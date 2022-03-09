Grand Theft Auto: Vice City
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 94,839
- Üretici Rockstar Games
-
Grand Theft Auto: Vice City aksiyon dolu bir GTA oyunudur.
Grand Theft Auto Vice City aksiyon oyunları arasında bir efsane olarak tanımlanabilecek bir GTA oyunu. Günümüze kadar milyonlarca ev sahipliği yapmayı başaran aksiyon oyunu her kesimden oyuncuya hitap etmektedir. Zengin içeriği ve aksiyon yüklü yapısı ile milyonlarca adet satan başarılı oyun, hala internet cafelerde oyuncular tarafından oynanmaktadır. Günümüzün teknolojini yansıtmayan başaırlı oyun, yayınlandığı dönem satış listelerinden hiç eksik olmamıştı.
Açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan GTA Vice City, GTA serisi içerisinde en renkli GTA oyunu olarak nitelendirilebilir. Deniz kenarındaki Vice City'de geçen Grand Theft Auto: Vice City'de ana kahramanımız olan Tommy Vercetti'nin hikayesine konuk oluyoruz. Tommy'nin macerası hapisten çıktıktan sonra Liberty City'den Vice City'e yolculuk etmesiyle başlıyor. Eski patronu tarafından görevlendirilen Tommy için biraz güneyde olan Vice City'e yolculuk etmek güzel bir seçenek gibi görünüyor. Fakat kahramanımız Vice City'e ayak bastığında bir komplo içerisinde kendisini buluyor ve bütün parası elinden alınıyor. Tommy'nin parasını geri alabilmek için motor çeteleriyle, Kübalı gangsterlerle ve yolsuz politikacılarla baş etmesi gerekiyor. Neyse ki Vice City fırsatlarla dolu bir şehir olduğu için Tommy'nin çıkış yolu bulabilmesi mümkün. Biz de ona bu mücadelesinde eşlik ediyoruz.
Grand Theft Auto: Vice City İndir
3. şahıs bakış açısından oynanan Grand Theft Auto: Vice City'de olabildiğince özgürüz.Taksi paranız mı yok? Yoldan çevirdiğiniz bir arabayı geçici olarak ödünç alın. Mafyayla başınız mı dertte? Beyzbol sopaları, tabancalar, tüfekler, bazukalar ve hatta uzaktan kumandalı patlayıcı uçaklar emrinizde. Vice City'de kendi evinize sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? Hatta yeterince çalışırsanız kendi malikaneniz bile olabilir.
Grand Theft Auto: Vice City her oyun severin koleksiyonunda olması gereken, döneminin en başarılı oyunlarından biri. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Windows 2000 işletim sistemi
- 800 MHZ Intel Pentium III veya AMD Athlon işlemci, 1.2 GHZ Intel Celeron veya AMD Duron işlemci
- 128 MB RAM
- DirectX 9.0 uyumlu 32 MB video belleğe sahip ekran kartı
- DirectX 9.0
- 1.5 GB boş depolama alanı
- DirectX 9.0 destekli ses kartı
Grand Theft Auto: Vice City
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 157,522
- DOSYA BOYUTU 1433.60 MB
- Üretici Rockstar Games
-
Android Grand Theft Auto: Vice City oyunuyla şehrin hakimi olmaya hazırlanın. Çetelerle çarpışın, kurallara uyun veya kendi kanunlarınızı uygulayın.
80'li yıllara nostaljik bir geçiş yaptığımız Grand Theft Auto: Vice City yabancısı olmadığımız bir menüyle android oyun severleri karşılıyor. Rockstar, Max Payne oyununda her ne kadar beklediği çıkışı yakalamayasa da GTA ile bu açığı kapatmayı başarıyor.
Özellikle bilgisayarlarda GTA Vice City oynadıysanız görevler ve grafiklerin aynısı olduğunu göreceksiniz hatta bir klavyeniz (ekran klavyesi değil) varsa oyun hilelerini bile aktif edebiliyorsunuz.
Farklı grafik kalite seçeneklerini sunan yapım, cihaz kasmalarını en aza indirgemeyide başarıyor. Bunun yanında 5 farklı kamera açısıyla oyuna tam bir hakimiyet sağlamak mümkün.
Butonlar
Genelde aksiyon oyunlarını butonla oynamak işkenceli bir eylem olur fakat GTA Vice City farklı bir buton özelliğine sahip. Araç kullanırken veya silahınız ile şehirdeki çeteler ile çarpışırken kontrolu kolay sağlayan butonlar yer alıyor.
Grand Theft Auto Vice City
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 49,977
- DOSYA BOYUTU 1228.80 MB
- Üretici Rockstar Games
-
Sevilen GTA serisi oyunlarından Grand Theft Auto Vice City artık iPhone ve iPad sahiplerinin cihazlarında da oynanabiliyor.
GTA Vice City bir dönemin efsane oyunlarından birisiydi ve GTA 3’ten sonra en çok oynanan Grand Theft Auto serisi oyunlardan birisi olmayı başarmıştı. Oyunun bu popülerliği hem canlandırdığı 1980’ler atmosferi hem de kendinden önceki GTA oyunlarına göre oldukça çeşitlendirilmiş yapısıydı.
Rockstar Games daha önce GTA 3 için yaptığı gibi Vice City’i de mobil cihazlara taşımaya devam ediyor ve oyunun çıkışının 10. yılında iOS işletim sistemli iPhone veya iPad cihazlarda oynanabilir hale getiriyor. Yıllar önce büyük bir heyecanla oynadığımız bu oyunun mobil versiyonu da PC versiyonundan geride kalmıyor ve içerisine eklenmiş yeni özelliklerle çok daha kullanışlı hale geliyor. Bunlara değinmek gerekirse;
- Güncellenmiş grafikler, karakter modelleri ve ışıklandırma efektleri
- Ateş ve takip seçenekleri
- Özelleştirilebilir kontroller
- iCloud oyun kayıt desteği
- Senaryo modu
- Retina görüntü desteği
Eski oyunlardaki heyecanı yeniden yakalamak ve nostalji yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken Grand Theft Auto Vice City mobil cihazınızda yer alması gereken oyunlardan birisi olmaya aday.