Google Chrome Yerine Safari Kullanmak için 5 Sebep!

Apple kullanıcılarına özel olarak sunulan Safari, temelinde bir web tarayıcısıdır. Apple cihazları ile birlikte kullanabildiğiniz bu uygulama sayesinde internette gezinebilir, çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Ancak yıllardır piyasada olan ve gerçek anlamda internetin babası sayılabilecek Google'ın güçlü tarayıcısı Chrome varken neden Safari kullanmalısınız? İşte sizin için hazırladığımız "Google Chrome Yerine Safari Kullanmak İçin 5 Sebep!" adlı listemiz...

Google Chrome Yerine Safari Kullanmak İçin 5 Sebep!

Daha İyi Performans ve Pil Ömrü Apple Ekosistemi İle Entegre Olması Daha Yüksek Gizlilik ve Güvenlik Daha Az Sistem Kaynağı Kullanımı Gelişmiş Apple Pay ve Parola Yöneticisi Desteği

Daha İyi Performans ve Pil Ömrü

Son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri cihazlarımızın pil ömürleri. Zira okulda, işte, toplu taşımada, arabada kısacası her yerde akıllı cihazlara ve internet bağlantılarına ihtiyaç duymaktayız.

Bu noktada kullandığımız uygulamaların da pil ömürlerimizi nasıl etkiledikleri konusu büyük önem arz etmekte. Safari uygulaması iOS ve macOS doğasına göre inşa edildiği için performans ve pil ömrü açısından Google Chrome'a göre çok daha iyi sonuçlar vermekte. Bu da Safari kullanmak için büyük bir sebep olarak karşımıza çıkıyor.

Apple Ekosistemi ile Entegre Olması

Safari, iCloud Senkronizasyonu sayesinde açık sekmeler, yer imleri ve şifreleri tüm Apple cihazlarınız arasında senkronize eder. Ayrıca, Handoff özelliği ile iPhone’da açtığınız bir web sayfasına Mac’ten anında erişebilirsiniz.

Chrome’da da senkronizasyon mevcut olsa da, Apple ekosisteminde Safari kadar akıcı çalışmamakta. Bu da cihazlar arasındaki alışkın olduğunuz ekosistem bağı entegre olarak çalışmayacağından işlerinizin aksaması olağan hale gelecektir.

Daha Yüksek Gizlilik ve Güvenlik

Aslında her iki uygulamada gerekli güvenlik standartlarını ve prosedürlerini sağlamakta. Ancak burada önemli bir detay bulunmakta. Zira Chrome çerezler ve diğer reklam takibi ögeler konusunda yoğun eleştriye maruz kalmakta.

Apple tarafında ise daha sıkı bir güvenlik prosedürü olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple Safari, Chrome yanında çok daha güvenilir bir uygulama olarak bizleri karşılıyor. Bu da Safari kullanmak için 3. sebebimiz oluyor.

Daha Az Sistem Kaynağı Kullanımı

Google Chrome kullanırken bilgisayarınızın fanlarının aşırı şekilde ses çıkarmaya başladığını ve ufak donmalar yaşadığını fark etmişsinizdir. Bu sorunun aslında temel sebebi Chrome'un aşırı şekilde RAM tüketimi yapmasından kaynaklanıyor.

Anca Safari yine dediğimiz gibi iOS ve macOS doğasına göre inşa edilen bir uygulama olduğu için Apple donanımlarıyla tam uyumlu olarak çalışmakta. Bu yüzden Safari uygulamasını açtığınızda bilgisayarınızın roket gibi ses çıkartmadığını fark edeceksiniz.

Gelişmiş Apple Pay ve Parola Yöneticisi Desteği

Safari, Apple’ın yerleşik Parola Yöneticisi (iCloud Keychain) ile güçlü ve güvenli şifreler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, Apple Pay ile doğrudan tarayıcı üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Chrome’da da parola yönetimi var ancak Apple’ın sunduğu entegrasyon ve güvenlik seviyesine ulaşamıyor.

Bunun yanında Apple Pay gibi hizmetleri kullanmak hem ekosistem deneyiminizi arttıracak hem de işlerinizi daha kolay şeklilde halletmenize olanak tanıyacaktır.

Peki sizce hangi uygulama daha iyi? Size göre Chrome kullanmak mı yoksa Safari kullanmak mı daha mantıklı? Görüşlerinizi her iki uygulamanın size göre avantaj ve dezavantajlarını belirterek yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla faydalı içerik için Tamindir YouTube kanalına abone olabilir, Instagram hesabını takip edebilirsiniz.