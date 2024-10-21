Google Sheets diğer bir ifadeyle Google E-Tablolar, web tabanlı bir hizmettir. Google E-Tablolar’da işlevler, menüler, formüller ve şablonlar yer alıyor. Tüm bu özellikler, tablonun kişiselleştirilmesi ve işlevselleştirilmesini sağlıyor. Google’daki hesaba giriş yapılarak E-Tablolar üzerinde hazırlanan dosyalara birden çok kullanıcı ulaşıp düzenleyebilir.

Biz de bu rehberde “Google E-Tablolar nasıl kullanılır” sorusunu yanıtlayacağız.

Google E-Tabloların Kullanımı

Google E-Tablolar, yalnızca online ortamda kullanılır. Google E-Tablolar kullanımı için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Google E-Tablolar’a giriş yapılır. Aynı zamanda Google Drive’den “Yeni” butonuna tıklanarak da E-Tablolar sayfasına geçilebilir.

Cihazdan uygulama marketine giriş yapıp Google E-Tablolar uygulaması indirilir.

İndirme işleminin ardından Google hesabıyla sisteme giriş yapılır.

Sisteme giriş yapılmasının ardından kullanıcılar ana ekrana gelir. Ana ekran üzerinden Google E-Tablolar tablo oluşturma işlemi için “Yeni” simgesine tıklanır. Akabinde şu menülerden yararlanılır;

E-Tablo oluşturulduktan sonra doğrudan veri girişi ile düzenlenir. Ayrıca yatay araç çubuğu üzerindeki işlevlerde kullanılır.

Sayfanın üst tarafındaki yatay çubuk üzerinde sıralanan işlevler; grafik hazırlama, bold yapma, metin ve dolgu rengi seçme, filtre oluşturma, işlev oluşturma, kenarlık ekleme seçeneklerinden oluşuyor.

Fareye sağ tıklandığı zaman “hücre biçimlendirme, hücre silme, not düşme, yorum yapma, e-Tablo’ya satır/sütun ya da bağlantı eklemede yapılır.

Google Tablolar’daki “Uzantılar” menüsü sayesinde eklentilere kolayca erişim sağlanır. “Yardım” başlığı altındaysa “iyileştirme, eğitim” gibi seçenekler tercih edilebilir.

Sayfanın en üst tarafından da Google E-Tablolar işlevlerine ulaşılabilir. Bunun için “dosya, ekle, veri, düzenle, biçim, görünüm, yardım ve uzantılar” menülerinden yararlanılır.

“Ekle” başlığına basılarak halihazırdaki dosyaya “emojiler, yeni tablo, resim, pivot tablo, akıllı çip ve grafik” eklenir.

“Biçim” menüsünden tablonun görünüm özellikleri değiştirilir. “Düzenle” başlığından da “Kopyala/Yapıştır” şeklinde basit görevler yerine getirilir.

“Araçlar” menüsünden “dosya başlığı altındayken “İndir ve Paylaş”, “yazılım önerisi , form oluşturma” seçenekleri bulunuyor.

Google E-Tablolar üzerinden oluşturulan bir dosya, cihazlara “Dosya” butonu ile yüklenir.

“Dosya” butonuna tıklayan kullanıcıların karşısına “İndir” seçeneği çıkacak. Cihaza mevcut dosya ismiyle yüklenen tablolar farklı platformlarda paylaşılır. Aynı zamanda Google E-Tablolar doğrultusunda oluşturulan dosyaların farklı formatları da indirilir.

Google E-Tablolar üzerinde hazırlanan dosya yanlışlıkla silindiği zamanda mevcut olan sürüm geçeneğinden dosyanın kurtarma işlemi gerçekleşir. Dosyaya sağ tıklayıp “Sürüm Geçmişi” işlemiyle önceki versiyonlar görüntülenebilir. “Kurtar” ve “Geri Dön” seçenekleri de kullanılır.

Google E-Tablolar Temel Terimleri

Google Sheets tablo oluşturma noktasında kullanılan bazı terimleri şöyle sıralayabiliriz;