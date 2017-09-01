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Android İçin En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Android İçin En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Hemen her Android telefon ve tablet kullanıcısının ihtiyaç duyacağı en iyi ücretsiz VPN uygulamalarını bir araya getirdik.

Platformda yer alan yüzlerce hatta binlerce VPN uygulaması arasından sadece popüler olanları değil, güvenle kullanabileceklerinizi seçtik.

Yasaklı ve engellenen sitelere giriş yapmak, herkese açık WiFi noktalarında internette işlemleri güvenle yapmak, Türkiye’de kullanılamayan servislere üye olmak, sosyal ağlarda hız kesintisi yaşamadan gezinmek için gerekli olan VPN uygulamalarından en güvenilir olanlarını, hızlı çalışanlarını, ücretsiz veri tüketimine izin verenlerini Android için en iyi VPN uygulamaları listemizde topladık.

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avast! SecureLine VPN avast! SecureLine VPN
avast! SecureLine VPN avast! SecureLine VPN uygulaması ile engellenen web sitelerine kolayca giriş yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
CyberGhost VPN CyberGhost VPN
CyberGhost VPN CyberGhost VPN mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir güvenlik uygulamasıdır ÜCRETSİZ
Hotspot Shield VPN Hotspot Shield VPN
Hotspot Shield VPN Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda güvenlik ve gizliliğinize önem veriyorsanız veya yasaklı sitelere girmek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Kaspersky Secure Connection Kaspersky Secure Connection
Kaspersky Secure Connection Kaspersky Secure Connection, Android telefon ve tablet kullanıcıları için güvenli VPN uygulaması. ÜCRETSİZ
Opera VPN Opera VPN
Opera VPN Opera VPN, Android cihazlarınızda engellenen sitelere kolaylıkla girebileceğiniz bir VPN uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Psiphon Psiphon
Psiphon Psiphon, Android cihazlarınız üzerinde kullanarak tüm engelli sitelere rahatlıkla giriş yapabileceğiniz ücretsiz bir VPN uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
SurfEasy VPN SurfEasy VPN
SurfEasy VPN SurfEasy VPN, tüm internet trafiğinizi şifreleyerek güvenle gezinmenizi sağlayan bir VPN uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
TunnelBear VPN TunnelBear VPN
TunnelBear VPN TunnelBear VPN uygulaması ile internette anonim olarak gezinebilirsiniz. ÜCRETSİZ
ZenMate ZenMate
ZenMate ZenMate, internette anonim olarak gezinmenizi sağlayan, zararlı sitelerden uzaktan tutan bir VPN uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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