Google Pixel Fold Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

2023 yılı, katlanabilir akıllı telefonlar için hayati önem taşıyor. Bu katlanabilir telefonlar içerisinde Google’a ait olan Google Pixel Fold’un da raflarda yerini alması bekleniyor. Google’ın merakla beklenen katlanan telefonu yüksek ihtimalle Pixel etkinliğinde tanıtılacak.

Katlanabilir ekrana sahip olacak Google Pixel Fold, Google’ın gizli projesi olarak isimlendiriliyor. Biz de merakla beklenen Google Pixel Fold’un özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında yazımızda detaylı bilgi vermeye çalışacağız.

Google Pixel Fold Özellikleri

Teknoloji severlerin merakla beklediği Google Pixel Fold’un dış ve iç ekranlarını Samsung üretecek. Geekbench verilerinde Google Pixel Fold’un 7 serisinde piyasaya sunulması bekleniyor. Cihaz, Tensor G2 işlemcisiyle çalışacak. Tensor G2 işlemcisine Android 13 işletim sistemiyle 12 GB RAM eşlik ediyor. Aynı zamanda 128 GB ve üzerinde depolama seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşacak.

Cihazın diğer önemli özellikleri;

Ekran parlaklığı: Ortalama 800 nit

Ekranın maksimum parlaklığı: 1200 nit

Ekran yenileme hızı: 120Hz

İç ekran çözünürlüğü: 1840 x 2208 piksel (5:6 en boy oran)

Ekran boyutu: 7.58 inç

Google Pixel Fold’un bataryasına dair şu ana kadar hiçbir bilgi gündeme gelmedi. Cihazın ana kamerasının Pixel Fold 64 megapiksel Sony IMX787 olması bekleniyor. Google’ın katlanabilir telefonunun diğer önemli özelliğiyse 10 megapiksel telefotosuyla 12 megapiksel ultra geniş kamerasının olmasıdır. Cihazın üç kamerasının yanında iki ek 9.5MP kamerası da bulunacak.

Google Pixel Fold Fiyatı

Google Pixel Fold’un fiyatı analistlere göre 1.300 -1.500 dolar arasında olacak. Eğer cihaz tam olarak bu rakamla piyasaya sunulursa şirket katlanabilir telefon pazarına rekabetçi bir giriş yapmış olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 4, 1.800 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşmuştu. Google Pixel Fold’unda en yakın rakibine göre 500 dolardan daha uygun fiyatlı piyasaya sunulması bekleniyor.

Google Pixel Fold Çıkış Tarihi

Google Pixel Fold ile ilgili piyasaya birçok bilgi sızdırıldı. Bu bilgilerin arasında Pixel Fold ile orta sınıf Pixel 7a modellerinin 2023’ün Mayıs ayında gerçekleşecek Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Bütçe telefonu olarak bilinen Pixel 7a ortalama 450 - 500 dolar arasında fiyatla kullanıcılarıyla buluşacak. Bahsettiğimiz bu fiyatın, Pixel 6a’nın lansman fiyatıyla aynı olması bekleniyor.