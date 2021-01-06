İnternette gezinirken denk geldiğiniz fotoğrafların ya da görüntülerin ne kadar doğru ve orijinal olduğunu merak ediyor musunuz? Peki ama bir görüntünün montaj olup olmadığı nasıl anlaşılır ve bu süreçte ihtiyaç duyacağınız şeyler neler olacak?

Görüntünün Montaj Olup Olmadığını Anlama Yöntemleri

Hemen aşağıda internette denk geldiğiniz bir görüntünün orijinal olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak servislerden birkaçını listeledik. Unutmayın, bu servisler her zaman doğru bilgiler sunmayabilir ama çoğu durumda ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılayacaklar.

1- Image Edited?

Bir görüntünün düzenlenip düzenlenmediğini anlamanın en kolay yolları genellikle yakınlaştırmaktan ve piksel gözetlemekten geçer. Öte taraftan daha az uğraşla size yardımcı olmayı bekleyen bazı araçlar da bulunuyor. Image Edited? bu servislerden birisi.

Bu çevrim içi aracı kullanmak için herhangi bir program indirmenize gerek yok. Yapmanız gereken tek şey internet sitesine gitmeniz ve kontrol etmek istediğiniz görseli yüklemek olacak. Image Edited? sizin için pek çok farklı detayı kontrol ederek görüntünün üzerinde oynanıp oynanmadığını araştıracak.

Servisi ziyaret etmek için buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

2- FotoForensics

FotoForensics kendi başına analiz yapabilen bir yazılım değil ancak yüklediğiniz görseli Hata Düzeyi Analizi görselleştirmesi ile tarafınıza sunuyor ve bu da çıplak gözle yakalayamacağınız ufak detayları yakalayabilmenize olanak sunuyor.

Bu servisten tam anlamı ile yararlanabilmek istiyorsanız, tam olarak ne arayacağınızı gösteren örneklerden başlamalısınız. Bu sayede orijinal bir görüntü ile manipüle edilmiş bir görüntü arasında teknik düzeyde ne gibi farklılıkların olduğunu anlayabilirsiniz.

Servisi ziyaret etmek için buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

3- Google Tersine Arama

Google Görseller, yüklediğiniz görsele benzer örnekleri ve görüntüleri bulmanıza yardımcı olan ücretsiz bir servistir. Elinizdeki görüntüyü Google'a yükleyerek ona benzer görüntüleri yalnızca tek tık ile aramanız mümkün. Öte taraftan servisin başarı oranı, popüler olmayan görsellerde genellikle küçüktür.

Servisi ziyaret etmek için buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu listemizde yer alan servisler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan servisler işinize yaradı mı ve manipüle edilen görüntüleri tespit edebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.