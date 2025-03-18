GTA 5'te Görev Gelmiyor, Çözümü Nedir?

Açık dünya oyunu Grand Theft Auto V (GTA 5) sürükleyici hikâyesi ve bitmek bilmeyen aksiyonuyla keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor ancak GTA 5'te görev gelmiyor ise bu deneyimi elde edebilmek mümkün olmuyor.

Görev ikonlarının haritada kaybolması veya yeni görevlerin tetiklenmemesi, Los Santos sokaklarında amaçsızca dolaşmak anlamına gelir. Peki, GTA 5'te haritada neden görev yok? Bu can sıkıcı sorun nasıl düzeltilir? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.

GTA 5'te Haritada Neden Görev Yok?

Bazen bir sonraki görevin gelmesi için belirli bir noktaya ulaşmanız veya önceki bir görevi tamamlamanız gerekebilir. Hikâyenin akışını takip ettiğinizden emin olun.

GTA 5'te üç oynanabilir karakter (Michael, Franklin ve Trevor) bulunuyor. Belirli görevler sadece belirli karakterlerle tamamlanabilir. Yanlış karakteri kontrol ediyorsanız görev ikonu haritada görünmeyebilir.

Nadir de olsa oyunda geçici bir hata veya aksaklık olabilir. Bu durumda basit bir yeniden başlatma sorunu çözebilir.

Özellikle PC platformunda eksik veya bozulmuş oyun dosyaları görevlerin görünmemesine neden olabilir.

Yanlışlıkla GTA Online'a geçmiş olabilirsiniz. Hikâye modunda görevlerin görünmesi için çevrim dışı modda olduğunuzdan emin olun.

GTA 5'te Görev Gelmiyor, Çözüm Yolları Neler?

Hikâye modunda olduğunuzdan emin olun.

Haritayı dikkatlice inceleyin.

Karakterler arasında geçiş yapın.

Oyunu kapatıp açın.

Önceki görevleri kontrol edin.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Oyun güncellemelerini kontrol edin.

Önceki oyun kaydını geri yükleyin.

GTA 5'te haritada görev yok ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Hikâye Modunda Olduğunuzdan Emin Olun

Öncelikle hikâye modunda olduğunuzdan emin olun. Yanlışlıkla GTA Online'a geçtiyseniz haritada hikâye görevlerini göremezsiniz. Hikâye moduna geçiş yaptıktan sonra bir süre bekleyin ve ardından haritayı kontrol edin.

Haritayı Dikkatlice İnceleyin

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5'te görevler gözükmüyor ise haritanın tamamını yakınlaştırarak ve uzaklaştırarak inceleyin. Bazen görev ikonları küçük olabilir veya kalabalık bir alanda gözden kaçabilir.

Karakterler Arasında Geçiş Yapın

Sorun hâlâ devam ediyorsa karakterler arasında geçiş yapmayı deneyin. Karakter değiştirme menüsün açmak için PlayStation ve Xbox'ta aşağı yön tuşuna, PC'de ise alt tuşuna basılı tutun. Bunu yaptığınızda bir menü görüntülenecek. Konsollarda analog, bilgisayarda ise mouse yardımıyla istediğiniz karakteri seçebilirsiniz.

Oyunu Kapatıp Açın

Oyunu kapatıp açmak, geçici hataları giderebilir. Bu nedenle oyunu kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bunu yaptıktan sonra haritayı açıp görevlerin görünüp görünmediğini kontrol edin. Eğer görünmüyorsa bir sonraki yöntemi deneyin.

Önceki Görevleri Kontrol Edin

Tamamlanmamış veya yarım kalmış bir göreviniz olup olmadığını kontrol edin. Eğer aktif bir görev varsa haritada görevler görünmeyebilir. Görevi tamamlayıp haritayı kontrol edin.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Oyunu Steam üzerinden satın aldıysanız aşağıda yer alan adımları uygulayarak dosyaları doğrulayın.

Steam'i açın.

Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Kütüphane bölümünden GTA 5'e sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesini görüntüleyin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Oyun Güncellemelerini Kontrol Edin

Oyununuzun güncel olduğundan emin olun çünkü geliştiriciler, oyun hatalarını genellikle güncellemeler aracılığıyla düzeltir. Eğer oyun güncel değilse en son sürüme güncelleyin.

Önceki Oyun Kaydını Geri Yükleyin

Son oynadığınız bölümdeki bir hata, görevlerin kaybolmasına yol açmış olabilir. Bu nedenle bir önceki oyun kaydını yüklemeyi deneyin.