Verilerinizi Kaydetmeyen En Hızlı VPN Yazılımı: Hide.me

Hızlı, gizlilik odaklı, anonim olma imkânı tanıyan bir VPN sağlayıcısı arayanlar, Hide.me incelemesi kapsamında değineceğimiz noktalara dikkat etmeniz hâlinde sizin için en doğru VPN çözümünün hangisi olduğuna karar vermenizin hiç zaman almayacağından emin olabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere VPN kullanmanın sayısız avantajı var ancak her VPN sağlayıcısı size bu avantajlardan yararlanma imkânı tanımaz. Daha hızlı bir internet umut ederken internetinizin daha da yavaşlanması ile hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Hide.me, rakiplerinin arasında gerek gizlilik gerek hız gerek sunduğu diğer gelişmiş özelliklerle öne çıkıyor. Black Friday kapsamında kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu çözümü daha yakından incelediğimizde zaten sizin için en doğru VPN çözümlerinden birinin Hide.me olduğunu düşünmeye başlayacaksınız.

Dilerseniz incelemeye geçmeden önce şu an bir VPN kullanıcısı olmayanların neden VPN kullanması gerektiğine açıklık getirelim.

VPN Nedir?

VPN, virtual private network kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı ile sanal özel ağ anlamına gelir. Bir VPN'in amacı, güçlü protokoller kullanarak güvenli bir yol oluşturmaktır. Kullanıcının gerçek IP adresini gizler ve internette güvenli ve gizli bir şekilde gezinmek için tüm verileri şifreler.

VPN sağlayıcısı, farklı bölgelere yerleştirilen VPN sunucuları ile tünel oluşturur. Daha sonra yapılan şifreleme sayesinde bu tünele giren kullanıcıların kendileri dışında kimsenin internette gezinme geçmişine erişimi olmaz.

Kütüphane, kafe, otobüs ve benzeri yerlerde sunulan herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanmanız hâlinde tüm aktiviteleriniz izlenebilir. Kötü niyetli bir kişinin internete bağlı olduğunuz süre boyunca ne yaptığınızı anbean takip etmesinin önüne geçmek için bu tür çözümlere mutlaka başvurmalısınız.

VPN sağlayıcısının sunduğu şifreleme sayesinde bu kişilerin kötü amaçlarını uygulamasına geçit vermezsiniz. Tabii ki her VPN sağlayıcısı da sizi güvende tutmaz. Dolayısıyla hangi VPN çözümünü kullandığınıza çok dikkat etmelisiniz.

Bu konuda en iyi hizmeti sunan sağlayıcılardan biri, Hide.me'dir. Bu VPN sağlayıcısının sunduğu önemli özelliklere göz atacak olursanız bunun oldukça doğru olduğunu siz de göreceksinizdir.

Hide.me VPN'in Önemli Özellikleri

Kayıt tutmaz.

Eş zamanlı 10 bağlantı

WireGuard, OpenVPN, IKEv2, SoftEther, SSTP desteği

75'ten fazla konumda 2000'i aşkın sunucu

Çoklu platform desteği

30 gün içinde para iade garantisi

Çoklu sekme desteği

Kill Switch

Split Tunneling

7/24 canlı destek

Düşük ping

Hide.me'nin öne çıkan özellikleri bu şekildedir. Dilerseniz gelin, bu özellikleri daha yakından inceleyelim.

Kayıt Tutmaz

Kullanıcıların çevrim içi gizliliğine önem veren Hide.me, kişisel veri kaydetmediğinin altını çiziyor. Tarayıcı geçmişini kaydetmeyen yazılım ayrıca VPN sunucularında herhangi bir aktivite kaydı saklamıyor. Tüm veriler VPN hizmetine anonim şeklinde gidiyor ve bu veriler kullanıcıların IP adresiyle ilişkilendirilemiyor.

Gerçek IP'nizi gizli tutarak internette gezinebilmenize olanak tanıyan yazılım, konumunuzu güvende tutmanıza ve başkalarının sizi gözetlemesine engel oluyor.

Eş Zamanlı 10 Bağlantı

Dijital dünyada mahremiyetinizi koruyan VPN programını aynı anda 10 cihaza kadar kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizde yer alan cihazlar için güvenli bağlantı elde edebilir ve internette özgürce gezinebilirsiniz.

