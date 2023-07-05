Google Fi Nedir? Türkiye’de Kullanılabiliyor mu?

Google Fi, Google ait bir sanal operatördür. GSM operatörüne üye olmadan internete girilmesini ve arama yapılmasını sağlıyor. Google Fi, ilk olarak 2015’te beta olarak sunuldu. Günümüzde aktif olarak kullanılabilen Fi, tüm operatörlerle uyumlu çalışıyor.

İnternetin hızlı şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılmasını sağlıyor. Google Fi’yi operatörlerden ayıran en önemli noktaysa her yerde çekebilmesidir. Çünkü Google, Fi olmayan her yere baz istasyonu kuruyor.

Bu istasyonlar sayesinde internet her yerden çekiyor. İnternet sınırsız kullanılabildiği için işlerinizi yer sınırı tanımadan halledebiliyorsunuz. İnternete sınırsız bağlanmanın yanı sıra telefon görüşmelerini de sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.

Google Fi Nasıl Çalışıyor?

Google Fi’nin çalışabilmesi için öncelikle cihazınızın onu desteklemesi gerekiyor. Google’ın sunduğu bu sanal operatöre sahip olmak için mağazaya gitmenize gerek yok.

İnternetten satın alarak da hızlıca bu hizmetten yararlanmaya başlayabilirsiniz. Eğer kullandığınız operatör ve numara Google Fi’yle uyumlu çalışıyorsa operatörünüzle numaranızı değiştirmenize gerek yok.

Google’la anlaşması olan baz istasyonları arasında sinyali en güçlü olana geçiş yapıp Google Fi ile kesintisiz internetin keyfini yaşayabilirsiniz. Google Fi’ye uyumlu özel telefonlar tasarlanıyor. Fakat kullanmak için ona uyumlu telefon kullanmanıza gerek yok. Google Fi’yi telefonunuza kurabilirsiniz.

Google Fi Ücreti Ne Kadar?

Google Fi ücreti, iki farklı şekilde belirlenmiştir. İlki esnek plan, ikincisiyse sınırsız plandır. Esnek plan; 20 dolara limitsiz mesajlaşma ve konuşma olanağı sunuyor. Her 1 GB internetse 10 dolardır.

Sınırsız plansa adından anlaşılacağı üzere mesajlaşma, konuşma ve internetin sınırsız olmasını ifade ediyor. Google Fi, sınırsız planda 50’nin üzerinde ücretsiz konuşma imkanı da sunuyor.

100 GB depolama alanı da bu sanal operatörün diğer önemli özelliğidir. Fiyatlar incelendiğinde doların sürekli artmasından dolayı Türkiye’de pahalı bir hizmettir.

Google Fi Türkiye’de Kullanılabilir mi?

Google Fi, Türkiye’de dahil 200 ülkede kullanılabiliyor. Ancak yukarıda da değindiğimiz üzere ülkemiz açısından fiyatı pahalı olarak nitelendirilebilir. Google Fi, daha çok devamlı yurt dışına seyahat edenler için uygundur.

Google’ın geliştirdiği sözünü ettiğimiz internet servisi, yurtdışına seyahat edenleri birden fazla telefon kullanma zorunluluğundan kurtarıyor. Google Fi’nin sunduğu diğer önemli özellikse serbest çalışanlara ayda yalnızca 20 dolarlık Amerika menşeili telefon numarası sunmasıdır.

Google Fi’ye özel tasarlanan cihazlar;