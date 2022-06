CS:GO Kodları, Konsol Komutları Nelerdir?

Pek çok oyuncu CS GO oynuyor ve oyun deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. CS GO ücretsiz olduktan sonra tekrardan bir ivme kazandı ve pek çok oyuncu konsol kodlarını merak ediyor. Önceki Counter-Strike oyunlarından, Valve oyunlarından ve diğer oyunlardan biliyoruz ki bazı konsol komutlarını kullanarak oyunumuzu kişiselleştirebiliyoruz. Bu kişiselleştirmeler bazen tamamen eğlence için, bazen de oyunu daha iyi oynamak için yapılabilir. Siz de eğer CS GO kodları ile daha iyi bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız aşağıda yer alan kodları kullanabilirsiniz.

CS GO Konsol Nasıl Açılır?

Oyunda uygulayabileceğiniz birçok CS GO kodları mevcuttur. Bu kodları uygulayabilmeniz için de CS GO’da bulunan konsolu açmanız gerekmektedir. Oyun içerisinde “Esc” tuşuna bastıktan sonra onun altındaki “é” tuşuna basıyoruz. Eğer bu noktada konsol açılmadıysa oyunun ayarlarına giderek geliştirici modunu aktif etmeniz gerekmektedir.

Konsolunuzu başarıyla açtıktan sonra şimdi CS GO kodlarını girmeye hazırsınız. Aşağıda sıralanmış olan kodları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



En iyi CS GO kodları

CS GO Kan Silme Kodu

Kan silme kodunu kullanabilmeniz için bu işlemi bir tuşa atamanız gerekmektedir. Konsola bind shift "r_cleardecals" komutunu yazdığınız zaman her shift tuşuna bastığınızda oyundaki kanlar silinecektir. Shift yerine başka bir tuş ataman için bind kelimesinden sonra dilediğiniz tuşun ismini yazarak kan silme komutunu o tuşa ekleyebilirsiniz.

CS GO Bunny Kodu

sv_cheats 1

sv_enablebunnyhopping 1

sv_autobunnyhopping 1

sv_enablebunnyhopping 1

sv_staminamax 0

sv_staminajumpcost 0

sv_staminalandcost 0

sv_staminarecoveryrate 0

sv_airaccelerate 2000

sv_accelerate_use_weapon_speed 0

sv_maxvelocity 3500

Bu kodları kullanarak bunny yapmak çok daha kolay olacak.



CS GO FPS Arttırma kodları

cl_forcepreload “1”:Oyunu ön yükleme yapmaya zorlar. Haritalara bağlanmanız uzun sürse de mikanız önden yükleme yaptığı için FPS artışı sağlayacaktır.

cl_disablehtmlmotd “1”: Bu kod, topluluk sunucularında nadiren de olsa işe yaramaktadır. Kullanmakta fayda var.

fps_max “0”: Maksimum FPS değerinizi belirler. Pek çok durumda işi yaramaktadır.

mat_queue_mode “2”: Bu kodun amacı işlemcinizin optimize edilmesini sağlamaktadır.

r_eyegloss “0”: Oyuncunun gözündeki detayları ve rahatsız edici etkenleri siliyor.

r_eyemove “0”: Oyuncu modelinde var olan efektleri kapatıyor.

CS GO Crosshair Kodları

cl_crosshairstyle: Yürürken veya ateş ederken crosshair durumunu değiştirir.

cl_crosshaircolor: Crosshair rengini belirler.

cl_crosshairsize: Crosshair boyutunu belirler.

cl_crosshairthickness: Crosshairin kalınlığını belirler.

cl_crosshairgap: Crosshairin genişliğini belirler.

cl_crosshairusealpha: Crosshair saydamlığını açıp kapar.

cl_crosshairalpha: Crosshair saydamlık derecesini belirler.

cl_crosshairdot: Crosshair ortasına nokta ekler.

cl_crosshair_drawoutline: Crosshair dışına çizgi ekler.

cl_crosshair_outlinethickness: Crosshair dış çizgisinin derecesini belirler.

Kendi başınıza crosshair’i kodla değiştirmek uzun sürüyorsa, favori oyuncularınızın kullandığı crosshair kodlarını girerek siz de iyi bir crosshair elde edebilirsiniz.



