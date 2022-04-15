Google Drive Dosya Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Google Drive, dosya paylaşımı işleminin çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan hizmet üzerinden bir dosyayı diğer kişiler ile paylaşabilmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Bu yazıda bu işlemi nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz.

Yazılım devi Google, 2012 yılında Google Drive isimli bulut depolama hizmetini kullanıma sundu. Kullanıcıların dosyalarını güvenli bir şekilde depolayabilmesini sağlayan platform, oldukça büyük bir popülerliğe sahip.

İnternet kullanıcılarının çok büyük bir kısmı tarafından kullanılan bulut depolama platformunda kullanıcı dostu bir arayüzü bulunuyor. Bu sayede çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmet, kullanım deneyimini üst seviyeye taşımak için çeşitli özellikler sunuyor. Bu özellikler arasında dosya paylaşımı da bulunuyor.

Bir dosyayı birden fazla kişi ile paylaşmanız gerekebilir. Böyle bir durumda popüler bulut depolama servisinin dosya paylaşımı özelliğini kullanabilirsiniz. Peki, bu işlemi uygulamak için hangi adımları yapmak gerekiyor? Hazırladığımız rehberde bulunan adımları sırası ile takip ederek paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz.

Google Drive Dosya Paylaşımı İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Web tarayıcısını açın.

Google Drive’ın sitesini ziyaret edin.

"Drive’ınıza gidin" butonuna basın.

"Drive’a gidin" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Paylaşmak istediğiniz dosyaya bir kez tıklayın.

Sağ üstteki insan simgesine tıklayın.

"Paylaşılabilir bağlantıyı al" seçeneğini seçin.

Diğer kişilerin yetkisini belirleyin.

"Bağlantıyı kopyala" butonuna basın.

"Bitti" butonuna tıklayın.

Bağlantıyı diğer kullanıcılara gönderin.

Google tarafından sunulan hizmet üzerinden bir dosyayı diğer internet kullanıcıları ile paylaşmak için sadece birkaç adım uygulamanız gerekiyor. Bu adımları uygulamanız halinde istediğiniz dosyayı arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşabilirsiniz.

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için ilk önce bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın. Tarayıcı üzerinden Google Drive’ın internet sitesini ziyaret edin. Hizmetin resmî sitesine girdikten sonra "Drive’ınıza gidin" butonuna tıklayın. Açılan sayfa üzerinden "Drive’a gidin" butonuna basmanız gerekiyor.

Oturum açma sayfasında hesabınıza kayıtlı olan e-posta adresinizi veya telefon numaranızı yazın. Daha sonra "İleri" butonuna tıklayın. Daha sonra hesabınızın şifresini yazın ve hemen ardından "İleri" butonuna basın. Bu işlemi uygulamanız durumunda hesabınıza giriş yapılacak.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Google Drive sayfanıza erişeceksiniz. Paylaşmak istediğiniz dosya hesabınızda yer almıyorsa yükleme işlemini çok kısa süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için hizmetin ana sayfasının sol üst köşesinde konumlanan "Yeni" butonuna basın. Bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden "Dosya yükleme" seçeneğini seçin. Daha sonra yüklemek istediğiniz dosyayı bulun ve üzerine tıklayarak süreci tamamlayın. Bulut depolama platformunun ana sayfası üzerinden paylaşmak istediğiniz dosyanın üzerine tıklayın. Bunu yaptığınızda sağ üst köşede çeşitli seçenekler görünecek.

Sağ üst köşede konumlanan seçenekler içerisinden insan simgesine tıklayın. Bu işlemin hemen ardından "Paylaşılabilir bağlantıyı al" seçeneğini seçin. "Bağlantı paylaşımı açık" ifadesinin hemen altında yer alan kutucuğa tıklayın. Açılan pencerede "Bağlantıya sahip herkes düzenler", "Bağlantıya sahip herkes yorum yapar", "Bağlantıya sahip herkes görüntüler" ve "Diğer" seçeneklerini göreceksiniz.

Söz konusu seçenekler, belgenize erişecek olan kişilerin yetkisini belirleme imkânı tanır. Örneğin, "Bağlantıya sahip herkes düzenler" seçeneğini seçtiğiniz takdirde kullanıcılar, paylaştığınız belge üzerinde birtakım düzenleme işlemlerini yapabilir. Bunun yerine "Bağlantıya sahip herkes görüntüler" seçeneğini seçerseniz, diğer kişiler tarafından belgeniz üzerinde bir değişiklik yapılamaz.

Yetki belirleme işlemini yaptıktan sonra "Bağlantıyı kopyala" butonuna basın. Daha sonra "Bitti" butonuna tıklayın. Diğer kullanıcıların dosyanıza erişebilmesi için bağlantıyı göndermeniz gerekiyor. Arkadaşlarınız veya aileniz, gönderdiğiniz bağlantıya tıkladığınız takdirde paylaştığınız dosyayı görüntüleyebilecek.

Dosyanıza erişen kişiler, belirlediğiniz yetki doğrultusunda dosyaları görüntüleme, düzenleme ve yorum yapma gibi işlemleri yapabilir.

Dosya paylaşımını Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar üzerinden de gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bu işlem için ilk önce paylaşmak istediğiniz dosyanın ya da klasörün sağ alt köşesinde konumlanan dikey üç nokta simgesine dokunmanız gerekiyor. Açılan pencere üzerinden "Paylaş" butonunu seçebilir ve talimatları izleyebilirsiniz.

Bu yazıda popüler bulut depolama hizmeti üzerinden dosya paylaşımının yapılabilmesi için uygulanması gereken adımları açıkladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları sırası ile uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.