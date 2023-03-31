Zamanın Ötesine Geçtiğinizi Hissettirecek En İyi Bilim Kurgu Dizileri
Hiç şüphesiz herkesin merakla izlediği en iyi bilimkurgu dizilerini bir araya getirdik.
Bilimkurgu birçok kişi tarafından sevilerek izlenmekte ve okunmaktadır. Öyle ki milyonlarca insan sadece bilimkurguya yoğunlaşmış ve üzerine yorumlar yapmıştır. Görünen o ki gerçekten de bilimkurgu en iyi türler arasında yer alıyor. Bizler de sizler için en iyi bilimkurgu dizilerini derledik. İsterseniz listeye yakından bakalım.
En İyi Bilimkurgu Dizileri
- Manifest
- The 100
- Snowpiercer
- Rick and Morty
- Black Mirror
- The Last of Us
- The Walking Dead
- Doctor Who
- The Silent Sea
Manifest
Bir uçağın 5 yıl sonra ortaya çıkmasıyla başlayan olay herkesin kafasını karıştırır. Uçakta olan kişilerin hiçbiri yaşlanmamıştır. Onlar sadece birkaç saatlik yolculuk yapmıştır. Yetkililer uçak hakkında soruşturmaya başlar. Yolcuların ise özel güçleri ortaya çıkmaya başlar.
- Tür: Drama, gizem ve bilimkurgu
- Oyuncular: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez
- IMDb Puanı: 7.2
The 100
Dünya artık yaşanmayan bir yer olmuştur. İnsanlar uzun yıllardır uzayda yaşamaktadır. Bir gün 100 çocuk zorla dünyaya indirilir. Amaçları dünya da yaşanabilecek bir ortam olup olmadığı keşfetmektir.
- Tür: Drama, gizem ve bilimkurgu
- Oyuncular: Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos
- IMDb Puanı: 7.6
Snowpiercer
Bir tren dünyanın etrafından dönüp durmaktadır. Dünya artık yaşanılacak bir yer değildir. Öyle ki çok soğuk ve her yer buzdur. Bir trende yaşayan insanlar sınıflara ayrılmış durumdadır. Kimileri zengin kimileri fakirdir. Bu durum isyan gibi sorunlar çıkaracaktır.
- Tür: Aksiyon, drama ve bilimkurgu
- Oyuncular: Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright
- IMDb Puanı: 6.9
Rick and Morty
Bilimkurgu çizgi dizi isteyen kişiler için en iyi çizgi dizilerden birini bu listeye koymayı düşündük. Öyle ki pareler evrenler ve daha fazlasının olduğu dizi sürükleyici ve eğlenceli çizgi diziler arasında yer alır. Son olarak 18 yaş üstü bir dizinin olduğunu söylemeden geçmeyelim.
- Tür: Animasyon, macera ve drama
- Oyuncular: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer
- IMDb Puanı: 9.1
Black Mirror
Teknolojinin kötü yanlarını yansıtmaya çalışan dizi, birçok kişi tarafından sevilerek izlenmiştir. Öyle ki teknoloji artık çok ilerlemiş ama insanlar hala aynıdır. Bu durum farklı sonuçlar doğurur.
- Tür: Bilimkurgu, drama ve gizem
- Oyuncular: Daniel Lapaine, Hannah John-Kamen, Michaela Coel
- IMDb Puanı: 8.8
The Last of Us
Hayatta kalan Joel ve Ellie zorlu bir yolculuğa başlar. Dünyada salgın vardır. Ancak bunun çözümü Ellie’dir. Çünkü o bağışıklığa sahiptir. Joel, Ellie’yi biliminsanlarını teslim edecektir. Fakat bilim insanlarının 14 yaşındaki genç kıza nasıl davranacağı konusunda şüphelidir.
- Tür: Aksiyon, macera ve drama
- Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv
- IMDb Puanı: 8.9
The Walking Dead
En iyi zombi dizilerinden olan ve birçok kişinin bilimkurgu dizileri arasında tavsiye ettiği dizi, son zamanlarda oldukça popülerdir. Dünya zombi salgınına kapılmıştır ve insanlar hayatta kalmaya çalışır.
- Tür: Drama ve korku
- Oyuncular: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
- IMDb Puanı: 8.1
Doctor Who
1963 yılında hayatımıza giren dizi 2005 yılında tekrar başladı. Uzun soluklu bir bilimkurgu dizisi arayan kişiler Doctor olan kişinin maceralarını izleyebilir.
- Tür: Macera, drama ve bilimkurgu
- Oyuncular: Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Pearl Mackie
- IMDb Puanı: 8.6
The Silent Sea
Ay’daki deniz olarak nitelendirilen dizi, bir ekibin başına gelen olayları ve orada buldukları kızı konu almaktadır. Gezegenemizin uydusunda birbirinden ilginç olaylar gerçekleşmiş ve kimileri bu olayı çözerken kimileri engel olmaya çalışacaktır.
- Tür: Macera, bilimkurgu ve gizem
- Oyuncular: Bae Doona, Gong Yoo, Joon Lee
- IMDb Puanı: 6.9
Bu içeriğimizde sizler için en iyi bilimkurgu dizilierini derledik. Peki, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi bilimkurgu filmleri neler? Meraklıları içeriğimize göz atabilir.
YORUMLAR