İşinize Yarayabilecek Diğer CS GO Kodları

CS GO Bot Kodları

bot_add_t: Teröristlere bot ekler.

bot_add_ct: Anti-Teröristlere bot ekler.

bot_kick: Bütün botları yok eder.

bot_stop 1: Botları sabit bir şekilde durdurur.

bot_place 1: Nişangahınızın baktığı noktaya bot koymanızı sağlar.

CS GO Public Server Kodları

mp_autokick: Afk klan yada FF yapan kişilerin otomtik açılıp kapatılmasını sağlar.

mp_buy_during_immunity: Satın alma süresini kimler için geçerli olmayacağını seçmenizi sağlar.

mp_c4timer: C4 patlama süresini belirler.

mp_disable_autokick: Otomatik atmayı kapatırsınız.

mp_friendlyfire: Dost ateşini açıp kapatırsınız.

mp_respawnwavetime_ct: Anti-Terörist takımının otomatik respawn süresini belirler.

mp_respawnwavetime_t: Terörist takımının otomatik respawn süresini belirler.

mp_respawn_immunitytime: Respawn dan dokunulmaz olduğu süreyi belirler.

mp_respawn_on_death_ct: Anti-Terörist takımı için otomatik respawn yapar.

mp_respawn_on_death_t:Terörist takımı için otomatik respawn yapar.

mp_scrambleteams: Takımları karıştırıp restart atar.

mp_switchteams: Takımları değiştirir ve restart atar.

mp_timelimit: Map süresini belirler.

sv_alltalk: 1 yapılırsa eğer herkes birbiri ile konuşabilir.

sv_voiceenable: Sunucuda mikrofon kullanımını açıp, kapatır.

Çok Kullanışlı CS GO Kodları

net_graph 1: LAN veya internet ortamında oynarken o andaki bağlantı durumunuzu ve fps değerini (ping, loss, choke) gösterir.

cl_showfps 1: FPS’nizi ekranın sol-üst köşesinde gösterir

scr_conspeed: Konsolun acılış hızını değiştirir. En yüksek mantıklı değer “9999”dur.

scr_centertime: Oyun esnasında ekrana gelen “Player dropped the bomb” türünden yazıların ekranda kaç saniye kalacağını belirler.

hud_centerid 1: Silahınızı bir oyuncuya doğrulttuğunuzda o oyuncunun nicki ekranın tam ortasında gösterilmesini sağlar.

hud_saytext_time: Ekranın sol-alt köşesinden akan yazıların her bir satırının kaç saniye boyunca görüntüleneceğini belirler.

hud_fastswitch 1: Herhangi bir slottaki silahı hızlı secmek icin kullanilir

hud_deathnotice_time: Ekranın sağ üst köşesindeki kimin öldüğüne dair çıkan frag ikonlarının ve yazıların kaç saniye ekranda kalacağını belirler.

con_color: Konsol ve ekranda akan yazıların rengini değiştirmek için kullanılır. “Red Green Blue” (RGB) formatında bir değer vermeniz gerekiyor. Örnek: con_color “94 255 255”

condump: Konsolda görünen bütün yazıları cs:go dizininize condump.txt adındakı bir dosyaya yazıp kaydeder.

gamma: Default olarak gelen parlaklığı az buluyorsaniz bu değerleri yükseltebilirsiniz. Örnek: gamma 4.5 brightness 8.9

hideradar: Radari kapatir. (Tavsiye edilmez!)

drawradar: Radari acar.

setinfo_ah: Autohelp özelliğini açıp kapatır.

CS GO’da binlerce kod bulunmaktadır. Hepsini buraya yazmamız oldukça güç olacaktır. Valve’ın kendi geliştiricileri CS GO’da bulunan tüm kodları paylaşmıştır. Dilerseniz bütün kodları deneyebilirsiniz. Peşin söylemek gerekirse oldukça fazla kod var. Umuyoruz ki sizinle paylaştığımız kodlar işinizi görmeye yetiyordur. Favori CS GO kodunuzu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.

CS GO kodları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine anında ulaşmak için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.