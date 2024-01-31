Güneş Patlaması Nedir? Nedenleri ve Sonuçları

Bilim adamlarının son zamanlarda dilinden düşmeyen kavramlardan birisi: Güneş Patlaması. Diğer adıyla ‘Güneş Püskürtüsü’. Dünyayı ve diğer gezegenleri etkileyen güneş olaylarından biri olarak biliniyor.

Atmosferde gerçekleşen bu patlamalar tahmin edilenden daha büyük sonuçlar doğurabiliyor. Peki, Güneş patlaması nedir? Nasıl ve neden olur? İşte, detaylar!

Güneş Patlaması Nedir?

Manyetik alan çizgileri ile Güneş lekelerinin etkileşime girmesi sonucunda yaşanan, Güneş yüzeyindeki patlamalar ‘Güneş patlaması’ olarak adlandırılıyor. Bu olay sonucunda yüksek oranda radyasyon içeren parçacıklar uzaya saçılyor.

Radyasyonun miktarı çok fazla ise bu patlama Dünya’yı etkileyen bir olay haline geliyor. Zaten konunun bu kadar gündeme oturmasının nedeni de aslında Dünya üzerindeki etkileri.

Bazı patlamalarda eş zamanlı olarak koronal kütle atımı gerçekleşebiliyor. Güneş’ten gelen radyasyon kabarcıklarını ifade eden bu atımlar manyetik alan çizgilerinden hızla uzaya fırlayarak geniş bir alana yayılabilir.

2023 – 2024 yılbaşı döneminde çokça konuşulan olaylardan birisi yılın ilk zamanlarında yaşanması beklenen büyük çaplı bir elektrik kesintisiydi. Bu, aynı zamanda bir internet felaketi olarak da adlandırıldı. Dünyada uzun süreli internet ve elektrik kesintisi olma ihtimali herkeste korku uyandırdı.

2024 Güneş Patlaması Ne Zaman Olacak?

Aslında yukarıda bahsettiğimiz varsayımların ve beklentilerin sebebi NASA’nın yaptığı bir açıklamaydı diyebiliriz. Çünkü 2017’den bu yana görülen en şiddetli Güneş patlamasının 2024’te gerçekleşebileceği duyuruldu.

Hatta NASA bu patlama için 2025 yılının sonlarına işaret etti ancak bazı bilim adamları 2024’ün ilk çeyreğini hedef gösterdi.

Her ne kadar ne zaman gerçekleşeceği bilinmese de gerçekleşmesi beklenen bu patlama elektrik şebekelerini, radyo sistemlerini, navigasyon sinyallerini tehdit eden ve yerel ağlarda büyük sorunlara neden olabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Güneş Patlaması Nedenleri

Güneşin yüzeyinde bulunan bazı bölümler daha karanlık, gölge görünümündedir. Diğer kısımlar ise çok daha parlaktır. Karanlık bölgelerin leke gibi gözükmesinin nedeni bu bölgelerin Güneş’in diğer kısımlarından daha soğuk olmasıdır.

Güneş patlaması ise bu lekelerin çevresinde artan manyetik hareketlerin sonucunda gerçekleşen patlamaları ifade eder. Patlamaların sonucunda atmosferde ve gezegenlerde bazı sonuçlar ortaya çıkabilir.

Güneş Patlaması Sonuçları

Güneş’te gerçekleşen bu patlamalar milyarlarca megaton gücüne sahiptir. Saatte 1.000.000 km/saat hız ile hareket edebilen bu patlamaların sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar ve Dünya’nın çevresini saran atmosfere yeni radyasyon parçacıkları giriş yapabilir.

Küçük dalga boyuna sahip olan bu radyasyon parçacıkları yeryüzünde kurulu olan güç ve iletişim ağlarının işleyişinin bozulmasına neden olabilir.