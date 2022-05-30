Google Lens Nedir, Ne İşe Yarar?

Dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan Google, yazılı ve sesli arama motoru özelliklerine fotoğraf aramayı da ekleyerek kullanım alanını genişletti. 2017 yılı itibariyle hayatımıza giren Google Lens, Android ve iOS cep telefonlarında kullanıma açık olan bir Google hizmeti. Efektif kullanıldığında hayatımızı epey kolaylaştıran Google Lens ne işe yarar? Telefonlarda ve tabletlerde Google Lens nasıl kullanılır? Rehberimizde sizler için "Google Lens nedir?" sorusunu detaylı bir şekilde cevaplıyoruz.

Google Lens Nedir?

Google Lens, akıllı telefonunuzun kamerasıyla derin öğrenme teknolojisini birleştirerek, kamera merceğinin önündeki bir nesneyi tanımlayan, hatta bu görüntüyü yorumlama, tercüme etme ve satın alma gibi işlevleri olan yapay zeka destekli bir teknolojidir. Bu uygulama cihazlarda Google uygulamasının içindeki Google Asistan ile entegre çalışır. Eğer telefonunuzda yoksa Google Play veya App Store üzerinden indirebilirsiniz.

Lens uygulaması sayesinde karşılaştığınız herhangi bir görüntünün ne anlama geldiğini, isimlerini, kullanım alanlarını öğrenebilirsiniz. Akıllı metin arama özelliğiyle yolda gördüğünüz bir işletmenin tabelasını taratıp o işletme hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Akıllı metin seçimi ile IBAN numarasını ekran görüntüsü şeklinde almak artık sorun değil. İlgili alanı seçip kopyalamanız yeterli.

Google Lens size merak ettiğiniz bitki ve hayvanların cinslerini söyleyebilir. Fotoğrafını çektiğiniz bir yemeğin tarifini verebilir ve nerede satıldığını gösterebilir. Ev ödevi özelliğiyle soruları cevaplayabilir veya çeviri özelliğiyle kamerayı doğrulttuğunuz metinlerin farklı dillerdeki çevirisini yapabilir.

İletişim ve teknoloji çağında fotoğrafların hızla artan kullanımına bir yanıt olarak piyasaya sürülen bu hizmeti Google yakın bir gelecekte artırılmış gerçeklik ile birleştirerek online market alışverişlerinde de kullanmayı planlıyor. Bu sayede bir ürünü satın almak istediğinizde onu önceden dolabınızda veya üzerinizde üç boyutlu olarak görebileceksiniz.

Google Lens Nasıl Kullanılır?

Telefonunuzdan Google Lens uygulamasını açın.

Kamerayı bir nesneye doğrultun.

Ekrandan aratmak istediğiniz bölgeye dokunun.

Deklanşör düğmesine basın.

Nesne veya yazıl

İlgili arama sonuçları görüntülenecektir.

Lens uygulamasının kullanımı oldukça hızlı ve basit. Öncelikle telefonunuzdan uygulamayı açın. Android telefon kullanıyorsanız bunu ekranın sağ alt köşesindeki lens ikonuyla yapabilirsiniz. Eğer iPhone kullanıyorsanız Google uygulamasını telefonunuza kurun ve Google arama çubuğundaki kamera simgesine dokunun.

Uygulama açıldıktan sonra kamerayı bir nesneye doğrultun ve deklanşör butonuyla fotoğrafını çekin. Arama yapacağınız nesneyi veya yazıyı özellikle taratmak için fotoğraftan o bölgeye dokunun. Ekranda görünen mavi noktaları sürükleyerek seçili bölgeyi düzeltebilirsiniz. Ekranı yukarı doğru kaydırdığınızda aşağıda arama sonuçları görünecektir.