer alan 'çevir' butonuna basın. Mobilde ise alttaki üç noktaya basıp açılan menüden 'Çevir'e tıklayın. Aynı ekranda bu dildeki sayfaları sormadan çevirmek için gerekli izinlerin yer aldığı bir alan da bulunuyor.

Tüm bu adımların ardından yerel dilde görüntülemek istediğiniz internet sitesini yabancı dilden yerel dile çevirebilirsiniz. Bu özelliğin amp sayfalarında çalışmadığını hatırlatalım. Eğer bir amp sayfasında çeviri yapmak istiyorsanız, kaynağın orijinal sayfasına gidin.

Google Chrome Çeviri Özelliği Etkinleştirme

Eğer yukarıdaki adımlarda bahsettiğimiz açılır pencere gelmiyorsa öncelikli olarak sayfayı yenileyin. Eğer hala görünmüyorsa çeviri özelliği kapatılmış olabilir. Peki bunu nasıl açacaksınız?

Masaüstü

Google Chrome'u açın. Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. Ayarlar butonuna tıklayın. Gelişmiş menüsünü açın. Diller sekmesine giriş yapın. 'Dil' yazan alana tıklayarak açılır menüyü açın. 'Okuduğum dilde olmayan sayfaları çevirmeyi öner' kutucuğunu aktif hale getirin.

Mobil

Google Chrome'u açın. Sağ alt köşedeki üç noktaya tıklayın. Diller sekmesine giriş yapın. 'Sayfaları Çevir' kutucuğunu aktif hale getirin.

Tüm bu adımların ardından yerel dilde görüntülemek istediğiniz internet sitesini yabancı dilden yerel dile çevirebilirsiniz. Chrome bazı durumlarda görüntülediğiniz sayfanın yabancı dilde olmadığını düşünebilir, bu gibi durumlarda aynı konuyu farklı bir kaynaktan görüntülemeye çalışın.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rehberde yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.