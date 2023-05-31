Dünyanın En İlginç ve Hayat Kurtaran Teknolojileri

Dünyanın dört bir yanında teknoloji alanında irili ufaklı gelişmeler yaşanıyor. Bazı yenilikler büyük bir yankı uyandırırken bazıları daha küçük etkilerle hayatımızı kolaylaştırıyor.

Teknolojinin sunduğu olanaklara baktığımızda hayati düzeyde fayda sağlayan gelişmelerden söz etmek mümkün. Bunun yanında çok daha basit, küçük çaplı, eğlenceli ve güldüren teknolojik buluşlar da mevcut.

Popüler yenilikler bir kenarda dursun. Çok fazla adını duymadığımız, sıra dışı, ilgi çekici ve hayat kurtaran gelişmeleri tanımak için gelin birlikte teknolojik bir keşfe çıkalım. İşte, dünyanın en ilginç ve hayat kurtaran teknolojileri!

Plastik Yiyen Robot Balık

Çin’de gerçekleştirilen bazı çalışmalar sonucunda ‘plastik yiyen robot balık’ adlı bir robot yapılıyor. Bu robot balık okyanusta biriken plastik atıkları emiyor. Ayrıca bu proje ile plastik atıkların yok edilmek üzere gerekli yerlere kolayca taşınabilmesi hedefleniyor.

Gerçek bir balık gibi yüzebilen bot balığın en önemli özelliklerinden birisi hasar aldığında kendini onarabiliyor olması. İleriye yönelik baktığımızda gelecekte bu tarz balık sürülerinin denizleri ve okyanusları temizleme ihtimali üzerine düşünebiliriz.

İnsan Terinden Elektrik Üreten Giyilebilir Cihazlar

Kulağa son derece ilginç gelen bu proje California San Diego Üniversitesi’ndeki mühendisler tarafından geliştiriliyor. İnsan vücuduna kolayca entegre edilip çıkarılabilen çip görünümlü bu cihaz, parmağınıza takılıyor.

Yazı yazarken, mesajlaşırken, piyano çalarken veya parmaklarınızı kullandığınız çeşitli aktivitelerdeki hareket enerjisinden ve insan terinden enerji üretmeyi hedefliyor. İddiaya göre 10 saat uyuyan bir kişinin parmağında bu cihaz takılı kaldığında 400 milijoule enerji üretimi söz konusu oluyor. Bu da elektronik bir saatin 24 saat çalışabilmesi için gereken enerjiyi karşılıyor.

Yaşlılar İçin Sensörlü Hava Yastığı - HipSafe

İnsanlar yaşlandıkça kemiklerinin kırılganlığı ve vücut hassasiyetleri artışa geçiyor. Özellikle yaşlılar ve vücut ağırlığı yüksek olan bireylerde düşme ve sakatlanma gibi durumlar sağlık açısından büyük tehlikelere neden olabiliyor.

Bu tarz durumların önüne geçmek amacıyla tasarlanan HipSafe isimli bir ürün insan vücuduna bel hizasından kemer şeklinde takılıyor. Yan kısımlarında sönük bir vaziyette duran hava yastıkları düşme riski algılandığında şişerek kalça kemiklerinin etrafında koruyucu, yumuşak bir kalkan oluşturuyor.

Dokun – Dinle Metin Okuma Cihazı

Birkaç yıl öncesine dayanan bir proje olmakla birlikte bu cihazda yer alan bir aparat parmak ucuna diğeri ise kulağa takılıyor. Cihazın takılı olduğu parmak ile dokunduğunuz kelimelerin okunuşu, doğru telaffuzu, çevirisi gibi bilgiler kulağınıza sesli bir şekilde ulaştırılıyor.

Özellikle görme engelliler için büyük bir kolaylık sağlayabileceği düşünülen bu teknolojik cihaz, çeviri konusunda da fonksiyonel çözümler sunabilir.

Aydınlık Yollar

Singapur’da hayata geçirilen bir proje olan ‘Aydınlık Yollar’ şehir hayatına hem fonksiyonel hem de estetik bir öneri getiriyor. Gündüzleri Güneş’ten gelen UV ışınlarını emerek enerji depolayan yollar, karanlıkta bu enerjiyi ışığa çevirerek parıltılı bir görünüme kavuşuyor.

