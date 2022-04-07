Google Lens'in Yeni Özelliği Kullanıcıları Oldukça Sevindirecek

Geçen yılki Search On etkinliğinde Google, Android telefonlarda ve Chromebook'larda alışveriş deneyimlerinizi güçlendirecek yeni bir Lens özelliğinin tanıtımını yapmıştı. Şirket şimdi bu deneyimi, çoklu arama adı verilen yeni bir akıllı özellikle kullanıma sunuyor.

Google bugün yaptığı duyuru ile birlikte mobil cihazlarda arama yapmanın yeni bir yolunu başlattığını duyurdu. Lens'teki yeni çoklu arama işlevi, aynı anda metin ve görüntülerin bir kombinasyonunu kullanarak nesneler için hızlı arama yapmanızı sağlıyor. Şirket bu özelliğin "aradığınız şeyi tarif edecek tüm kelimelere sahip olmadığınızda" oldukça işe yaradığını belirtti.

Google, özelliği çalışırken gösteren bir gifi kullanıcılarla paylaştı. Paylaşılan örnekte turuncu bir elbiseyi başka bir renkte bulmak için "yeşil" sorgusunu ekleyerek aramayı detaylandıran çoklu arama özelliği kullanılıyor. Bu yeni özelliği bir bitkinin fotoğrafını çekip, "bakım talimatları" sorgusuyla birlikte arama yapmak için de kullanabilirsiniz. Google, bu yeni çoklu arama özelliğinin "arama kutusunun ötesine geçmenize ve gördükleriniz hakkında sorular sormanıza" yardımcı olduğunu belirtti. Başka bir deyişle, tarif etmekte zorlandığınız nesneleri aramanıza yardımcı oluyor.

Google Lens Çoklu Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yeni özellik, Android ve iOS için Google uygulamasında bulunuyor ancak şimdilik yalnızca ABD'deki beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Denemek için Google uygulamasındaki Lens kamera simgesine dokunmanız ve ekran görüntülerinizden birini seçmeniz veya bir nesnenin fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Ardından, aramanızı metin sorgularıyla birleştirmek için yukarı kaydırmanız ve "+ Aramana ekle" seçeneğini seçmelisiniz.

Google bir blog yazısında şu açıklamalarda bulundu:

"Bütün bunlar, çevrenizdeki dünyayı daha doğal ve sezgisel yollarla anlamayı kolaylaştıran yapay zekadaki en son gelişmelerimizle mümkün oluyor. Ayrıca sormayı hayal edebileceğiniz tüm soruların sonuçlarını iyileştirmek için Arama'daki en son yapay zeka modelimiz olan MUM tarafından bu özelliğin geliştirilebileceği yolları araştırıyoruz."

Google, özelliğin internet ortamına gelip gelmediğini söylemedi ancak Lens'in intenet ortamında Google Fotoğraflar'daki kullanılabilirliği ve geçen yıl PC'ler için Chrome'da Lens destekli görsel arama seçeneğinin kullanıma sunulması göz önüne alındığında bu özelliğin de internet ortamına geleceğini söyleyebiliriz.

Şu an için yeni özellik yalnızca İngilizce aramalar için geçerli. Şirket özelliğin "alışveriş aramaları için en iyi sonuçları" verdiğini ancak diğer sorgu türleri için de yararlı olduğunu belirtti.