Google Pixel Watch Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Akıllı saat sektöründeki çekişme her geçen gün artmaya devam ediyor. Pazardaki son oyunculardan birinin de Google olması bekleniyor. Yeni Pixel 7 serisi telefonlarla birlikte tanıtılması beklenen Google Pixel Watch adlı akıllı saat, uygun fiyatı ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Google Pixel Watch, Wear OS 3 işletim sistemiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için Android ekosistemine giriş yapacak. Yüksek Android sürümüne sahip neredeyse tüm telefonlarda kullanılabilir durumda olması beklenen saatin resmi tanıtımı 6 Ekim tarihinde yapılacak. Ancak internette şimdiye kadar Google Pixel Watch özellikleri ve fiyatı hakkında birçok sızıntı gerçekleşti. Sızıntıların ışığında Google'ın yeni akıllı saati hakkında tüm bilgileri sizin için derledik.

Google Pixel Watch Özellikleri

Bağlantı: GSM/ HSPA/ LTE

GSM/ HSPA/ LTE Ağırlık: ?

? SIM: eSIM

eSIM Suya Dayanıklılık: 50 metre (IP68)

50 metre (IP68) Ekran Boyutu: 1.4 inç

1.4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 450 x 450 piksel

450 x 450 piksel Piksel Yoğunluğu: 321

321 Yonga Seti: Exynos 9110 (10nm)

Exynos 9110 (10nm) İşlemci: Çift çekirdek 1.15 GHz Cortex-A53

Çift çekirdek 1.15 GHz Cortex-A53 Grafik İşlemci: Mali-T720

Mali-T720 Bellek: 1.5 GB RAM

1.5 GB RAM Depolama: 32 GB Dahili

32 GB Dahili İşletim Sistemi: Wear OS 3

Wear OS 3 NFC: Var

Var GPS: A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Sensörler: İvmeölçer, jiroskop, kalp ritmi, barometre, pusula, kandaki oksijen oranı sensörü

İvmeölçer, jiroskop, kalp ritmi, barometre, pusula, kandaki oksijen oranı sensörü Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Kablosuz Şarj: Var (Qi kablosuz şarj teknolojisi)

Var (Qi kablosuz şarj teknolojisi) Renk Seçenekleri: Siyah ve diğer renkler

Giyilebilir teknolojiye karşı her geçen gün ilginin artmasının ardından kapsamlı bir akıllı saat tasarlama kararı alan Google, Pixel Watch ile kullanıcıların gönlünü fethetmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Apple Watch 8 ve Galaxy Watch 5 serileriyle mücadele etmek isteyen firma, Google Pixel Watch'a birçok yeni özellik eklemiş gibi görünüyor. Android ekosistemi içerisinde uygun fiyat ve yüksek kalite sunan akıllı saatlerden biri olması beklenen Google Pixel Watch özellikleri açısından kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecek düzeyde.

Şimdiye kadar saat hakkında gelen iddialara göre Apple ve Samsung'un profesyonel modellerinde karşılaştığımız 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliğinin Google Pixel Watch'ta da olması bekleniyor. Birçok farklı renk ve kayış seçeneğiyle sunulamsı beklenen saatin tasarım konusunda ise yuvarlak bir yapıyı benimsediği görülüyor. Akıllı saatler için tasarlanan yeni işletim sistemi Wear OS 3 ile gelmesi beklenen saat, yazılım konusunda da birçok yenilik barındırıyor. Aynı zamanda Fitbit fitness takip özelliklerinin de Google Pixel Watch'ta yer alacağı düşünülüyor. 300 mAh'ik bataryanın gündelik kullanımda 18 saate kadar dayanması bekleniyor.

Rakiplerinin aksine standart ve profesyonel modeller sunmaktan kaçınan Google, elindeki tüm imkanları tek bir saat modeli için sarf etmiş gibi görünüyor. Yakın zamanda çıkması beklenen saatin Android ekosistemindeki en iyi akıllı saatlerden biri olacağı düşünülüyor.

Google Pixel Watch Fiyatı

Apple Watch serisinin özellikle Türkiye'de yüksek fiyatlara satışa sunulmasından sonra birçok kullanıcı farklı alternatiflere yöneldi. Hem iOS hem de Android cihazlarda çalışması beklenen Google Pixel Watch, beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Şimdilik firma tarafından Google Pixel Watch fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da internette yayılan birçok sızıntı, saatin olası etiketini ortaya koyuyor. İddialara göre Google Pixel Watch LTE'siz versiyon 350 dolardan, LTE'li versiyon ise 400 dolardan satılacak.

Google Pixel Watch Çıkış Tarihi

Google tarafından gelen açıklamaya göre Pixel 7 serisi telefonlarla birlikte tanıtılacak olan Pixel Watch'ın önümüzdeki aylarda raflarda yerini alması bekleniyor. Google Pixel Watch çıkış tarihi hakkında daha detaylı bilgi firmanın 6 Ekim'de yapacağı etkinlikte ortaya çıkacak. Yine de bazı sızıntılara göre Pixel Watch, 13 Ekim'de ön siparişe açılacak.