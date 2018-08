WhatsApp Plus Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en popüler mesajlaşma ağlarından biri olan WhatsApp'ı daha detaylı bir şekilde kullanmak ve özelleştirme yapabilmek için WhatsApp Plus geliştirildi. Peki ya WhatsApp Plus nasıl kullanılır, ne gibi özellikleri var ve nasıl indirilir? İşte cevapları:

Klasik WhatsApp uygulamasından tamamen bağımsız ve kendi alanında bambaşka özelliklere sahip olan WhatsApp Plus'ın hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve bundan dolayı da gizlilik ihlalleri olabileceğini belirtmek gerekiyor. WhatsApp'a bağlı olmayan WhatsApp Plus'ı kullanmak istiyorsanız, normal uygulamayla olan bağlantınızı kesmeniz gerekiyor.

WhatsApp Plus Özellikleri

Normal WhatsApp'tan farklı olan yalnızca temel işlevleri 'sohbet etmek' üzerine kurulu bu uygulamalardan WhatsApp Plus'ta daha fazla özgürlük sunulduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; uygulamada yer alan 'Arttırılmış Medya' sayesinde 1GB'a kadar olan medyaları yükleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sürekli Çevrimiçi mod veya Çevrimdışı Mod aracılığıyla da aktifliğinizi değiştirebilirsiniz. Çevrimdışı mod ile online olup olmadığınız görünmezken, tam tersi olan Sürekli Çevrimiçi'nde ise WhatsApp'ı kapatsanız bile online olarak görünebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp Plus'ın en güzel özelliğinin hiç şüphesiz 'Profilime Kim Baktı?' olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde profilinize bakan numaraları gösteren WhatsApp Plus, bu anlamda pek çok kullanıcısının derdine derman oluyor.

Bunların dışında daha pek çok farklı özelliği barındıran uygulamada kendi temanızı belirleyebilir, profil fotoğrafınız için efektler yapabilir veya sohbetlerinizi pin kilidiyle kilitleyebilirsiniz.

WhatsApp Plus Nasıl İndirilir?

WhatsApp Plus, normal WhatsApp'tan ayrı bir uygulama olmasına rağmen tek bir telefonda her iki uygulamayı barındıramıyorsunuz. İlk olarak WhatsApp'ınızdaki verinizi kaydetmeli ve ardından uygulamayı kaldırmalısınız. Daha sonrasında WhatsApp Plus'ı APK aracılığıyla kurabilir ve yukarıdaki özelliklerin tamamını kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama App Store'da yer almadığı için şimdilik yalnızca Android kullanıcıları WhatsApp Plus APK yükleyerek kullanabiliyor.

WhatsApp Plus'ın pek çok artısı bulunmasına rağmen henüz geliştirilme aşamasında olduğu için telefonunuza ve profilinize zarar verebileceğini unutmayın. Daha önceden Whatsapp Plus'ı beğenmeyip kaldırmak isteyen kullanıcılar, Whatsapp hesaplarının 24 saatliğine engellendiğini söylemişlerdi. Bu anlamda WhatsApp Plus'ın çeşitli risklere de sahip olduğunu hatırlatalım.

WhatsApp Plus'ı tamamen ücretsiz ve güvenilir bir şekilde indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.