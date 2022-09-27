Çalışma Veriminizi Artıracak Yöntem ve Teknikler

İnsanlar, hem okul hem de iş hayatında az zamanda daha çok çalışmak ister. Çalışma verimini artıran yöntemler uygulandığında da başarıya ulaşılır. Bu durum, insanların verimli çalıştığının en büyük göstergesidir. Çalışmaları verimli ve hızlı gerçekleştirerek birçok avantaja sahip olunabilir.

Yalnız bunun için insanların verimliliği artıran teknikleri bilmesi gerekir. Çalışma verimini artıran teknikler ile kişi kendini işe ya da derse daha iyi adapte eder. Çalışma veriminizi artıracak yöntem ve tekniklerle; çalışmaları engelleyen tüm dış ve iç faktörler ele alınır. Dış ve iç faktörler belirlendikten sonra onlardan uzaklaşmaya çalışılır.

Çalışma Verimini Artıran Teknikler

Gerçekçi hedefler belirlenmeli

Odaklanma problemi giderilmeli

Çalışma takvimi oluşturmalı

Mola verilmeli

Zaman ölçülmeli

Düzenli ve rahat çalışma ortamı oluşturulmalı

Ödüllendirme

Çalışmaya başlama saatleri standartlaştırmalı

Yapılacakların listesi düzenlenmeli

Kişisel yaşamla iş ya da okul hayatında denge oluşturulmalı.

Gerçekçi Hedefler Belirlenmeli

Çalışma verimini artıran teknikler denildiğinde öncelikle gerçekçi hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. Hedef belirleme ile kişi, hedefine ulaşma adımlarının nasıl yönetileceğini ve ilerleyeceğini ölçümler. Hedefin gerçekçi yani ulaşılabilir olması çalışmalardan alınacak verimi etkiler. Gerçekçi hedeflerin belirlenmesiyle kişinin motivasyonu yükselir. Ayrıca zaman yönetimini daha iyi yapmaya başlar.

Odaklanma Problemi Giderilmeli

Okul ve iş hayatında kişilerin verimli çalışma gerçekleştirememesine neden olan başlıca faktör odaklanamamadır. Kişi yaptığı işe ya da derse odaklanamazsa onda kesinlikle başarılı olamaz. Odaklanma problemi olanlar öncelikle bunu çözmelidir. Odaklanmayı artıracak çalışma ortamı yaratılmalıdır. İş ve okul hayatında sorumluluk almaktan kaçmamalıdır.

Çalışma Takvimi Oluşturmalı

Günlük ne kadar çalışılacağı, çalışmalarda neler yapılacağı gibi unsurlar çalışma takviminde yer almalıdır. Çalışma takvimi oluşturulmasıyla gün verimli kullanılmaya başlanır.

Mola Verilmeli

İş ve ders esnasında mola verilmesi zihni dinlendirir. Molayla zihin sıfırlanarak yenilenir. Molada 15 dakika egzersiz ya da yürüyüş yapmak zihin için çok faydalıdır.

Zaman Ölçülmeli

Verimli çalışma seviyesinin ölçülmesi için zamana mutlaka dikkat edilmelidir. Çalışmaların ne kadar zamanda gerçekleştirildiği ele alınmalıdır. Çalışmaların hangisinin daha çok zaman aldığının incelenmesi gerekir. Çalışma verimini artıran teknikler içinde zaman yönetiminin etkisi çok büyüktür.

Düzenli ve Rahat Çalışma Ortamı Oluşturulmalı

Çalışma masası başta olmak üzere alanın tamamen düzenli olması gerekiyor. Dağınık ve pis ortamda kişi odaklanma problemi yaşar. Bir çalışma alanının düzenli ve temiz olması kadar rahat olmasına da çok dikkat edilmelidir. Çalışma alanını kendinizi rahat ve huzurlu hissedebileceğiniz şekilde düzenlemelisiniz.

Ödüllendirme

Çalışmaları tamamladıktan sonra kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Yalnız ödül belirlerken konsantrasyonunuzu bozmamasına ve zamanınızı çok almamasına dikkat ediniz. Kendinizi ödüllendirerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

Çalışmaya Başlama Saatlerini Standartlaştırmalı

Çalışmalardan verim alınabilmesi için onu rutinleştirmek gerekir. Bu duruma örnek olarak; her gün aynı saat diliminde kalkıp kahvaltı yapıp, iş ya da dersin başına geçmeyi verebiliriz.

Yapılacakların Listesi Düzenlenmeli

İlk olarak önceliği olan işlerle ilgili liste düzenlenmelidir. Öğrencilerde önce çalışma gereken derslere listede yer vermelidir. Yükümlülüklerinizi ön planda tutmak için görev listesi oluşturup onu değerlendirmelisiniz. Ayrıca belirli zaman çizelgesinde yer alan adımlara dayanarak eylem planı oluşturulmalıdır.

Kişisel Yaşamla İş ya da Okul Hayatında Denge Oluşturulmalı

Çalışma verimini artıran yöntemler içinde son olarak; kişisel yaşamınızla iş ya da okul hayatınızda denge oluşturmanız yer alıyor. Kişisel yaşamınızda arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Farklı farklı aktivitelere katılabilirsiniz. Fakat kişisel yaşamınızda iş veya okul hayatına yer vermeyiniz.

Çünkü bu zaman diliminde yalnızca kafa dinlemeyi ve eğlenceli zaman geçirmeyi hedefleyin. Kişisel yaşamınız içinde çalışmalarınıza yer verdiğinizde de veriminizi artıracak, sizi motive edecek şekilde olmasına dikkat ediniz. Her zaman kişisel yaşam ve çalışma yaşamı ayrı değerlendirilmeli. İkisi arasında mutlaka denge kurulmalıdır.

Sizlere çalışma verimizi artıracak yöntem ve teknikler hakkında kısaca bilgiler vermeye çalıştık. "Her Alanda Verimli Olmak İçin Enerjimizi Nasıl Yönetmeliyiz" başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.