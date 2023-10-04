Google Pixel Buds Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Google’ın tanıtımını yapacağı Google Pixel Buds Pro kullanıcılarının karşısına yeni yazılımla çıkıyor. Bu yazılım güncellemesiyle yeni kulaklıklarında bir dizi özelliği iyileştirdi.

Yazılım güncellemesi sayesinde yeni kulaklık her iki yönde yüksek arama kalitesi, konuşma algılama ve işitme sağlığı monitörü özelliklerine sahip olacak.

İki yönde arama kalitesiyle kullanıcılar konuştuğunu algıladığı zaman medya oynatmayı durdurur. Bunun sonucunda şeffaflık modu devreye girer. Bu sayede kullanıcılar kesintisiz bir şekilde konuşma gerçekleştirirler.

Google Pixel Buds Pro Özellikleri

Google Pixel Buds Pro, IPX4 suya dayanıklı bir yapıdan oluşuyor. Kulaklığın şarj kutusunun suya dayanıklılık derecesiyse IPX2’dir. Kulaklık; Qi ve USB-C kablosuz şarjı desteklemektedir.

Aynı anda birden çok cihazla eşleştirilebilen kulaklık, Bluetooth 5.0 bağlantısına sahiptir. Bluetooth süper geniş bantla düşük gecikmeli oyun modu şeklinde birçok güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Düşük Gecikmeli Oyun Modu, oyun esnasında seslerin senkronize şekilde karşıya iletilmesini sağlıyor. Bluetooth süper geniş bantsa kablosuz ses sıkışmasını engelliyor.

Kulaklığın işitme monitörü, dinlenilen içeriklerin yüksekliğini görsel göstergeyle sunmaktadır. Canlı desibel ölçümü hakkında bilgi vermektedir. İşitme sağlığı monitörü, uzun vadede işitme sağlığını korur.

Aynı zamanda Google Pixel Buds Pro, kullanıcılarının kulağına kolayca uyum sağlayacak “Silent Seeal” özelliğinden oluşuyor.

Bu özellikle kulaklık kullanıcılarının kulağına uyum sağlayıp gürültüyü engelliyor. Kulaklıkta Google’ın tasarladığı algoritmaların çalışmasını sağlayan 6 çekirdekli ses çipinden oluşuyor.

Google Pixel Buds Pro Çıkış Tarihi

Google Pixel Buds Pro, “şeffaf mod özellikli olarak tasarlamıştır. Şeffaf mod özelliğiyle çevrede olup bitenler daha net duyulur. Aktif gürültü engelleme özelliği kapalı konumdayken 11 saat çalışıyor.

Özellik açık konumdaysa 7 saat süreyle çalışıyor. Toplam oynatma süresi, şarj kutusuyla beraber 31 saattir.

Kulaklık 4 Ekim 2023 yani bugün Pixel 8 ile tanıtılacak.

Google Pixel Buds Pro Fiyatı

Google Pixel Buds Pro, gök mavisi ve porselen şeklinde isimlendirilen gök mavisi renkleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca bu renklerin yanı sıra kömür grisi, sis grisi, mercan ve limon otu renklerine de sahip olacak.

Kulaklığın bazı renkleri hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro’nun renkleriyle eşleşiyor. Google’ın bugün piyasaya sunacağı kulakların fiyatına dair net bir bilgi bulunmuyor. Fiyatının ne kadar olduğu bugün gerçekleşecek olan etkinlikte belli olacaktır.