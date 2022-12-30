Hosting hayatımızda oldukça önemli bir yer taşımaktadır. Öyle ki şu an bu yazıyı okumanızı sağlayan şeylerden biri de hostların var olmasıdır. Birçok yazılım ve web üzerine çalışan kişiler de localhost üzerine durmaktadır. Peki, localhost nedir, localhost nasıl kurulur ve localhost ne işe yarar?

Localhost Nedir?

Localhost kişilerin kendi bilgisayarları arasında kurduğu bir hosting yani sunucudur. Birçok kişi web sitesi kurmadan ya da bir uygulama yapmadan önce localhost kullanarak denemeler yapmakta ve bu sayede sağlıklı sonuçlar alabilmektedir.

Localhost Nasıl Kurulur?

Bilgisayarınızın arama kısmına gelin.

“Windows özelliklerini aç veya kapat” yazın.

Programı açın.

İnternet İnformation Services kutucuğunu işaretleyin.

Tamam seçeneğine tıklayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Tarayıcınızı açın.

Arama kısmına “ http://localhost/ ” yazın.

” yazın. Enter tuşuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Localhost Ne İşe Yarar?

Localhost bir sunucu olduğundan dolayı işlemleri gerçekleştirmek için büyük fayda sağlamaktadır. Örneğin: Web sitenizin hızı ya da veritabanından veri çekebiliyor mu veya girebiliyor mu? Gibi sorulara cevap vermektedir.

Host Nasıl Satın Alınır?

Eğer bir uygulama ya da web siteniz varsa hosting satın almak zorundasınız bunun için bazı web siteleri mevcut ya da kendi başına bir veri tabanı olan WordPress veya Wix gibi siteler sizin yerinize hosting bulundurmaktadır. Ancak yine de bir hosting satın almak isterseniz GoDaddy gibi web sitelerini tercih edebilirsiniz.

Sunucu, Server ve Hosting Arasındaki Fark Nedir?

Hosting ve sunucular hemen hemen aynı şeylerdir. Ancak aralarında bir fark bulunmaktadır. O da hosting bir sunucunun birden fazla kullanıcıya kullanıma sunulmasından sunucunun ise tek bir kullanıcının kullanıma sunulmasındadır.

Yani bir oda sadece bir kişiye verilirse sunucu, birden fazla kişiye verilirse hosting olur. Buradan yola çıkarak sunucuların daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Server ve sunucu arasında bir fark yoktur. İkisi de aynı şeyi ifade eder server kelimesi Türkçeye sunucu olarak geçmiştir.



Bu içeriğimizde localhost nedir, nasıl kurulur ve ne işe yarar? Adlı sorulara cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. WordPress ID bulma nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.