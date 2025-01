Haylou RS5 İncelemesi: Fiyat Performans Canavarı Akıllı Saat

Büyüleyici ekrana sahip olan Haylou RS5 telefon görüşmesi yapma, çok fazla sayıda spor modu ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Haylou RS5 incelemesi ile akıllı saate yakından göz atacağız.

Haylou Hakkında

Özellikle akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar üzerine odaklanan çeşitli akıllı giyilebilir cihazların üretiminde uzmanlaşmış küresel bir marka olan Haylou, sağlık ve fitness tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayan, uygun fiyatlı ancak özelliklerle dolu ürünler sunuyor.

Haylou RS5 İncelemesi

%75 ekran gövde oranına sahip akıllı saat ultra ince tasarımıyla kendisine hayran bırakıyor. 2,01 inç büyüklüğündeki kavisli AMOLED ekran, yüksek çözünürlüklü görüntü ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı deneyim elde ediliyor.

Haylou RS5 hafif olmasına rağmen dayanıklı ve şık bir tasarıma sahip. Her duruma uyum sağlayacak renkli silikon ve örgülü kayışlar ile birlikte gelen akıllı saatte kayış çıkarıp takma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

RS5 ayrıca teknoloji, çizgi film, spor ve teknoloji dahil çeşitli türlerde 100'den fazla saat yüzü sunuyor. Birden fazla kategorinin yer alması, ihtiyacınıza en uygun arayüzü bulmanızı sağlıyor.

Haylou tarafından üretilen akıllı saatin yan kısmında zarif görünümlü döndürülebilir buton bulunuyor. Kullanım sırasında büyük kolaylık sağlayan butonu sağ veya sola döndürerek birden fazla menü arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Akıllı saat bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapabilmenizi sağlıyor. Bu özellik, diğer kişiler ile sesli iletişim kurmak için akıllı telefon ihtiyacını ortadan kaldırarak kolaylık sağlıyor. Saat üzerinden görüşme yapılırken iki tarafın sesi de net şekilde iletiliyor.

Cihazda ayrıca SOS özelliği de yer alıyor. Bluetooth üzerinden acil aramalar yapan sağlayan özellik, anında yardım çağrılmasını sağlıyor. Acil durumda aranacak numaraları belirleme imkânına da sahipsiniz.

Egzersiz verilerini doğru şekilde kaydedebilmenize ve çeşitli raporlara ulaşabilmenize imkân tanıyan saat yürüyüş, koşu ve kayak dahil olmak üzere 150'den fazla spor modu sunuyor.

RS5 ile SpO2 ölçümü yapabilir ve kalp atış hızını öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra uyku ve stres takibi de gerçekleştirebilirsiniz. Saat üzerinden sağlık verilerinize dair kolayca erişebilirsiniz.

Düşük güç tüketimiyle dikkat çeken saat tam şarj ile 9 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, güç tasarrufu modunda 15 güne kadar çıkıyor. Böylece sık sık şarj etme ihtiyacı ortadan kalkarak çok daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanıyor.

IP68 sertifikasına sahip olan Haylou RS5 suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. 50,5 x 38,5 x 10,5 mm boyutlarındaki saat kayış dahil yalnızca 51 gram ağırlığında. Hafif yapı, saatin uzun süre boyunca bile sorunsuz şekilde kullanılabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Haylou RS5 modelinde Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde tarih ve saat gibi çeşitli bilgilere her zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu bilgileri görebilmek için saatin güç butonuna basmanıza gerek kalmıyor.

Saat üzerinden hava durumuna bakabilir, zamanlayıcıyı kullanabilir, alarm kurabilir, dinlediğiniz müzikleri kontrol edebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Saatte ayrıca telefon bulma özelliği de bulunuyor.

Saatte AI Voice Asistant isimli bir özellik mevcut. Telefon ile eşleştirme sürecinin ardından AI Voice Asistant özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz. Kolaca ulaşılabilen bu özellik sayesinde bazı işlemler kolaylıkla yapılabiliyor.

Editörün Yorumu

Uzun pil ömrü sayesinde günlerce şarja etme işlemine gerek kalmadan kullanılabilen Haylou RS5, bluetooth üzerinden sesli görüşmeler yapılabilmesini sağlıyor. Saat ayrıca acil durumlarda yardım çağıran SOS özelliği de sunuyor.

Farklı kayış stilleri ve saat yüzü seçenekleri sayesinde özelleştirilebilen RS5 ile istediğiniz zaman kalp atış hızınızı öğrenebilir, SpO2 ölçümü yapabilir ve daha birçok işlemi pratik şekilde yapabilirsiniz. Bunlara ek olarak AMOLED ekranın da saat kullanımını çok keyifli hâle getirdiğini belirtelim.

Sonuç olarak yakın zamanda bir akıllı saat satın almak istiyorsanız Haylou RS5 ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Haylou RS5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 2,01

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 410 x 502 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık: IP68 sertifikası ile destekliyor.

Batarya Kapasitesi: 300 mAh

Pil Ömrü: Tam şarj ile 9 güne kadar, güç tasarrufu modunda 15 güne kadar

Ağırlık: 51 gram (kayış dahil)

Boyut: 50,5 x 38,5 x 10,5 mm

Haylou RS5 Fiyatı

Haylou RS5, Türkiye'de Teknosa, Mediamarkt, Hepsiburada ve Trendyol gibi çeşitli satış kanallarında 1.249 - 1.500 TL arasına satılıyor. Aşağıda yer alan linkler üzerinden tercih ettiğiniz platforma ulaşabilir ve bu akıllı saati satın alabilirsiniz.

Bu içerik Haylou iş birliği ile hazırlanmıştır.