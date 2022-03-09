Grand Theft Auto: Vice City aksiyon dolu bir GTA oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grand Theft Auto Vice City aksiyon oyunları arasında bir efsane olarak tanımlanabilecek bir GTA oyunu. Günümüze kadar milyonlarca ev sahipliği yapmayı başaran aksiyon oyunu her kesimden oyuncuya hitap etmektedir. Zengin içeriği ve aksiyon yüklü yapısı ile milyonlarca adet satan başarılı oyun, hala internet cafelerde oyuncular tarafından oynanmaktadır. Günümüzün teknolojini yansıtmayan başaırlı oyun, yayınlandığı dönem satış listelerinden hiç eksik olmamıştı.

Açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan GTA Vice City, GTA serisi içerisinde en renkli GTA oyunu olarak nitelendirilebilir. Deniz kenarındaki Vice City'de geçen Grand Theft Auto: Vice City'de ana kahramanımız olan Tommy Vercetti'nin hikayesine konuk oluyoruz. Tommy'nin macerası hapisten çıktıktan sonra Liberty City'den Vice City'e yolculuk etmesiyle başlıyor. Eski patronu tarafından görevlendirilen Tommy için biraz güneyde olan Vice City'e yolculuk etmek güzel bir seçenek gibi görünüyor. Fakat kahramanımız Vice City'e ayak bastığında bir komplo içerisinde kendisini buluyor ve bütün parası elinden alınıyor. Tommy'nin parasını geri alabilmek için motor çeteleriyle, Kübalı gangsterlerle ve yolsuz politikacılarla baş etmesi gerekiyor. Neyse ki Vice City fırsatlarla dolu bir şehir olduğu için Tommy'nin çıkış yolu bulabilmesi mümkün. Biz de ona bu mücadelesinde eşlik ediyoruz.

Grand Theft Auto: Vice City İndir

3. şahıs bakış açısından oynanan Grand Theft Auto: Vice City'de olabildiğince özgürüz.Taksi paranız mı yok? Yoldan çevirdiğiniz bir arabayı geçici olarak ödünç alın. Mafyayla başınız mı dertte? Beyzbol sopaları, tabancalar, tüfekler, bazukalar ve hatta uzaktan kumandalı patlayıcı uçaklar emrinizde. Vice City'de kendi evinize sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? Hatta yeterince çalışırsanız kendi malikaneniz bile olabilir.

Grand Theft Auto: Vice City her oyun severin koleksiyonunda olması gereken, döneminin en başarılı oyunlarından biri. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: