Google İşletme Profili Nedir

Google işletme profili gerçek hayatta belli bir konumda faaliyet gösteren işletmelerin dijital varlıklarının yönetimini yapabilecekleri bir profil olarak karşımıza çıkıyor. İş yerinizin konumu, açılış saati, iletişim bilgileri, sunduğunuz ürün ve hizmetleri internet ortamına sunmanızı sağlayan bu profil, aynı zamanda işletmenize ait fotoğraf ve yorumları da paylaşmanıza imkân tanıyor.

Google İşletme Profili Ne İşe Yarar?

Google işletme profilini oluşturduğunuzda fiziksel mağazanız dijitale taşınıyor. İnsanlar sizi ve işletmenizi Google aramalarında bulabilir hale geliyor.

İşletme profiline fiziksel mağazanızın konumunu ve iletişim bilgilerini ekleme imkânınız var. Bu da potansiyel müşterilerin size ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Google haritalar üzerinden konumunuzu işaretlediğiniz mağazanın açılış ve kapanış saatlerini sisteme girebilirsiniz. Aynı şekilde işletmenizin açık veya kapalı olduğu günleri de işletme profilinde belirtebilirsiniz.

üzerinden konumunuzu işaretlediğiniz mağazanın açılış ve kapanış saatlerini sisteme girebilirsiniz. Aynı şekilde işletmenizin açık veya kapalı olduğu günleri de işletme profilinde belirtebilirsiniz. İşletmenizde çekilen fotoğrafları Google işletme profilinize ekleme şansınız oluyor.

Kullanıcılar verdiğiniz hizmet, ürün kalitesi, mekânsal özellikler gibi birçok konuda işletmenizi değerlendirip yorum bırakabiliyor.

Google işletme profilinize bırakılan yorumlar yeni müşterilere işletmeniz hakkında bilgi verip, güvenilirlik sağlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca bu yorumlara cevap verme imkânınız olduğu için yeni müşterilerin aklına takılabilecek sorular da önceden yanıtlanmış oluyor.

Google’da işletme hesabı oturduğunuzda SEO açısından avantajlı bir konuma geçiyorsunuz. Bu da işletmenizin Google aramalarında üst sıralara taşınmasına yardımcı oluyor.

İşletmenize dair yapacağınız değişiklikleri bu profilde paylaşma imkânınız bulunuyor. Bu da müşterilerin işletmeniz hakkındaki güncel gelişmeleri takip etmesini kolaylaştırıyor.

Google İşletme Profili Nasıl Oluşturulur?

Google’da işletme profili oluşturmak oldukça kolay. Sadece izlemeniz gereken birkaç adım bulunuyor. Bu adımları takip ettiğinizde Google işletme hesabınız kullanıma hazır hale geliyor:

Drive , G-mail , Meet gibi birçok özellikten yararlanmak için öncelikle bir Google hesabınızın olması gerekiyor. G-mail olarak da bilinen bu hesabı oluşturmakla işe başlayabilirsiniz.

, , gibi birçok özellikten yararlanmak için öncelikle bir Google hesabınızın olması gerekiyor. G-mail olarak da bilinen bu hesabı oluşturmakla işe başlayabilirsiniz. G-mail adresinizi belirlerken bu adresi iş yeriniz için kullanacağınızı unutmamanız gerekiyor. İş yerinize uygun bir mail adresi oluşturun.

Sizden önce başka birinin işletmeniz adına bir profil açıp açmadığından emin olmak için Google Haritalar’da işletmenizi kendi adıyla aratın. Eğer açılmış bir profil yoksa arama bölümünden İşletmenizi Ekleyin’i seçin. Bu kısımda iş yerinize ait istenilen bilgileri girerek işletme profilinizi oluşturun.

İşletme profilini oluşturduktan sonra işletme hesabı ile eşleştirmeniz gerekiyor. İşletme hesabını oluştururken karşınıza çıkan ekrandan kendi işletmenizi seçtiğinizde bu eşleşme otomatik olarak sağlanıyor.

