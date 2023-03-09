Google Pixel 8 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan oluşan Google Pixel 8 serisinin özellikleri, çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modellerine dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Piyasaya sürdüğü ürünler ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Google yazılımların yanı sıra akıllı telefon ve kablosuz kulaklık gibi cihazlar da üretiyor. Şirketin ürettiği akıllı telefonlar Pixel olarak adlandırılıyor. Özellikle Pixel 7 ve Pixel 7 özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

Çok sayıda kişi tarafından beğenilen Pixel serisinin yeni modelleri yakında satışa sunulacak. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro olarak adlandırılan modeller ile ilgili bu zamana kadar pek çok sızıntı yaşandı. Bu sızıntılar, telefon hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıdı.

Not: Bu rehber, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü yazıda bulunan bilgiler, zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Google Pixel 8 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2268 x 1080 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Tensor G3

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 48 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4300 mAh

Kablolu Şarj: ?

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: Android 14

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 8, AMOLED ekran üzerinde 2268 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Tensor G3 işlemcisinden alması beklenen cihazda 8 GB RAM yer alabilir.

Batarya tarafında 4300 mAh veya daha yüksek bir kapasite görebiliriz. 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri sunacağı ileri sürülen Pixel 8 isimli akıllı telefon modeli Android 14 işletim sistemi ile beraber gelecek.

Google Pixel 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,72 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Tensor G3

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

RAM: 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 64 MP + 48 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: ?

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: Android 14

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Google Pixel 8 Pro modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX787 ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı ileri sürülüyor.

Bazı söylentiler telefonun 64 MP çözünürlüğü kamera yerine 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip olacağını iddia ediyor. Pixel 7 Pro'da 50 MP, 48 MP ve 12 MP çözünürlüklerinde üç adet kameranın yer aldığını belirtelim.

Google Pixel 8 Serisi Fiyatı

Pixel 8 128 GB Fiyatı: 599 dolar

Pixel 8 256 GB Fiyatı: 699 dolar

Pixel 8 Pro 128 GB Fiyatı: 899 dolar

Pixel 8 Pro 256 GB Fiyatı: 999 dolar

Pixel 8 Pro 512 GB Fiyatı: 1099 dolar

Pixel 8 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 599 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun ise 699 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Söylentilere göre Pixel 8 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip sürümü 899 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 999 dolar, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 1099 dolar fiyata sahip olacak. Telefonun farklı fiyatlar ile piyasaya sürülebileceğini unutmamak gerekiyor.

Google Pixel 8 Serisi Çıkış Tarihi

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro isimli akıllı telefon modellerinin 2023 yılının ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 10 Mayıs tarihinde düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğinde söz konusu telefonlar hakkında bazı bilgiler paylaşılabilir.

Bu yazıda Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.