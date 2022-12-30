Birden fazla Google hesabınız varsa sürekli olarak bazı hesaplara giriş yaparken varsayılan hesap ile giriş yapma problemi ile karşı karşıya kalmıştırsınız. Bu durum bir süre sonra can sıkıcı olabiliyor biz de sizler için Google varsayılan hesap değiştirme nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

Google Varsayılan Hesap Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google hesab ınıza giriş yapın.

ınıza giriş yapın. Daha sonra sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza tıklayın.

Tüm hesapların oturumlarını kapat seçeneğine tıklayın.

Hesabınızda çıkış yaptıktan sonra istediğiniz hesabınızla giriş yapın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Maalesef Google varsayılan hesabınızı diğer hesaplardan çıkış yapmadığınız sürece değiştiremezsiniz. Bu nedenle Google varsayılan hesabınızı değiştirmek istiyorsanız tüm hesaplardan çıkış yapmanız ve varsayılan hesap olmasını istediğiniz hesap ile giriş yapmanız gerekmektedir. Diğer hesaplarınızı tekrar girdikten sonra varsayılan hesabınız ilk giriş yaptığınız hesap olacaktır.

Telefondan Google Varsayılan Hesap Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ayarlara gidin.

Hesaplar seçeneğine gelin.

Hesapları yönet butonuna basın.

Kaldırmak istediğiniz Google hesabının üzerine dokunun.

Hesabı kaldır seçeneğine dokunun.

Varsayılan hesap olması istediğiniz hesabı girin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uygulayarak telefondan Google varsayılan hesap değiştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Mobil cihazlarda ve masaüstünde de Google varsayılan hesap değiştirmek zahmetli olsa da maalesef yapacak pek bir şey yok gibi duruyor.

Telefondan Google Varsayılan Hesap Kaldırma Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu açın.

Ayarlara gidin.

Hesaplar seçeneğine gelin.

Hesapları yönet butonuna basın.

Kaldırmak istediğiniz Google hesabının üzerine basın.

Hesabı kaldır seçeneğine dokunun.

Tekrar hesabı kaldır seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer Google hesabınızı tamamen cihazdan kaldırmak istiyorsanız yukarıdaki adımları uygulayabilir ve fazlalık olan Google hesaplarından kurtulabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Google varsayılan hesap değiştirme nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlattık. Peki, Google’un bu tür bir hizmeti vermemesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Localhost nedir, localhost nasıl kurulur? Meraklıları yazımıza göz atabilir.