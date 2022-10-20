Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler sayesinde zaman başta olmak üzere pek çok açıdan avantaj elde edebiliyor. Son dönemde teknolojinin gelişmesi ve yapay zeka kavramının hayatımıza dahil olmasıyla birlikte birçok ürün geliştirildi.

Hızına yetişmekte zorlandığımız teknoloji, akıllı yaşam tarzını benimsememizi sağladı. Bu sayede günlük işleri hızlı ve kolayca halledebiliyoruz. Böylelikle günün büyük bir çoğunluğu bize kalıyor. İşte yaşam kalitenizi artıracak ürünler!

Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Teknolojik Ürün

Akıllı kilit

Robot süpürge

Akıllı kol saatleri

Hava temizleme cihazları

Kablosuz kulaklık

Kahve makineleri

Sinyal çoğaltıcılar

Elektronik alarmlı saatler

Akıllı seramik kupa

Smart plug

1. Akıllı Kilit

Kapıyı uzaktan açıp kapatmak için akıllı kilit sistemi geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu sistem sayesinde kapının durumu uzaktan kontrol edilebiliyor. Eve siz yokken kimin gelip gittiğini sanal konuk anahtarları sayesinde öğrenebilirsiniz.

Kapının kontrolü için sesli asistandan yararlanabilirsiniz. Hem takılması hem de kullanılması çok kolay bir sistemdir. Kapı kilidini otomatik şekilde açabilirsiniz. Halihazırdaki kilidin yerine takılabiliyor. Çantanızda anahtar arama derdi akıllı kilitle son bulacak.

2. Robot Süpürge

Robot süpürge ile artık temizlik zor bir iş olmaktan çıkacak. Şarjlı süpürge olarak ifade edebileceğimiz bu cihazla yaşam alanınıza dökülen kırıntıları kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanı olanlar içinde büyük rahatlık olduğunu söyleyebiliriz.

Sevimli dostunuzun ortama dökülen tüyleri, robot süpürge sayesinde başarılı bir şekilde temizlenir. Bu teknoloji harikası cihazlar ilk olarak evin haritasını oluşturuyor. Daha sonra evi, plan belirleyerek süpürmeye başlıyor. Teknolojiyle yapay zekanın birleşiminden oluşan süpürgeler sayesinde ortamı süpürmek için zaman harcamayacaksınız.

3. Akıllı Kol Saati

Telefonunuz yanınızda değilken dahi gelen bildirimlerinizi kolayca takip edebilirsiniz. İşteyken telefona bakamayacak durumdasınız fakat önemli bir kişiden mesaj ya da aramamı geldiğinde akıllı kol saati sayesinde bildirimleri kontrol edebilirsiniz.

4. Hava Temizleme Cihazı

Tüm canlıların sağlıklı yaşaması için ihtiyaç duyduğu hususlardan birisi temiz havadır. Hava temizleme cihazı; iç mekanların havasını ferahlatıyor. Yaşam alanlarının temiz havayla dolmasını sağlıyor.

5. Kablosuz Kulaklık

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler arasında yer alan kablosuz kulaklar;

Ortam gürültüsünü duymamak

Müzik dinlemek

Telefonla konuşmak gibi pek çok avantaj sağlıyor.

Kablosuz kulaklık özellikle toplu taşımalarda sık kullanılan bir cihazdır. Teknolojinin gelişip yapay zekayla harmanlanması sonucunda kulaklık çeşitleri kablosuz hale getirilerek; şarj ve bluetooth sistemiyle çalışır hale geldi. Birbirine dolaşarak asla çözülemeyen kablolardan uzaklaşılıp, daha konforlu ve pratik seçenekler üretiliyor.

6. Kahve Makinesi

Birçok kişi, bol köpüklü Türk kahvesi ya da sütlü kahve içmeden güne başlayamaz. Kahvenizi hızlıca yapıp işlerinize koyulmak için kahve makinesi kullanabilirsiniz. Bu makineler, közde kahve gibi pek çok seçenekten oluşuyor. Kahve içme keyfini tam anlamıyla yaşayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

7. Sinyal Çoğaltıcılar

Uzaktan eğitim modelinin önem kazanmasıyla birlikte internet kullanım oranı da arttı. Genellikle geniş evlerde internet her yerde aynı kalitede çekmiyor. Bu nedenle kişiler, yalnız bir odada durmak zorunda kalabiliyor. Sinyal çoğaltıcılar sayesinde internet her yerde kaliteli şekilde çeker. Dilediğiniz odaya giderek internetteki işlerinizi halledebilirsiniz.

8. Elektronik Alarmlı Saatler

Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler listemize elektronik alarmlı saatleri ekleyebiliriz. Elektronik alarmlı saatler; farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Hoparlör olarak da kullanabilme fonksiyonları mevcut. Kullanıcı isterse saatin sesini de değiştirebilir.

9. Akıllı Seramik Kupa

Akıllı cep telefonunuza uygulama yükleyerek seramik kupanızla ilgili ayarlamalar yapabilirsiniz. İçeceğinizin sıcaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Akıllı seramik kupa üzerine monte edilen LED ışık rengini zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Sıcaklık ayarlaması yaptıktan sonra 1 saat akıllı seramik kupa içinde içeceğiniz aynı sıcaklıkta kalır.

10. Smart Plug

Smart Plug cihazından yararlanarak tablet ya da telefondan elektronik cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Lamba, klima, ısıtıcı gibi pek çok elektronik cihazın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Smart Plug, ev Wi-Fii ağıyla çalışmaktadır. Televizyonun karşısında kanepeye uzanırken ayağa kalkmadan lambalarınızı kontrol etmenin keyfini yaşayacaksınız.

Günlük yaşamınızı büyük ölçüde konforlu hale getiren eşyalar haricinde Her Gün Kullandığınız Eşyaların Şaşırtan İşlevleri için yazımıza göz atabilirsiniz.