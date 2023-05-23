Google Pixel Tablet Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İnternet devi Google tarafından düzenlenen I/O 2023 etkinliğinde Google Pixel Tablet görücüye çıktı. Uzun zamandır teknoloji severlerin heyecanla beklediği bu cihazın şu an için beklentileri karşılayacağı düşünülüyor. Hatta tanıtılan özelliklerin bir kısmının beklenilenden daha üstün olduğunu düşünenler de var.

Google’ın amiral gemisi diyebileceğimiz bu tablet, 2023 yılına damgasını vuracak gibi gözüküyor. Google Pixel’i daha yakından tanımak istiyorsanız, sabırsızlıkla beklenen cihazın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi yazımızın devamında!

Google Pixel Tablet Özellikleri

Gerçek bir amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz bu cihaz büyük ve geniş ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 10.95 inç LCD panele ve geniş bir çerçeveye sahip olan ekran tasarımı köşelerde yuvarlatılmış hatlarla destekleniyor. Estetik görüntüsünün yanı sıra 500 nit parlaklık sunabilen ve 2560x1600 piksel çözünürlük vadeden cihaz Google Tensor G2 isimli bir işlemciden güç alıyor.

8 GB RAM’in bulunduğu Google Pixel Tablet, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği ile karşımıza çıkıyor. UFS 4.0 depolama biriminin kullanıldığı cihazın kamera özelliklerine baktığımızda ise hem ön hem de arka kameranın 8 MP çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Her iki kamera da Full HD kalitesinde 30 FPS kayıt yapabilme özelliğine sahip.

Ses özelliklerini incelediğimizde ise 4 yönlü hoparlöre sahip olması dikkat çekiyor. Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth 5.2 bağlantıları bulunan cihazda USB-C girişi de yer alıyor. Şarj için USB-C girişi kullanılırken, pil ömrünün 12 saat süresince video izlemeye uygun olarak tasarlandığı belirtiliyor.

Apple’ın iPad modelleri ile kıyaslanan Google Pixel, yazılımsal özellikleri ile Android cihazlar arasında zirveye oynuyor. Yerleşik Chromecast özelliği sayesinde tüm medya dosyalarını paylaşabilme imkânı sunan tablet, akıllı ev özelliklerini desteklemenin yanı sıra farklı kullanıcılarla da çalışabiliyor.

Google Pixel Tablet, iPad Pro ile denk olmasa da iPad ile yarışma anlamında başarılı bir ürün olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar nitelikli bir çip olsa da Tensor G2, iPad’lerde kullanılan M1 ve M2 ile yarışamayacağı için bu cihazın iPad’e eşdeğer olduğunu söylemek gerçekçi olmuyor.

Google Pixel’in tanıtımda duyurulan fiyat ve çıkış tarihi verilerine geçmeden önce donanımsal ve yazılımsal anlamda cihazın özelliklerini sıralayacak olursak, şu şekilde bir liste oluşturabiliriz:

Ekran : 10.95 inç, 2560x1600 px, 500 nit, LCD ekran

: 10.95 inç, 2560x1600 px, 500 nit, LCD ekran İşlemci : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 Pil : 27 Wh

: 27 Wh Arka Kamera : 8 MP, 4K , f/2.0, 30 FPS, 1080p

: 8 MP, 4K , f/2.0, 30 FPS, 1080p Ön Kamera : 8 MP, 1080p, 30 FPS

: 8 MP, 1080p, 30 FPS RAM : 8 GB

: 8 GB Hafıza : 128 – 256 GB UFS 3.1

: 128 – 256 GB UFS 3.1 Grafik Birimi : Mali-G710 MP07 GPU

: Mali-G710 MP07 GPU Stylus kalem desteği

Bağlantı : USB Type-C 3.2, Wi-Fi- 6, Bluetooth 5.2

: USB Type-C 3.2, Wi-Fi- 6, Bluetooth 5.2 4 hoparlör – 3 mikrofon

Renk seçenekleri: Açık pembe, beyaz, koyu yeşil

Google Pixel Tablet Fiyatı

Google Pixel Tablet, 128 GB ve 256 GB olmak üzere farklı kapasitede iki alternatifle piyasaya sürüleceği için bu iki modelin çıkış fiyatları arasında da farklılık olması bekleniyor.

Diğeri ile kıyaslandığında daha az depolama alanı sunan 128 GB’lık model, 256 GB’dan daha ekonomik bir seçim olabilir. Yüksek bir depolama alanına sahip olmak isteyenler ise tercihini 256 GB kapasiteli Google Pixel tabletten yana kullanılabilir.

128 GB hafızalı Google Pixel tabletin beklenen çıkış fiyatı 499 dolar olarak belirtiliyor. 256 GB hafızalı modelin ise 599 dolardan satışa çıkarılacağı duyuruluyor. Bu da Türkiye’de 128 GB’lık ürünün vergisiz fiyatının yaklaşık olarak 10.000 TL, 256 GB’lık ürünün ise 12.000 TL’ye yakın olacağı anlaşılıyor.

Bu fiyatlara vergiler eklendiğinde ise tahmini fiyatların 20.000 – 25.000 TL aralığında olacağını düşünebiliriz.

Google Pixel Tablet Çıkış Tarihi

Google’ın web sitesinden ön sipariş oluşturabileceğiniz Google Pixel Tablet’in alıcıları ile buluşacağı tarih tanıtımda açıklandı. Bu açıklamaya göre Google Pixel Tablet’in 20 Haziran 2023’te satışa çıkması planlanıyor.

Ön sipariş oluşturanlar için belirtilen en erken teslim tarihi de Google’ın web sitesinde 20 Haziran olarak gözüküyor. Bu verilere baktığımızda bu yaz herkesin elinde göreceğimiz yeni tablet modellerinden birinin Google Pixel tablet olacağını söylemek mümkün.