Yolların gece saatlerinde aydınlatılması yayalar için güvenlik sağlarken, aynı zamanda enerji tüketimi açısından baktığımızda enerji ve doğa dostu bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Demans Hastaları İçin Geliştirilen Jöle Damlacıkları

Demans, Alzheimer gibi hastalıklar kişilerin hayat kalitesini direkt olarak olumsuz yönde etkileyen başlıca yaşlılık problemleri arasında sıralanıyor. Bu hastalıklara maruz kalan kişiler genellikle günlük hayat alışkanlıklarını bile yerini getirmeyi unutabiliyor.

Su içme alışkanlığı, kişinin kendisinin hatırlayıp düzenli bir şekilde sürdürmesi gereken bir alışkanlık. Yeterli su tüketimi yapılmadığında ve bu durum süreklilik arz ettiğinde başta iç organlar olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde hayati sorunlar oluşmaya başlıyor.

Bu durumu sanal gerçeklik ve duyusal mahrumiyet araçları ile deneyimleyen Lewis Hornby, demans hastalarının su tüketimini kontrol altına almak için yeni bir yöntem geliştiriyor.

Jelibon görünümündeki renklendirilmiş jöle parçacıkları tasarlayan Hornby, bu parçacıkların % 90 oranında su içerdiğini belirtiyor. % 10’luk kısımda ise hidrasyonu destekleyen özel bileşenler bulunduğu açıklanıyor.

Demanslı kişilerin sıvı halde su tüketimini unutmaya başladığı süreçlerde bu renkli, damla formundaki jöleler dikkat çekici görünümüyle hastaların su tüketimini içerek değilse bile yiyerek sürdürmesine olanak tanıyor.

Renk Körlüğüne Çözüm Getiren Gözlükler

Dünya genelinde milyonlarca insanın muzdarip olduğu bir sorun olarak renk körlüğünden bahsetmek mümkün. Bilimsel verilere göre her 12 erkekten 1’inin ve her 200 kadından 1’inin renk kötü olduğu söyleniyor.

Renk körlüğünün nedeni ise farklı dalga boylarına sahip olan ışık dalgalarına beyin ve göz tarafından verilen tepkilerin birbiri ile çakışması olarak özetleniyor.

Bu durumun etkilerini minimuma indirmek üzere tasarlanan EnChroma güneş gözlükleri, uzun süredir belirli testlerden geçiyor. Bu testler sonucunda ışıklara verilen tepkilerdeki çakışmaları ortadan kaldırmak için bazı dalga boylarındaki ışıkları ortadan kaldıran özel bir lens kullanılıyor. Böylece renklerin algılanmasında daha başarılı bir kullanıcı deneyiminin elde edilmesi hedefleniyor.

Ambulans Drone

Ambulans Drone projesi, kalp krizi geçiren hastalara acil müdahale etmek amacıyla tasarlanıyor. Kalp krizi sonrası hızlı bir şekilde hayatını kaybeden hastaların sayısı oldukça fazla olduğundan, hastaneye gitmekle vakit kaybetmeden olay yerinde hastaya doğru bir şekilde müdahale edebilmenin yolları araştırılıyor.

Ambulans Drone’un temel amacı ihtiyaç duyan kişiye hızlı bir şekilde gerekli ekipmanın sağlanması. Ayrıca bu ambulansı yöneten pilot, ekipmanı teslim alan kişilere nasıl bir uygulama yapmalarını gerektiğini anlatabiliyor. Bu sayede kalp krizi nedeniyle yaşanan ani ölümlerin sayısının azaltılması ve hayat kurtaran bir teknoloji geliştirilmesi hedefleniyor.

Altyazı Destekli Akıllı Gözlükler

İlginç teknolojilerle donatılmış birçok yenilikçi artırılmış gerçekliğe sahip gözlük modeli bulunuyor. Nreal Aİr isimli bu gözlükler ise anlık olarak altyazı desteği sunan özel bir yapay zeka desteğinden yararlanıyor.

Özellikle işitme problemi yaşayan kişiler bu gözlük sayesinde konuşulanları gerçek zamanlı olarak altyazıdan takip edebiliyor.