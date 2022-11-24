hide.me VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,776
- DOSYA BOYUTU 15.10 MB
- Üretici eVenture
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hide.me VPN, Windows PC kullanıcıları için ücretsiz ve hızlı VPN programıdır.
hide.me VPN, internette anonim olarak ve güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlayan ücretsiz ve hızlı VPN programlarından biri. Asya, Avrupa ve Amerika’da 75 konum ve 2000 Gigabit sunucu ile hizmet veren VPN programıdır. Ayrıca sadece hackerlar değil internet servis sağlayıcılar ve reklam şirketlerinin sizi takip etmesini engelleyebilirsiniz.
Her VPN programı gibi gerçek IP adresinizi gizleyerek internette iz bırakmadan gezmenizi sağlayan hide.me VPN, Windows, Mac, Android ve iOS platformunda indirilebiliyor ve kredi kartı bilgilerinizi girmeden sadece hesap oluşturarak hemen bağlanabiliyorsunuz.
hide.me VPN İndir
- Gelişmiş güvenlik: İnternet bağlantınızı verilerinizi şifreleyerek korur, böylece evde, işte veya herkese açık WiFi ağlarında webde güvenle gezinebilirsiniz.
- Dijital gizlilik: Gerçek IP adresinizi gizli tutarak internette anonim gezinin. Konumunuzu güvende tutun ve internet servis sağlayıcınızın sizi izlemesini önleyin.
- Özgürlük: Rahatsız edici sansürden kaçının ve herhangi bir web sitesine, uygulamaya veya kanala güvenle erişin. Sınırlamalardan kurtulun ve özgür internetin keyfini çıkarın.
- Basit kullanım: Diğer VPN programlarının aksine hide.me VPN'i herkes kullanabilir. hide.me VPN indirin ve kolayca sunuculara bağlanın. Aynı anda 10 cihaza kadar VPN bağlantısı sağlayabilirsiniz.
- Kayıt tutmaz: hide.me, kesinlikle aktivite kayıtlarınızı tutmaz. Kayıtlar rahatlıkla sizinle ilişkilendirilebilir ve bazı VPN servisleri talep edildiğinde bilgileri hükümetlere verebilir ancak bu sorun hide.me VPN'de yoktur.
- Gelişmiş gizlilik özellikleri: hide.me VPN servisinin amacı online mahremiyetinizi korumaktır. Split Tunneling (VPN üzerinden yönlendirmek istediğiniz ve özellikle kullanmak istediğiniz uygulamaları seçmenize olanak tanır), Stealth Guard (belirli uygulamaları veya tüm internet bağlantınızı seçerek bunları bir VPN bağlantısıyla sınırlandırma esnekliği sağlayan benzersiz bir özellik), Gelişmiş IP sızıntı koruması (VPN bağlantınızın aniden kopması durumunda Kill Switch'i açarak gerçek IP adrenizin ortaya çıkmasını engeller), IPv6 desteği ve daha fazlasını sunar.
- Dünya genelinde sunucu ağı: 75 konumda 2000 sunucu ile Asya, Avrupa ve Amerika'da dilediğiniz sunucuyu seçin. hide.me VPN'nin yüksek optimize ağı sayesinde en hızlı VPN bağlantısının keyfini çıkarırsınız. Kesintisiz indirme ve video izlemenin tadını çıkarın.
- Kişisel bilgi istemez: VPN programlarının en büyük sorunlarından biri de gizlilik istemeleridir. hide.me VPN kişisel bilgi istemediğinden dolayı büyük avantaj sağlıyor.
- Gelişmiş protokol: WireGuard®, OpenVPN, IKEv2, SoftEther, SSTP
- Canlı destek: hide.me VPN, kullanıcılarının sorunları için 7/24 canlı destek sağlamaktadır.
Aynı zamanda hide.me VPN, uygulamasını beğenmediyseniz 30 gün içinde para iadesi yapabilmektesiniz. Windows, macOS, Android, iOS, Yönlendiriciler, Chrome, Firefox, Edge, BlackBerry, Android TV, Amazon Fire İşletim Sistemi ve Linux gibi birçok platformda kullanabileceğiniz hide.me, bir sınırlama olmadan sanal dünyada özgürce dolaşabilmenize olanak tanıyor. Oyun oynayanlar için hide.me aynı zamanda ping ve gecikme gibi sorunlara da çözüm attığını söylemeden geçmeyelim.
Türkçe dil desteği
hide.me VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 983
- DOSYA BOYUTU 19.00 MB
- Üretici eVenture
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hide.me VPN (İndir): Android telefonlar için ücretsiz, hızlı VPN uygulaması
hide.me VPN, Android platformunda en hızlı VPN uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Wikipedia giriş, Netflix Amerika dizi ve filmlerini izleme, YouTube hız artırma, App Store ve Google Play ülke değiştirip oyunları indirme/oynama, internette gezerken veya dosya indirirken tamamen anonim olma ve daha saymakla bitiremeceğim işe yarayan bir VPN uygulaması.
