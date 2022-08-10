Snapchat toplu arkadaş silme işlemi kullanıcıların uygulamayla ilgili en çok merak ettikleri konuların başında geliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı Snapchat kullanıcıları listelerini arkadaşları toplu silmek isteyebilir. Snapchat bütün arkadaşları silme işlemi yaparak kullanıcı zamandan tasarruf etmiş olur. Tek tek listedeki arkadaşlarını silmek yerine toplu şekilde hemen işlemi gerçekleştirebilir. Snachat’te toplu silme işlemini gerçekleştirdikten sonra silinen kişiler paylaştıklarınızı göremezler. Aynı şekilde sizde silinen kişilerin paylaşımlarını göremezsiniz. Snapchat arkadaş listesinden silinen kişiler silindiklerini hemen anlayabilir. Sildiğiniz kişiler yalnızca kullanıcı adınızı görebilir fakat puanınızı göremez. Böylelikle Snapchat’ten silindiklerini daha kolay anlarlar.

Snapchat’te Toplu Arkadaş Silme Nasıl Yapılır?

Snapchat toplu arkadaş silme işlemleri için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor. Snapchat’te toplu arkadaş silme adımlarını şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak cihazdan uygulama açılır,

Sol alt köşede yer alan “Arkadaşlar” sekmesine dokunulmalı,

Karşınıza kişi arama kutusu çıkacak,

Arama kutusu üzerine silmeyi düşündüğünüz kişilerin adını yazınız,

Kişi aramayla eşleşen sonuçlar listesi karşınıza çıkacak,

Kişinin ismine uzun şekilde basınız,

Karşınıza gelecek bölümde “Daha Fazla” seçeneğine tıklayınız,

“Arkadaşı Sil” kısmına tıklayarak işlemi tıklayınız,

Snapchat bütün arkadaşları silme işlemi uygulamada geliştirilmemiştir. Bu nedenle kullanıcı arkadaşlarını tek tek silmek zorundadır. Snapchat toplu arkadaş silme ile ilgili herhangi bir seçenek yoktur. iOS cihazından Snapchat’te arkadaş silmeye onay vermek için “Kaldır”, Android cihazlarındaysa “Evet” sekmesine basmanız gerekiyor.

Snapchat Toplu Arkadaş Silme Ne Olur?

Snapchat toplu arkadaş silme işlemi yapıldığında o kişinin puanı ve bilgilerini göremezsiniz. Aynı zamanda Sildiğiniz kişiye özel Snap atma gibi bir durumda ortadan kalkmış oluyor. Uygulamada silme işlemi gerçekleştikten sonra o işlemi geri alma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak sildiğiniz kişiye yeniden istek gönderebilirsiniz.

Snapchat uygulamasında silme işlemi gerçekleştikten sonra onu geri alma gibi bir durum olmadığı için çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Gerçekten silmek istediğiniz kişi olup olmadığını çok iyi incelemesiniz. Yanlışlıkla silmek istemediğiniz birini arkadaş listenizden çıkarabilirsiniz. Ayrıca Snapchat hesap silme işleminin nasıl yapılacağını bu yazımızdan inceleyebilirisiniz.

Snapchat’de Arkadaş Ekleme Nasıl Yapılır?

Snapchat toplu arkadaş silme kadar ekleme konusu da çok merak edilmektedir. Snapchat’te arkadaş eklemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor;

Önce eklemeyi düşündüğünüz kişinin kullanıcı adını bulunuz. Kullanıcı adı ile rehberde yer almayan kişilerde eklenebiliyor,

Kişiyi “Kullanıcı adı” ile eklemek için kamera ekranı kaydırılmalıdır,

Snapcode üzerinden karşınıza çıkacak kullanıcı adını inceleyiniz,

Arkadaş Ekle butonuna basarak kullanıcıyı ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz,

Snapchat’te arkadaş eklemek için başka bir yöntem daha var. Bu yöntem kişinin telefon numarasıyla gerçekleşiyor. Telefon numarasıyla Snapchat arkadaş ekleme yöntemini şöyle açıklayabiliriz;

Arkadaş olarak eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını rehbere kaydediniz,

Kullanıcı adı yanındaki “Ekle” sekmesi üzerine tıklayınız,

Ekle butonuna bastıktan sonra kişi arkadaş listenizde yer almaya başlayacak.

Profil linki üzerinden de Snapchat’te arkadaş eklenebilir. Snapchat profillerinin üzerinden bağlantı oluşturabilirsiniz. Arkadaş olarak eklemek isteğiniz kişiye aynı zamanda link ve bağlantıyı da gönderebilirsiniz.

Snapchat’te Arkadaş Bulma Nasıl Yapılır?

Sanapchat toplu arkadaş silme dışında ekleme işlemi de yapabilirsiniz. Bunun için şu adımları yerine getirmelisiniz;

İlk olarak uygulamayı açıp profil simgesine tıklayınız,

“Arkadaş Ekle” bölümüne giriş yapınız,

Tüm kişilerin yer aldığı bölüme giriş sağladıktan sonra otomatikman herkes eklenmiş olacak,

Özel eklenmek istenen kişileriyse kullanıcı adını aratıp bulduktan sonra ekleyebilirsiniz. Arkadaş bulmak için diğer bir yöntemse Snapchat tarafından geliştirilen Snapcode’dir. Snapcode’i arkadaş bulmak için şöyle kullanabilirsiniz;

Eklemeyi düşündüğünüz arkadaşın Snapchat’ini açınız,

Snapcode’e giriş sağladıktan sonra bu bölümün telefon numarasıyla okutulması gerekiyor,

Açılacak pencere üzerinden arkadaş ekleyebilirsiniz.

Snapcode tüm elektronik cihazlardan okutulabiliyor. Ayrıca ekran resmi şeklinde de gönderilebilir.