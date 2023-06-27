Google Cüzdan, NFC'siz Telefonlar için QR Özelliğini Kullanıma Sunacak

Google Cüzdan, yayınlamış olduğu yeni güncellemeyle birlikte kredi veya banka kartı ödeme desteğiyle birlikte NFC’ye alternatif olacak QR sistemine geçiyor. Bugün yapmış olduğu bir sunumda yeni ödeme modelini tanıtan Google, Cüzdan uygulamasıyla taranan QR kodunda fiyat da dahil olmak üzere işlemin ayrıntıları farklı bir kart seçebilme özelliğiyle birlikte görüneceğini bildirdi.

Google Cüzdan Ödeme Sistemleri İçin QR Desteği Verecek

Uygulama akıllı telefonların önemli bir kısmında NFC'nin bulunmadığı ülkelerde kullanılacak. Teknoloji şirketi, geliştirmiş olduğu bu özellikle Google Cüzdan uygulamasının dijital ödemelerde sağladığı güvenli ve kullanışlı yapısını daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Yayınlanan özellik Google’ın Brezilya’da düzenlediği beşinci etkinlikte duyuruldu. Kullanıcı dostu anlayışı benimseyerek üretilen bu uygulama ileride gerçekleştirelecek özelliklerim ilk adımı olarak görülüyor. Amerika merkezli şirket ayrıca São Paul'da Google Cloud ekibi ve büyüyen mühendis ekibi için ana merkez olacak ikinci bir ofis açtı.