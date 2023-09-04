Google Pixel Buds Özellikleri ve Fiyatı

Google Pixel Buds, “Google Asistan” desteği ile çalışıyor. “Hey Google” komutu üzerinden hemen asistan ile bağlantı kurulabiliyor. Ses açısından yüksek performans sergileyen bir akıllı kulaklık olduğu söylenebilir.

“Kulakiçi Kulaklığı Bul” özelliği sayesinde kulaklıklar kaybolduğunda hemen onları buluyor. Ayrıca dokunmatik kontrolleri etkinleştirme / devre dışı bırakma özellikli olarak da tasarlanmıştır.

“Kulakiçi Kulaklığı Bul” özelliğiyle Google Asistan, uyarlanabilir ses ve kulakiçi algılamaya da erişilebiliyor. “Uyarlanabilir Ses” özelliğiyle donatılan akıllı kulaklık, ortama göre ses düzeyini otomatik ayarlıyor.

Google Pixel Buds Özellikleri

Batarya: 5 saat

Su ve tere dayanıklılık: Var

Şarj bağlantısı: USB-C

Ses: 12 mm dinamik hoparlör

Kulaklık boyutu: 20,7 x 29,3 x 17,5

Konuşma süresi: 2 saat

Bağlantı: Bluetooth 5.0

Şarj kutusu batarya: 24 saat

Kutu Boyutu: 63 x 47 x 25 mm

Google Pixel Buds, mükemmel ses sisteminden oluşuyor. Kulaklığın 12 mm dinamik hoparlör sürücüleri, sesin kaliteli şekilde dışarıya aktarılmasında etkin rol oynuyor.

Akıllı kulaklığın Google Translate özelliği de mükemmel çalışıyor. Bunun için öncelikle uygulamanın telefona indirilmesi gerekiyor. Bu uygulama yüklendikten sonra kullanıcı, kulaklıkla başkalarıyla farklı dillerde sohbet edebiliyor. Google Translate özelliği, Wi-Fi bağlantısı ile 40’ın üzerinde dili çevirebiliyor.

Sesleri net ve yüksek şekilde ileten akıllı kulaklığın pil ömrü 5 saattir. USB ile şarj edilen kulaklık, stereo ses çıkışı özelliğiyle de dikkat çekiyor. Mikrofon özelliğine sahip olan cihaz, kablosuz bağlantı üzerinden çalışıyor. Akıllı kulaklığın sesinin artırılması ve azaltılması için sadece ileri-geri hareket yapmak yeterli oluyor.

Tek bir dokunuşla gelen aramalar yanıtlanabilir ve yok sayılabilir. Şarj kutusundan çıkınca hemen telefonla otomatik eşleşen kulaklık Android ve iOS cihazlarla uyumlu çalışıyor. Aynı anda 6 cihaza bağlanabiliyor.

Google Pixel Buds Fiyatı

Google Pixel Buds; turuncu, yeşil, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle kullanıcılarına sunuluyor. Kulaklığın kutusunda; bir adet şarj cihazı, şarj kutusu ve üç çift kulaklık ucu yer alıyor. Müzik dinlemenin yanı sıra konuşma esnasında da sesleri net iletiyor.

Kulaklığın “Dikkat Uyarıları” özelliği; siren, bebek ağlaması, köpek havlaması ve kedi miyavlaması gibi sesler duyulduğunda devreye girerek cihazın sesini kısıyor. Ses açısından kullanıcılarına mükemmel ses deneyim sunan kulaklığın fiyatı 4.300 TL.