İşletme hesabınızı profilinizle eşleştirmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise şu: Google’da yaptığınız arama sonucunda işletmenizin adına önceden düzenlenmiş olarak karşınıza çıkan profilin sahibi olduğunuza dair Google’a bildirim göndermeniz gerekiyor. Google bu işlemi doğrulamak için kısa bir onay süreci başlatıyor. Bu sürecin sonunda işletme profiliniz kullanıma hazır hale geliyor.

Google İşletme Profili Oluştururken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Google işletme hesabınızın ve profilinizin güvenilirliğini sağlamak için, profil oluşturma aşamasında şu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor:

Google’da kişisel oturumunuz açıksa işletme profili oluşturmaya başlamadan önce bu oturumu kapatmanız gerekiyor. Aksi halde yanlışlıkla işletme profilinizi kişisel hesabınız üzerinden oluşturabilirsiniz.

Mutlaka işletmenize özel bir Google hesabı açmanız gerekiyor.

Google işletme profiline ve hesabına bilgilerinizi girerken, bu bilgilerin güvenilirliğinden emin olmanız gerekiyor.

Konumunuzu doğru işaretlemezseniz, potansiyel müşterileriniz sizi bulmakta zorlanabilir. Bu nedenle konumunuzu doğru işaretlemeye kesinlikle özen göstermelisiniz.

Google işletme profiliniz, önceden başka bir hesap üzerinden oluşturulmuş olabilir. Böyle bir durumda işletmenin size ait olduğunu ve profilin sizin hesabınızla eşleşmesi gerektiğini mutlaka Google’a bildirin.

İşletme profilinizi güncel tutmaya özen gösterin.

Google İşletme Profili Nasıl Kapatılır veya Kaldırılır?

Google’da artık yönetmek istemediğiniz bir işletmeyi kapatmak için profil içeriğini kaldırıp, kalıcı olarak kapalı seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Yöneticileri kaldırdıktan sonra hesabınızı yönetemezsiniz. Ancak işletmeniz haritalar üzerinde görünmeye devam edebilir. İşletmeyi kalıcı olarak kapalı şeklinde işaretlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

İşletme profilinizi açın.

Google Arama’yı kullanarak profili düzenle kısmına girin ve bu bölümde İşletme Bilgileri’ni işaretleyin.

Üst kısımda yer alan Çalışma Saatleri’ne tıklayıp, yanında çıkan Düzenle simgesine dokunun.

Kalıcı olarak kapalıyı seçtikten sonra kaydedin.

Bu aşamadan sonra işletmeniz Google aramalarında çıksa da kalıcı olarak kapalı şeklinde gözüküyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Google işletme profiline dair en merak edilen soruların cevapları şu şekildedir;

İşletme Profili Nasıl Yapılır?

Google'da normal bir hesap oluşturduktan sonra işletme profili oluşturup bu profili yeni oluşturduğunuz işletme hesabınızla eşleştirmeniz gerekiyor. Önceden açılmış bir işletme profili varsa bu profilin yönetim hakkını üstünüze almak için Google'a başvurmanız gerekli.

Google İşletme Kimliği Nedir?

Google tarafından geliştirilmiş özel bir işletme kayıt platformunda kendi işletmeniz için oluşturduğunuz profil Google İşletme Kimliği olarak tanımlanıyor. Google’ın işletme profili sadece müşteri ile yüz yüze iletişim halinde olan işletmeler tarafından kullanılabiliyor. Dolayısıyla sadece e-ticaret yapan veya online hizmet sunan işletmeler Google’da işletme profili oluşturamıyor.

Google İşletme Profili Ücretli Mi?

Google işletme profilini kurmak ve kullanmak ücretli bir işlem değil. İşletme sahiplerinin birçoğu ise işletme profilini ücretsiz bir şekilde kullanabileceklerini bilmiyor. Bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar da maalesef boş durmayıp işletme sahiplerinden Google adına para talebinde bulunabiliyor.