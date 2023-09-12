Google Pixel Watch 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

X platformu üzerinden geçtiğimiz günlerde Google Pixel Watch 2 ile ilgili bir tanıtım videosu yayınlandı. Videoya göre yeni akıllı saat ile ilk tanıtılan Pixel Watch arasında çok fark yok.

Özellikle her iki akıllı saat modelinin tasarımı birbirine oldukça benziyor. Fakat diğer modelden farklı olarak yeni akıllı saat modelinin gövdesi paslanmaz çelik yerine alüminyum olacak.

Google Pixel Watch 2 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

Depolama: 32 GB

Bağlantı: Wi-Fi, eSIM, LTE, NFC, Bluetooth 5.3, GPS

Batarya: 306 mAh – Li-Ion

RAM: 2 GB

Şarj: Wireless (Qİ)

İşletim sistemi: Android Wear OS 4

Ekran: Corning Gorilla Glass 5, 1.2 inç-AMOLED, 453 ppi, Always-on display, 384 x 384 piksel çözünürlük, 1000 nit tepe parlaklık

Google Pixel Watch 2, 1.2 inç boyutlu AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı saatin ekranını Always-on display destekleyecek. Ekran, maksimum 1000 nit parlaklıktan oluşacak. Ekran çözünürlüğüyse 384 x 384 pikseldir.

Google’ın yeni akıllı saatinin depolama alanı, 2 GB RAM ve 32 GB olarak tasarlanmıştır. Saat kullanıcılarına Qualcomm’ın ürettiği Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisiyle sunulacak. Ayrıca pil kapasitesi de 306 mAh olarak videoda geçiyor.

Google Pixel Watch 2 Fiyatı

Google Pixel Watch 2, IP68 suya dayanıklılık sertifikalı olarak geliştirildi. Son teknolojiyle tasarlanan bu akıllı saat kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen takibini de yapabilecek. Videoda akıllı saatle ilgili belirtilen özellikler arasında yer alan yuvarlak ve pürüzsüz yapıdaki crown tasarımı da dikkat çekiyor.

Diğer modele kıyasla gövde kısmı ince olarak tasarlanan saatin hoparlörünün olduğu alanda delik tam görünmüyor. Ancak hoparlörün yan düğmesinin yanında bir adet delik bulunuyor. Videosuyla akıllı saat meraklılarını heyecanlandıran Google Pixel Watch 2’nin fiyatı hakkındaysa net bir bilgi yok. Fiyat konusunda bir gelişme yaşandığında buradan aktaracağız.

Google Pixel Watch 2 Çıkış Tarihi

Google Pixel Watch 2; mavi, siyah ve porselen renk seçenekleriyle 10 Ekim 2023 tarihinde tanıtılacak. Türkiye saatiyle 17:00’da tanıtımı yapılacak olan akıllı saat daha sonra Google Store üzerinden ön siparişe sunulacak.