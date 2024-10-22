Son zamanlarda serbest piyasada yaşanan ütopik fiyat artışları tüketicinin canına tak etti. Haksız fiyat artışı şikayetleri aldı başını gidiyor. Ticaret Bakanlığı bu duruma ilşkin şikayetlerini aktarabilmeleri için tüketicilere çeşitli olanaklar sunuyor.

Birkaç farklı yöntemle karşılaştığınız haksız fiyat artışı durumlarına ilişkin şikayetlerinizi ilgili birimlere kolayca iletebilirsiniz. Peki, haksız fiyat artışı şikayet bildirimi nasıl yapılır? İşte, bu işlem için izleyebileceğiniz üç farklı yol!

Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Nasıl Yapılır?

Ticaret Bakanlığı enflasyon nedeniyle yapıldığı belirtilen, dudak uçuklatan zamlara karşı toplumun farkındalığını artırmayı hedefleyen yeni girişimlerde bulunuyor. Bir süredir tüketiciler telefon hattı ve mobil uygulama aracılığıyla haksız fiyat artışına ilişkin şikayetlerini ilgili birimlere iletebiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise bu şikayetlerin e-devlet üzerinden de yapılabileceği duyuruldu. Siz de karşı karşıya kaldığınız haksız fiyat artışlarını yetkililere bildirmek istiyorsanız bu üç yöntemden birini uygulayabilirsiniz.

Telefondan Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Nasıl Yapılır?

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, tüketicilere haksız fiyat artış taleplerini bildirmeleri için hizmet sunuyor.

Haksız bir fiyat artışı durumu ile karşılaştığınızda mobil telefonunuzdan veya sabit hatlardan 175 numaralı danışma hattını arayarak şikayetinizi sesli bir biçimde kolayca oluşturabilirsiniz.

Bu aşamada haksız fiyat artışını gözlemlediğiniz firmanın adı, şubesi, ilgili ürünlerin geçmiş ve mevcut fiyatları gibi bilgiler size sorulabilir. Alo 175 hattını kullanarak bulunduğunuz yerden ayrılmadan pratik bir şekilde şikayetinizi oluşturabilirsiniz.

Mobil Uygulamadan Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Nasıl Yapılır?

Ticaret bakanlığının enflasyona bağlı olmaksızın haksız fiyat artışı yapan işletmelerin şikayet edilmesi için geliştirdiği uygulama AppStore ve Google Play’den kolayca indirilebiliyor.

Bu uygulamanın adı HFA-Bildirimi olarak geçiyor. Uygulamayı indirdikten sonra gerekli bilgilerin yer aldığı formu doldurarak üyelik oluşturmalısınız. Mobil onay kodu ile üyeliğinizi aktif ettikten sonra kolayca şikayet işlemini tamamlayabilirsiniz.

E-Devlet’ten Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Nasıl Yapılır?

Dilerseniz, direkt olarak uygulama üzerinden veya tarayıcıdan E-Devlet sistemine giriş yapıp haksız fiyat artışı şikayeti oluşturma şansınız da var. Tüketicilerin şikayet hakkını daha aktif bir şekilde kullanabilmesi için tasarlanan bu özellikten yararlanmak için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmalısınız.

Arama kısmına ‘haksız fiyat artışı’ yazıp arama yaptığınızda ilgili menü karşınıza çıkacak. Bu menüdeki yönergeleri izleyerek şikayet etme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.