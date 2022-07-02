Dünyaca Ünlü Türk Bilim İnsanları

Bilim dünyasına damga vuran çok sayıda Türk bilim insanı bulunuyor. Peki, dünya genelinde en çok tanınan Türk bilim insanları kimlerdir? Bu yazıda bilime çok büyük katkıları olan ve tüm dünyada bilinen bilim insanlarının bir listesini hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve bilim insanları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile tüm dünyada tanınan çok sayıda Türk bilim insanı bulunuyor. Bunun son örneği, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yaşandı. Özlem Türeci ve Uğur Şahin, geliştirdikleri BioNTech isimli COVID-19 aşısı ile tüm dünyada tanındı.

Türeci ve Şahin çifti, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirdikleri BioNTech aşısı sayesinde İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü. Türeci ve Şahin'in yanı sıra daha pek çok isim bulunuyor. Bu yazıda dünyaca ünlü 11 Türk bilim insanını bir arada topladık.

En Çok Tanınan Türk Bilim İnsanları Kimlerdir?

Aziz Sancar

Özlem Türeci

Uğur Şahin

Cahit Arf

Feryal Özel

Naşide Gözde Durmuş

Halil İnalcık

Canan Dağdeviren

Afet İnan

İlber Ortaylı

Hulusi Behçet

Yukarıda bilimsel çalışmaları ile tüm dünyada tanınan 11 Türk bilim insanı bulunuyor. Listede yer alan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıya göz atabilirsiniz.

Aziz Sancar

Aziz Sancar, 1946 yılının eylül ayında Mardin'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olan Sancar, NATO-TÜBİTAK bursu ile önce Johns Hopkins Üniversitesine ve hemen ardından Dallas Teksas Üniversitesinde eğitim gördü.

Hücre dizilimi, DNA onarımı, biyolojik saat ve kanser tedavisi üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayımladı. Bu zamana kadar pek çok ödül alan Sancar ayrıca 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne de layık görüldü.

Özlem Türeci

Özellikle yeni tip koronavirüs sürecinde dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tanınan Özlem Türeci, eşi Uğur Şahin ile beraber BioNTech isimli COVID-19 aşısı geliştirdi. Türeci, Asturias Prensliği Ödülü dahil olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.

Türeci, Forbes tarafından 2021 yılında paylaşılan Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinin 48 sırasında yer aldı. BioNTech adlı biyoteknoloji şirketinin kurucu ortağı olan Özlem Türeci ayrıca kansere ilişkin çeşitli araştırmalar da sürdürüyor.

Uğur Şahin

BioNTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Uğur Şahin de dünya genelinde en çok tanınan bilim insanlarından bir tanesidir. Şahin de tıpkı Türeci gibi koronavirüs aşısı ile beraber dünyanın dört bir noktasında milyonlarca kişi tarafından tanındı.

1965 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğan Şahin, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezinde öğretim görevlisi olarak da çalışıyor. Şahin, Türeci ile beraber Almanya'nın en zengin 10 insanı listesinin sekizinci sırasında yer alıyor.

Cahit Arf

Matematik konusunda çok büyük bir yeteneğe sahip olan Cahit Arf, Paris'te yer alan St. Louis Lisesi'ne gitti. 3 yıl eğitim veren liseyi 2 yılda bitiren Arf, Türkiye'ye geri döndü. Cahit Arf, daha sonra dünya çapında en başarılı öğrencilerin oldukça zor sınavlardan geçerek gidebildiği Ecole Normale Superieure'i kazandı.

Göttingen Üniversitesinde doktora yapan Arf, doktoranın ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde profesör ve ordinaryüs profesörlüğe yükselerek büyük bir başarının altına imza attı. 1964 yılında TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı olan Arf, ABD'de çeşitli araştırmalar ve incelemeler gerçekleştirdi. Arf ayrıca Kaliforniya Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak da çalıştı.

1974 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülen Cahit Arf, cebir konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ile dünya genelinde çok büyük bir üne sahip oldu. Ayrıca 10 TL'nin arkasında Cahit Arf'ın portresi yer alıyor.

