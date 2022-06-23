Google, arama geçmişini daha sonra yapacağınız aramalarda kolaylık olabilmesi adına saklayan bir algoritmaya sahip. Bu özelliği ile kesinlikle yararlı, ancak başka bir açıdan bakacak olursak biraz da sakıncalı. Özellikle kullandığınız PC ortak bir cihaz ise Google arama geçmişinizin görüntületilebiliyor olması sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Ancak Google Arama Motoru’nun kayıt altına aldığı tüm Google arama geçmişini silmek mümkün. Üstelik bu çok zor bir işlem de değil.

Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Google ayarlar seçeneği, kullanıcılara arama geçmişinde kaydedilen her şeyin silinebilmesine ve gezilen Web sitelerinin de geçmişten kaldırılmasına olanak sağlıyor. Adım adım Google arama geçmişi nasıl silinir? Gelin beraber bakalım.

Bu işlemleri yaparken Google Chrome tarayıcısını kullandık. Eğer sizler farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız benzer işlemleri diğer tarayıcılar üzerinden yapabilirsiniz.

İlk olarak tarayıcınızı açın.

Sağ üst köşede üç nokta butonu olacaktır.

Üç nokta butonuna tıklayın.

Açılan pencereden; "Geçmiş" yazan seçeneğe tıklayın.

Yeni bir pencere açılacaktır.

Tekrar; "Geçmiş" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada sol köşede; "Tarama verilerini temizle" butonuna tıklıyoruz.

Yeni bir sekme açılacaktır ve Tarama verilerini temizle butonu karşınıza çıkacaktır.

Buradan temel veya gelişmiş ayarlar sekmelerinden istediğiniz filtrelemeleri yapın.

veya ayarlar sekmelerinden istediğiniz filtrelemeleri yapın. Verileri temizle seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Google Arama Geçmişi Silme Kısayolu

Arama geçmişini silmek istediğinizde yukarıdaki anlattığımız işlem yerine Windows'un çok daha hızlı olanak sağlayan klavye kısayollarını kullanarak da bu işlemi yapabiliriz. Sırasıyla ne yapıyoruz aşağıda bulabilirsiniz.

İlk olarak tarayıcınızı açın.

"Ctrl + H" tuşuna birlikte basın.

Yeni açılan sayfada sol köşede bulunan; "Tarama verilerini temizle" butonuna tıklıyoruz.

Yeni bir sekme açılacaktır ve Tarama verilerini temizle butonu karşınıza çıkacaktır.

Buradan temel veya gelişmiş ayarlar sekmelerinden istediğiniz filtrelemeleri yapın.

Verileri temizle seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Google Arama Geçmişini Silerken "Temel" Sekmesi ile "Gelişmiş" Sekmesi Ayarları Arasındaki Fark Nedir?

Google arama geçmişini silmek istediğinizde karşınıza iki farklı arama geçmişi silme sekmesi çıkacaktır. Bunlardan biri Temel temizleme bir diğeri gelişmiş temizleme. Peki bu temel temizleme ile gelişmiş temizleme ayarları arasındaki fark nedir?

Temel arama geçmişi temizleme: Tarama geçmişi, Çerezler ve diğer Web sitelerindeki oturumu kapatma ve önbelleği temizleme gibi olanaklar sağlar. Ancak gelişmiş ayarlardan geçmiş temizleme çok daha fazla olanak sağlar. Aşağıda gelişmiş tarama verilerini temizlerken neler sunulduğunu bulabilirsiniz.

Tarama geçmişi.

İndirme geçmişi.

Çerezler ve diğer siteler.

Önbelleğe alınan resimler ve dosyalar.

Şifreler ve diğer oturum açma verileri.

Form otomatik doldurma verileri.

Site ayarları.

Barındırılan uygulama verileri.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzeri temel ve gelişmiş geçmiş temizleme ayarlarının farklarını görebiliyoruz. Gelişmiş ayarlar ile temizle yaptığınız zaman tarayıcınız ilk günkü gibi olacaktır. Google arama geçmişini silmek genel Web güvenliğini sağlasa da kullanım performansını etkileyen bir eylem. Bir çok uygulama, arama geçmişinize yönelik çalışabildiğinden bundan kaynaklı bazı sıkıntılar yaşamak mümkün, ancak bunlar kalıcı problemler olmuyor.