Wireguard, Openvpn, Ikev2, Softether, SSTP Desteği

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet Wireguard, Openvpn, Ikev2, Softether, SSTP protokollerini kullanıyor. Şifreleme ve modern teknoloji ile oluşturulan VPN protokolü WireGuard, internet bağlantınızın güvenliğini sağlayabilmek için verilerin nasıl aktarılacağını ve şifreleneceğini belirliyor.

75'ten Fazla Konumda 2000'i Aşkın Sunucu

Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmet, 75'ten fazla konumda 2000'i aşkın 10 Gbps sunucu desteği ile dikkat çekiyor. Yazılımı kullanarak bu sunuculara bağlanabilir ve bağlantıda herhangi bir sorun yaşamadan interneti kullanabilirsiniz.

Çoklu Platform Desteği

Hide.me Windows, macOS, Android, iOS, modem, Chrome, Firefox, Edge, BlackBerry, Android TV, Amazon Fire OS ve Linux'u destekliyor. Bu, uyumluluk konusunda herhangi bir problem yaşamanızı önlüyor. Yazılımı söz konusu platformlarda rahatça kullanabilme imkânına sahipsiniz.

30 Gün İçinde Para İade Garantisi

Hizmette 30 gün içerisinde para iade garantisi bulunuyor. Sunulan özellikler ve elde edilen deneyim göz önünde bulundurulduğunda bu ihtimal çok düşük de olsa hizmeti beğenmediğiniz takdirde belirtilen süre zarfı içerisinde para iadesi yapılmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

Çoklu Sekme Desteği

Çok Sekme (Multihop) özelliği, dinamik bir Double VPN oluşturmanın oldukça pratik bir yolunu sağlıyor. Bir giriş ve çıkış sunucusu seçebilir ve böylelikle birden fazla VPN sunucusu konumu üzerinden çok güvenli şekilde tünelleme işlemi yapabilirsiniz.

Kill Switch

Hizmette yer alan Kill Switch özelliği, VPN bağlantısı kesildiği anda internet ile iletişim kuramamanızı sağlar. Bu sayede VPN programı üzerinden kurduğunuz bağlantının kesilmesi durumunda gerçek IP adresiniz açığa çıkmaz.

Split Tunneling

Gelişmiş özellikleri ile adından söz ettirmeyi başaran VPN yazılımında Split Tunneling isimli bir özellik daha bulunuyor.

Bu özellik, indirme, dosya paylaşımı gibi işlemler yürüten belirli uygulamaları VPN ile güvende tutmanızı sağlıyor. Ayrıca VPN kullanmanızı engelleyen web sitelerine ve uygulamalara da erişmenize olanak tanıyor. Bunun yanı sıra online oyunlarda yaşanan yüksek ping sorununu ortadan kaldırıp birçok internet aktivitesi için daha az trafik harcamanıza yardımcı oluyor.

7/24 Canlı Destek

Canlı sohbet ve Ticket sistemi üzerinden İngilizce ve Almanca dillerinde 7/24 destek sunuyor. Hizmetin blog kısmında ayrıca ayrıntılı makaleler ve rehberler bulunuyor.

Düşük Ping

Video oyunları oynamaktan keyif alan kişiler için en iyi VPN yazılımı olan Hide.me, oyunlarda gecikmeyi minimuma indiriyor. Böylelikle yüksek ping sorununun önüne geçiliyor ve oyun deneyimini üst seviyeye çıkarılıyor.

Editörün Yorumu

İnternette güvenli bir şekilde gezinmek oldukça zor hâle geldi. Birçok web sitesi, hakkınızda inanılmaz sayıda önemli veri topluyor ve bunlar kimi zaman izniniz olmadan yapılıyor. Terazinin öbür tarafında bir de kötü niyetli kişiler bulunuyor. Bütün bunların içerisinde güvende kalmak oldukça zorlaştı.

Hide.me'nin bu konuda yardımınıza koşup tüm gizlilik endişelerinizi ortadan kaldırabilecek sayılı VPN sağlayıcılarından biri olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. VPN sağlayıcısı tarafından sunulan özellikler size gerçekten güvenli bir gezinme deneyimi sunuyor. Bu VPN çözümünü kullandığınız süre boyunca güvende kalabilir ve internette daha hızlı gezinmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Hide.me'nin Black Friday kapsamında sunduğu büyük fırsatı da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. 12 aylık abonelik ücreti şu an 49$ fakat Black Friday kapsamında ayrıyeten 5 ay da kullanıcıya hediye ediliyor. Bir diğer deyişle 49 dolar karşılığında 17 aylık abonelik alacaksınız. Bu da ayda 2,88 dolara denk geliyor.