Ücretsiz VPN uygulamalarından hide.me VPN, internet servis sağlayıcılar (ISP’ler), hackerlar başta olmak üzere online aktivitelerinizi takip eden kişilerden sizi korur. Herkesin kullanımına açık WiFi noktalarında çevrimiçi gizlilik ve güvenliğinizi sağlar. Değişken 3G bağlantılarında bile şifrelemeyi koruyan IKEv2 protokolünü destekler. İnternet bağlantınız kesildiğinde internet bağlantınız tekrar aktif olana kadar durup yeniden bağlanarak ekstra gizlilik sağlar. Parolalarınız, kredi kartı bilgileriniz, değerli dosyalarınız gibi kritik verilerinizi güçlü şifreleme ile korur. Online aktivitelerinizin kaydını asla tutmaz.
hide.me VPN, kolay kullanımlı VPN’ler arasında. Uygulamayı indirip mail hesabınızla kaydoluyorsunuz (kredi kartı istenmiyor), kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp “Korumayı Etkinleştir”e tıklıyorsunuz.
hide.me VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 700
- DOSYA BOYUTU 101.30 MB
- Üretici eVenture
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hide.me VPN (İndir): Dünyanın en hızlı VPN'i
hide.me VPN, dünyanın en hızlı VPN’i olarak iOS platformunda dikkat çeken VPN uygulaması. 10 milyonun üzerinde kullanıcının güvendiği ücretsiz VPN uygulaması hide.me VPN, hızlı ve kolay kuruluma sahip. 56 konum ve 1400 sunucusuyla hizmet veren VPN servisi, kredi kartı bilgileri istemeden ücretsiz planı kullanmanıza izin veriyor.
Windows, Mac bilgisayarınızda iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz en hızlı VPN uygulamalarından. Ücretsiz deneme sürümü seçeneğiyle geliyor lakin kayıt olma zorunluluğu yok; ücretsiz oluşturduğunuz hesabınızla giriş yapıp doğrudan VPN bağlantısını aktif edebiliyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere ücretsiz planda veri kullanımı sınırlı. En hızlı sunucuyu otomatik olarak seçerek sunucu arama derdinden kurtaran VPN sağlayıcı, IP ve DNS sızıntı koruması gibi gelişmiş özelliklere de sahip. Sadece hackerlar değil, internet servis sağlayıcılar ve reklam şirketleri online aktivitelerinizi takip edenlere karşı koruma sağlıyor.
hide.me VPN Özellikleri
- Ücretsiz VPN
- Uygulamayı açmanız gerekmez
- Hızlı ve kolay kurulum
- Otomatik sunucu seçimi
- 55’den fazla elle seçilmiş yüksek kalitede konum
- Anonim IP adresi
hide.me VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 478
- DOSYA BOYUTU 30.60 MB
- Üretici eVenture
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hide.me VPN, Mac için ücretsiz ve hızlı VPN programlarından biridir.
hide.me VPN, macOS sistemli Mac bilgisayarınız için hızlı VPN programı. Ücretsiz deneme sürümü seçeneğiyle gelen, kayıt gerektirmeyen diğer bir deyişle indirip hemen kullanabileceğiniz VPN programı, en hızlı sunucuyu sizin için otomatik olarak buluyor. Kill Switch, DNS ve IP sızıntı koruması, otomatik yeniden bağlanma gibi özelliklere sahip.
hide.me VPN İndir
Gerçek IP adresinizi gizleyerek internette anonim gezinmek, web siteleri, internet servis sağlayıcıları ve hacker gibi kötü niyetli kişilerin izlemelerinden kaçınmak, herkese açık WiFi noktalarında güvenliğinizi sağlamak, YouTube gibi hızın özellikle düşürüldüğü online video izleme platformlarında videoları yüksek kalitede takılmadan izlemek, App Store/Google Play Türkiye’de indirilmeyen oyunları indirip oynamak için bir VPN programı arıyorsanız, hide.me VPN’i denemenizi tavsiye ederiz.
75 konum ve 2000 sunucuya sahip olan Mac VPN programı hide.me VPN’nin öne çıkan özellikleri:
- Coğrafi olarak farklı VPN ağları
- Gizlilik koruması
- Çoklu VPN protokolü
- Güçlü şifreleme
- SOCKS Proxy
- Çeşitli işletim sistemleriyle uyumlu
- Aynı anda birden fazla oturum açma (giriş)
- IP sızıntı koruması
- Port yönlendirme
- Sınırsız sunucu değiştirme
- Ömür boyu ücretsiz VPN
- Müşteri desteği
- 10'a varana kadar eş zamanlı bağlantı
- 30 gün içinde para iadesi
- 7/24 Canlı destek
- Windows, macOS, Android, iOS, Yönlendiriciler, Chrome, Firefox, Edge, BlackBerry, Android TV, Amazon Fire İşletim Sistemi ve Linux gibi birçok işletim sistemi desteği
- WireGuard®, OpenVPN, IKEv2, SoftEther, SSTP gibi birçok protokol desteği