Android İçin En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Hemen her Android telefon ve tablet kullanıcısının ihtiyaç duyacağı en iyi ücretsiz VPN uygulamalarını bir araya getirdik.

Platformda yer alan yüzlerce hatta binlerce VPN uygulaması arasından sadece popüler olanları değil, güvenle kullanabileceklerinizi seçtik.

Yasaklı ve engellenen sitelere giriş yapmak, herkese açık WiFi noktalarında internette işlemleri güvenle yapmak, Türkiye’de kullanılamayan servislere üye olmak, sosyal ağlarda hız kesintisi yaşamadan gezinmek için gerekli olan VPN uygulamalarından en güvenilir olanlarını, hızlı çalışanlarını, ücretsiz veri tüketimine izin verenlerini Android için en iyi VPN uygulamaları listemizde topladık.