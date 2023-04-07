Google Play Store'da Uygulama İnmiyor, Çözümü Nedir?

Google Play Store, uygulama inmiyor sorunu nedeniyle kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Pek çok Android kullanıcısının karşılaştığı problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler mevcut.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda ve tabletlerde önceden yüklenmiş olarak gelen Google Play Store'da bazen oyun ve uygulama inmeme sorununun birden fazla nedeni olabilir. Eğer siz de böyle bir problemle karşılaştıysanız aşağıda bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Google Play Store'da Uygulama İnmiyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Depolama alanını kontrol edin.

Cihazı kapatıp açın.

Play Store'un önbelleğini temizleyin.

Saat ve tarih bilgilerini kontrol edin.

Play Store'a gerekli izinleri verin.

Play Store güncellemelerini kaldırın.

Google hesabını kaldırıp yeniden ekleyin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Cihazı sıfırlayın.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Uygulama ve oyun indirirken problem yaşıyorsanız ilk olarak internet bağlantısını kontrol edin. Eğer internet bağlantısında sorun varsa modemin güç butonuna basın ve fişini çekin. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra Modemin fişini tekrar takın ve güç butonuna basın.

Depolama Alanını Kontrol Edin

Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa indirme işlemi başarısız olur. Bu sebepten ötürü akıllı telefonun ya da tabletin depolama alanını kontrol edin. Boş yer kalmamışsa kullanmadığınız uygulamaları, oynamadığınız oyunları ve gereksiz medya dosyalarını silebilirsiniz.

Cihazı Kapatıp Açın

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında cihazı kapatıp açmak da yer alıyor. Mobil cihazın yan tarafında bulunan güç butonuna basılı tutun ve kapatma işlemini gerçekleştirin. Cihaz kapandıktan sonra tekrar açın.

Play Store'un Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Play Store'u seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Saat ve Tarih Bilgilerini Kontrol Edin

Ayarlar menüsünü açın.

Sistem kategorisine girin.

"Tarih ve saat" bölümünü görüntüleyin.

"Otomatik olarak ayarla" seçeneğini seçin.

Play Store'a Gerekli İzinleri Verin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Play Store'u seçin.

İzinler bölümünü görüntüleyin.

Gerekli izinleri verin.

Play Store Güncellemelerini Kaldırın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Play Store'u seçin.

Üç nokta simgesine basın.

"Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin.

Google Hesabını Kaldırıp Yeniden Ekleyin

Ayarlar menüsünü açın.

"Kullanıcılar ve hesaplar" kategorisine girin.

Google hesabını seçin.

"Sil" seçeneğini seçin.

"Kullanıcılar ve hesaplar" kategorisini tekrar açın.

"Hesap ekle" seçeneğini seçin.

Google bölümünü görüntüleyin.

Hesap ekleme işlemini yapın.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar menüsünü açın.

Sistem kategorisine girin.

"Yazılım Güncellemesi" bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini yapın.

Cihazı Sıfırlayın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Sistem kategorisini açın.

Sıfırlama bölümüne girin.

"Tüm ayarları sıfırla" butonuna basın.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa cihazınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Verileri kaybetmemek için sıfırlamadan önce telefon yedekleme işlemini yapabilirsiniz.

Bu yazıda Google Play Store'da uygulama inmiyor, çözüm yolları neler sorusunu cevapladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.