Feryal Özel

Feryal Özel, 1975 yılının mayıs ayında İstanbul'da doğdu. Özel, Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesinde Fizik ve Uygulamalı Matematik bölümünü kazandı. Okulu ikincilikle bitiren Özel, Yüksek Onur Derecesi alarak büyük bir başarının altına imza attı.

Fizik üzerine yüksek lisans yapan Özel, Harvard Üniversitesine doktora programı için kabul edildi. Astrofizik üzerine doktora çalışmasını tamamlayan Özel, Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsünde çalıştı. 2013 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanlarıyla beraber Büyük Fikirler listesine girdi. Özel, astrofiziğe dair gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde çeşitli ödüllere layık görüldü.

Naşide Gözde Durmuş

Naşide Gözde Durmuş, 1985 yılında İzmir'de doğdu. 2003'te ODTÜ Moleküler Biyoloji bölümünü kazanan Durmuş, Fulbright bursu ile ABD'ye gitti. 2014'te Stanford Üniversitesinde doktoranın ardından araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

Durmuş, 2015 yılında MIT Technology Review dergisi tarafından hazırlanan "35 Yaş Altı Yenilikçiler" listesinde biyoloji ve tıp alanlarında çığır açan 35 kişiden biri olarak seçildi. Araştırmalarına Stanford Üniversitesi Genom Teknoloji Merkezinde devam eden Durmuş, hastalıklı hücreleri tespit eden bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Halil İnalcık

Tüm dünyada en çok tanınan bilim insanlarından bir tanesi olan Halil İnancık tarafından yazılan bazı kitaplar, dünyanın pek çok üniversitesinde ders kitabı olarak kullanılıyor. Tarih alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile büyük bir üne sahip olan İnalcık, Harvard Üniversitesi dahil pek çok kurumda ziyaretçi profesör olarak ders verdi.

Canan Dağdeviren

Canan Dağdeviren, 1985 yılının mayıs ayında İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünü bitiren Dağdeviren, Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans yaptı.

Fulbright bursunu kazanan Dağdeviren, 2009 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign'de (UIUC) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora yapmaya başladı. 2014 yılında doktora çalışmasını tamamlayan Dağdeviren, pilsiz çalışabilen giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini tespit edebilen bir cihaz geliştirdi.

Canan Dağdeviren ayrıca Forbes tarafından paylaşılan 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde yer aldı. Dağdeviren, MIT Media Lab'da Conformable Decoders isimli araştırma grubunu yönetiyor.

Afet İnan

Dünyada en fazla tanınan bilim insanlarından bir tanesi olan Afet İnan, hayatı boyunca çok büyük başarıların altına imza attı. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı olan İnan, Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerindendir. Yaşamı boyunca çok sayıda kitap ve makale kaleme alan İnan,

İnan, Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi Yakın Çağ ve Modern Tarih bölümünde eğitim aldı. Lisans eğitiminin ardından doktora çalışmasını gerçekleştiren İnan, sosyoloji doktoru unvanının sahibi oldu.

1942 yılında doçent olan Afet İnan, 1950 yılında ise profesör oldu. İnan ayrıca Türk Tarih Kurumunun kurulmasında da önemli rol üstlendi.

İlber Ortaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olan İlber Ortaylı, Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dillerine dair eğitim aldı. Chicago Üniversitesinde yüksek lisans yapan Ortaylı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, 1979 yılında ise doçent oldu.

1982 yılında Paris, Münih, Roma, Oxford, Berlin ve Viyana dahil olmak üzere pek çok yerde seminer, ders ve konferanslar veren Ortaylı, 1989'da Türkiye'ye geri döndü ve profesör oldu. Çok sayıda kitap kaleme alan Ortaylı, bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü.

Hulusi Behçet

1889 yılında doğan ve 1948 yılında hayatını kaybeden Hulusi Behçet, dünya çapında en fazla tanınan bilim insanları arasında yer alıyor. Behçet, tıp eğitimini tamamladıktan sonra dermotoloji ve zührevi hastalıklar uzmanı olarak görev aldı.

Türk akademisinde profesör unvanını alan ilk kişi unvanına sahip olan Behçet, behçet hastalığını tanımlayan ilk bilim insanıdır.

Bu yazıda dünyaca tanınan Türk bilim insanları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar ksımıdan bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca 2022 yılında izlenebilecek en iyi uzay filmleri listemize de göz atabilirsiniz.