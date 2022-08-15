iPhone'lar Android'e Göre Neden Daha İyi Fotoğraflar Çekiyor?

Cep telefonları hayatımıza girdikten bir süre sonra kameraları da beraberinde getirdi. Bu yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilebilir. Çünkü ilerleyen yıllarda telefon markaları birbirleri ile kamera savaşına girecek ve sürekli yeni bir model çıkaracaktı. Ancak herkesin bildiği bir şey daha vardı ki o da iPhone’lar Android telefonlara kıyasla çok daha iyi kaliteli fotoğraflar çekebilmekteydi. Burada kıyaslamayı Android olarak almamızın temel nedeni Android tarafından birçok marka model bulunmasıdır.

Dünya üzerinde birçok Android ve iOS işletim sistemli telefonlar çıkmakta ve çıkmaya devam etmekte. Kullanıcılar bir telefon alırken kimi sadece kamera özelliklerine kimi ise sadece APK dosyaları açıp açabilmesine bakıyor. Tabi birçok özelliğe de bakılmakta. Kamera ve sağlam bir telefon seçmek isteyen kişiler iPhone almakta. Çünkü Android işletim sistemli telefonların iPhone’lara göre daha az ömürlü olduğu bilinmekte. Peki ya iPhone’lar Android telefonlara kıyasla neden daha kaliteli fotoğraflar çekiyor?

iPhone’lar Android Telefonlara Kıyasla Neden daha Kaliteli Fotoğraflar Çekiyor?

Telefon almak isteyen kullanıcılar iyi bir fotoğraf ve video çekimi istiyorsa iPhone telefonları tercih etmekte. Android tarafı bu konuda bayağı bir geri kalmakta. Özellikle Android telefonlarda 100 Megapiksel çözünürlüğünde cihazlar çıkarsada. iPhone telefonlar 12 Megapiksel çözünürlüğü pek geçmemekte. Ancak 100 Megapiksel kameralı bir Android telefon 12 Megapiksel’li bir iPhone’a göre daha düşük kalitede fotoğraf ve video çekiyor. Bunun en büyük nedenleri arasında Megapiksel’in her şey olmadığıdır. İsterseniz öncelikle Megapiksel’in kısaca ne olduğundan bahsedelim.

Megapiksel Nedir?

Megapiksel fotoğraflarda bulunan tanecik sayısı olarak tanımlanabilir. Bir fotoğrafta gördüğünüz her kare bir pikselden oluşmakta ve bu piksellerin bir araya gelmesi ile fotoğraf oluşmaktadır. 1 Megapiksel 1 milyon piksele eşittir. Ancak bir piksel tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bir fotoğrafın anlamlı bir ifade olabilmesi için milyonlarca pikselin bir araya gelmesi ve bir anlam gerekir.

Megapikselin ne olduğundan bahsettikten sonra. iPhone cihazların neden Android telefonlara kıyasla kaliteli fotoğraf çektiğine dönelim. Android işletim sistemi birçok marka tarafından kullanılmakta ve bu markalar birçok model üretmekte. Ancak Apple ise sadece iPhone’larda iOS işletim sistemini kullanmakta. Bir fotoğrafın kaliteli olabilmesi için o fotoğrafın işletim sistemi tarafından doğru bir şekilde işlenebilmesi, cihazın anakartı ve işlemcisi tarafından doğru bir şekilde işlenebilmesi ve kamera sensörünün iyi bir performans vermesi gerekmektedir. Yani yukarıda da bahsettiğimiz üzere Megapiksel her şey değildir.

iPhone cihazlar gerek işletim sistemi, gerek donanım ve sensör konusunda ciddi bir şekilde uyumlu çalışmaktadır. Ancak Android işletim sistemi birçok marka tarafından çıkarıldığı için fotoğrafın doğru işlenmesi konusunda uyumluluk göstermeyebilir. Yani Android telefonların anakart, işlemci ve sensör gibi farklılıkları bir fotoğrafın kalitesini etkilemektedir. Apple ise fotoğraf ve video için gerekli olan bu uyumluluğu iPhone cihazlarda başarabilmiştir.

Android telefonların donanım, sensör gibi özelliklerinin fotoğraf işleme konusundaki öneminden bahsettik. İşte burada karşımıza çıkan şey ise Android işletim sistemli telefonlar da kendi aralarında ciddi fotoğraf ve video kalite farkı gösterdiğini görebiliriz.

Birçok telefon markası pazarlama adına cep telefonlarındaki kameraların sayısını sürekli arttırmakta ve Megapiksel boyutunu devamlı olarak büyütmekte ancak bu bir pazarlama savaşı haline dönmüş durumda. Kamera sayısının artması ve Megapiksel boyutunun artması o telefonun çok kaliteli fotoğraf ve video çekeceğini göstermez. Fotoğrafın kaliteli olması için birçok özellik bir arada ve uyumlu şekilde olması gerekir. Ancak teknoloji bize birçok şey gösterdi belki bir gün Android işletim sistemine sahip telefonlar en iyi kalite de fotoğraflar çekebilir.

Bu içeriğimizde iPhone cihazların Android cihazlara göre neden daha kaliteli fotoğraf çekebildiğini açıkladık. Sizler Android telefonların iPhone cihazlara göre daha iyi fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.