Google Tersine Görsel Arama Nasıl Yapılır?

Google, tersine görsel arama işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır. Bu işlemi ister bilgisayarda isterseniz mobil cihazlarda gerçekleştirebilirsiniz. Hazırladığımız rehberde PC, akıllı telefon ve tabletlerde görsel arama işlemini nasıl yapabileceğinizi açıkladık.

Uzun yıllar önce kullanıma sunulan Google, günümüzde dünyanın en büyük arama motorlarından bir tanesidir. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan arama motoru, pek çok özelliği içerisinde barındırıyor.

Popüler arama motorunda yer alan özellikler, farklı bir hizmete gerek bırakmıyor ve bununla birlikte kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor. Milyonlarca internet kullanıcısı tarafından gün içerisinde sık sık kullanılan arama motorunda yer alan özellikler arasında tersine görsel arama da bulunuyor.

Tersine resim arama, bir görseli hangi web sitelerinin kullandığını görmenize olanak tanıyan bir özelliktir. Eğer bir internet siteniz varsa ve kendi tasarladığınız bir görseli yayımladıysanız, bu resmin diğer siteler tarafından alınıp alınmadığını söz konusu işlev aracılığı ile kolayca öğrenebilirsiniz.

Günümüzde çok fazla sayıda sahte sosyal medya hesabı mevcut. Sahte profillerde genellikle başkasına ait fotoğraflar kullanılıyor. Söz konusu özellik sosyal medya platformlarında yer alan profil fotoğraflarının gerçek olup olmadığını da anlayabilmenize imkân tanır.

Bilgisayarda Google Tersine Görsel Arama Adımları Neler?

Google Görseller sitesini ziyaret edin.

Fotoğraf makinesi simgesine tıklayın.

Görselin bağlantısını kopyalayın.

"Görsel URL’sini yapıştır" kısmına görselin bağlantısını yapıştırın.

"Görselle ara" butonuna basın.

Arama sonuçları sıralanacaktır.

Bilgisayarınızdaki görsel için "Resim yükle" butonuna basın.

"Dosya Seç" butonuna tıklayın.

Bilgisayarınızda bulunan resmi seçin.

Bilgisayar üzerinden tersine resim arama işlemini çok hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Google, bu işlem için internet kullanıcılarına iki farklı yöntem sunuyor. Bu yöntemlerden bir tanesi görselin bağlantısı arama yapmanızı sağlarken diğer yöntem ise bilgisayarınızda yer alan bir resmi aratabilmenize imkân tanıyor.

Popüler arama motoru üzerinden tersine resim arama işlemini gerçekleştirebilmek için ilk olarak Google Görseller sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Web sitesini görüntüledikten sonra sayfanın orta kısmında klavye, fotoğraf makinesi, mikrofon, mercek simgelerini göreceksiniz. Bu araçlar içerisinden fotoğraf makinesi simgesinin üzerine tıklayın.

Fotoğraf makinesi simgesine tıkladıktan sonra küçük bir pencere açılacak. Açılan pencerede "Görsel URL’sini yapıştır" ve "Resim yükle" olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Eğer internette yer alan bir görseli aramak istiyorsanız, söz konusu görselin bağlantısını kopyalayın.

Kopyaladığınız bağlantıyı "Görsel URL’sini yapıştır" bölümüne yapıştırın. Bağlantıyı yapıştırdıktan sonra "Görselle ara" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde arama sonuçları sıralanacaktır. Böylelikle tersine resim arama işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

Bilgisayarınızda yer alan bir görseli internette aratmak istiyorsanız "Resim yükle" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin hemen ardından "Dosya Seç" butonuna basın. Bunun sonucunda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden internette aratmak istediğiniz görseli seçmelisiniz. Görsel seçme işleminin ardından "Aç" butonuna tıklayın.

"Aç" butonuna basmanız hâlinde "Dosya yükleniyor" yazısı ile karşılaşacaksınız. Bu süre, internet bağlantınıza göre değişiklik gösterebilir. Kısa süre sonra yüklediğiniz görselin hangi sitelerde kullanıldığı sıralanacaktır. Bu süreçte sorun yaşayan kişiler için adımları görsellerle anlattık.

Google Görseller sitesini ziyaret edin ve fotoğraf makinesi simgesinin üzerine tıklayın.

Arama yapmak istediğiniz görselin bağlantısını kopyalayın. Kopyaladığınız bağlantıyı "Görsel URL’sini yapıştır" bölümüne yapıştırın.

Bilgisayarınızda bulunan bir görseli internet üzerinden aramak istiyorsanız "Resim yükle" sekmesine tıklayın. "Dosya Seç" butonuna basın ve ardından görseli seçin.

Mobil Cihazda Google Tersine Resim Arama Nasıl Yapılır?

Google uygulamasını açın.

Kamera simgesine dokunun.

"Fotoğraf galerisini aç" butonuna basın.

Erişim izni verin.

Cihazınızda bulunan görseli seçin.

Tersine görsel arama yapabilmek bilgisayarı kullanmak zorunda değilsiniz. Popüler arama motoru, internet kullanıcılarının akıllı telefon ve tabletler üzerinden de söz konusu işlemin çok pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor.

Söz konusu işlem için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yer alan Google uygulamasını açmanız gerekiyor. Uygulamayı açtıktan sonra mikrofon ve kamera simgelerini göreceksiniz. Bu seçenekler arasından kamera simgesinin üzerine dokunun.

Kamera simgesine dokunduktan sonra Google Lens hizmeti ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfa üzerinden "Fotoğraf galerisini aç" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir pencere açılacak. Açılan pencerede "Google uygulamasına fotoğraflara, medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişim izni verilsin mi?" şeklinde bir ifade göreceksiniz.

Pencerede "Reddet" ve "İzin Ver" olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Eğer "Reddet" seçeneğini seçerseniz, bir sonraki adıma geçemezsiniz çünkü hizmetin söz konusu işlem için cihazınızda yer alan galeriye erişebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla "İzin Ver" butonuna basın.

Google uygulamasına erişim izni verdikten sonra galeriniz açılacaktır. İnternet üzerinden aratmak istediğiniz görseli seçmeniz gerekiyor. Görseli seçtikten sonra arama sonuçları sıralanacaktır. Böylece bilgisayara gerek kalmadan akıllı telefon ya da tablet üzerinden tersine resim arama işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan arama motoru üzerinden tersine fotoğraf arama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini detaylı bir şekilde açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.