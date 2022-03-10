Google Earth, bilgisayar ortamında dünya üzerindeki herhangi bir yeri arayabileceğiniz, araştırabileceğiniz ve keşfedebileceğiniz üç boyutlu dünya haritası programıdır.

Can Çevrim - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Earth, Google tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanıcılarının dünya üzerindeki yerleri aramalarına, araştırmalarına ve keşfetmelerine olanak sağlayan üç boyutlu dünya haritası yazılımıdır. Ücretsiz harita programı yardımıyla dünya haritasının uydu görüntülerini görebilir ve istediğiniz kıtalara, ülkelere veya şehirlere yakınlaşabilirsiniz. İnternet üzerinden ülkeleri ve şehirleri görebilme, ulaşabilme fırsatı veren uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bilgisayar ortamından dünyanın herhangi bir yerine gidebileceğimiz uygulama sayesinde dünya üzerinde herhangi bir yeri aramakta mümkün.

Tüm bunları kullanıcılara basit ve temiz bir kullanıcı arayüzü üzerinde sunan yazılım, kullanıcıların sadece bir kaç fare hareketiyle dünya haritası üzerinde rahatça gezmelerine olanak sağlar. Ayrıca aradığınız spesifik bir adres için arama çubuğunu da kullanabileceğiniz Google Earth yardımıyla o an bulunduğunuz konumu ve gitmek istediğiniz yeri belirleyek yol tarifleri de alabilirsiniz.

Program içerisinde yer alan "Tur Rehberi" özelliği sayesinde harita üzerinde yakınlaştığınız kıtalara, ülkelere, şehirlere ait özel yerleri keşfetme şansını da yakalayabileceğiniz harita programı yardımıyla, dünyanın en güzel köşelerini ve en güzel yerlerini kolayca keşfetmek tamamen elinizde.

Kullanımı oldukça kolay olan Google Earth'e alışmak sadece zaman meselesi ve programı kullandıkça keşfedeceğiniz yeni özellikleriyle dünya üzerinde görmek istediğiniz tüm yerleri görmenin keyfi paha biçilemez.

Street View (Sokak Görünümü) özelliği sayesinde sokaklarda ve caddelerde gezebilir, çevrenizde neler olduğunu keşfedebilir, daha önce hiç görmediğiniz ama görmek için can attığınız yerleri bilgisayar ortamında görebilirsiniz.

Tüm bunların dışında otobüs durakları, restoranlar, parklar, hastaneler ve daha birçok devlet ve kamu kuruluşuna ait yerleri Google Earth haritası üzerinde görüntüleyebilirsiniz. O an bulunduğunuz yere en yakın hastaneleri, restoranları, otobüs duraklarını veya parkları Google Earth ile kolayca bulabilirsiniz.

Ayrıca yine Google Earth üzerinde tek bir tıklama ile en sevdiğiniz yerleri kaydedebilir ve sevdiklerinizle paylaşabilir veya dünyanın en popüler şehirleri üzerinde yer alan bazı binaların 3 boyutlu büyük önizlemelerine ulaşabilirsiniz.

Dünyayı yeniden keşfetmek ve daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere bilgisayar ortamından ulaşmak istiyorsanız Google Earth'ü mutlaka denemenizi öneriyorum.

Google Earth Özellikleri: