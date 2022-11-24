hide.me VPN, Windows PC kullanıcıları için ücretsiz ve hızlı VPN programıdır.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

hide.me VPN, internette anonim olarak ve güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlayan ücretsiz ve hızlı VPN programlarından biri. Asya, Avrupa ve Amerika’da 75 konum ve 2000 Gigabit sunucu ile hizmet veren VPN programıdır. Ayrıca sadece hackerlar değil internet servis sağlayıcılar ve reklam şirketlerinin sizi takip etmesini engelleyebilirsiniz.

Her VPN programı gibi gerçek IP adresinizi gizleyerek internette iz bırakmadan gezmenizi sağlayan hide.me VPN, Windows, Mac, Android ve iOS platformunda indirilebiliyor ve kredi kartı bilgilerinizi girmeden sadece hesap oluşturarak hemen bağlanabiliyorsunuz.

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Gelişmiş güvenlik: İnternet bağlantınızı verilerinizi şifreleyerek korur, böylece evde, işte veya herkese açık WiFi ağlarında webde güvenle gezinebilirsiniz.

İnternet bağlantınızı verilerinizi şifreleyerek korur, böylece evde, işte veya herkese açık WiFi ağlarında webde güvenle gezinebilirsiniz. Dijital gizlilik: Gerçek IP adresinizi gizli tutarak internette anonim gezinin. Konumunuzu güvende tutun ve internet servis sağlayıcınızın sizi izlemesini önleyin.

Gerçek IP adresinizi gizli tutarak internette anonim gezinin. Konumunuzu güvende tutun ve internet servis sağlayıcınızın sizi izlemesini önleyin. Özgürlük: Rahatsız edici sansürden kaçının ve herhangi bir web sitesine, uygulamaya veya kanala güvenle erişin. Sınırlamalardan kurtulun ve özgür internetin keyfini çıkarın.

Rahatsız edici sansürden kaçının ve herhangi bir web sitesine, uygulamaya veya kanala güvenle erişin. Sınırlamalardan kurtulun ve özgür internetin keyfini çıkarın. Basit kullanım: Diğer VPN programlarının aksine hide.me VPN'i herkes kullanabilir. hide.me VPN indirin ve kolayca sunuculara bağlanın. Aynı anda 10 cihaza kadar VPN bağlantısı sağlayabilirsiniz.

Diğer VPN programlarının aksine hide.me VPN'i herkes kullanabilir. hide.me VPN indirin ve kolayca sunuculara bağlanın. Aynı anda 10 cihaza kadar VPN bağlantısı sağlayabilirsiniz. Kayıt tutmaz: hide.me, kesinlikle aktivite kayıtlarınızı tutmaz. Kayıtlar rahatlıkla sizinle ilişkilendirilebilir ve bazı VPN servisleri talep edildiğinde bilgileri hükümetlere verebilir ancak bu sorun hide.me VPN'de yoktur.

hide.me, kesinlikle aktivite kayıtlarınızı tutmaz. Kayıtlar rahatlıkla sizinle ilişkilendirilebilir ve bazı VPN servisleri talep edildiğinde bilgileri hükümetlere verebilir ancak bu sorun hide.me VPN'de yoktur. Gelişmiş gizlilik özellikleri: hide.me VPN servisinin amacı online mahremiyetinizi korumaktır. Split Tunneling (VPN üzerinden yönlendirmek istediğiniz ve özellikle kullanmak istediğiniz uygulamaları seçmenize olanak tanır), Stealth Guard (belirli uygulamaları veya tüm internet bağlantınızı seçerek bunları bir VPN bağlantısıyla sınırlandırma esnekliği sağlayan benzersiz bir özellik), Gelişmiş IP sızıntı koruması (VPN bağlantınızın aniden kopması durumunda Kill Switch'i açarak gerçek IP adrenizin ortaya çıkmasını engeller), IPv6 desteği ve daha fazlasını sunar.

hide.me VPN servisinin amacı online mahremiyetinizi korumaktır. Split Tunneling (VPN üzerinden yönlendirmek istediğiniz ve özellikle kullanmak istediğiniz uygulamaları seçmenize olanak tanır), Stealth Guard (belirli uygulamaları veya tüm internet bağlantınızı seçerek bunları bir VPN bağlantısıyla sınırlandırma esnekliği sağlayan benzersiz bir özellik), Gelişmiş IP sızıntı koruması (VPN bağlantınızın aniden kopması durumunda Kill Switch'i açarak gerçek IP adrenizin ortaya çıkmasını engeller), IPv6 desteği ve daha fazlasını sunar. Dünya genelinde sunucu ağı: 75 konumda 2000 sunucu ile Asya, Avrupa ve Amerika'da dilediğiniz sunucuyu seçin. hide.me VPN'nin yüksek optimize ağı sayesinde en hızlı VPN bağlantısının keyfini çıkarırsınız. Kesintisiz indirme ve video izlemenin tadını çıkarın.

75 konumda 2000 sunucu ile Asya, Avrupa ve Amerika'da dilediğiniz sunucuyu seçin. hide.me VPN'nin yüksek optimize ağı sayesinde en hızlı VPN bağlantısının keyfini çıkarırsınız. Kesintisiz indirme ve video izlemenin tadını çıkarın. Kişisel bilgi istemez: VPN programlarının en büyük sorunlarından biri de gizlilik istemeleridir. hide.me VPN kişisel bilgi istemediğinden dolayı büyük avantaj sağlıyor.

VPN programlarının en büyük sorunlarından biri de gizlilik istemeleridir. hide.me VPN kişisel bilgi istemediğinden dolayı büyük avantaj sağlıyor. Gelişmiş protokol: WireGuard®, OpenVPN, IKEv2, SoftEther, SSTP

WireGuard®, OpenVPN, IKEv2, SoftEther, SSTP Canlı destek: hide.me VPN, kullanıcılarının sorunları için 7/24 canlı destek sağlamaktadır.

Aynı zamanda hide.me VPN, uygulamasını beğenmediyseniz 30 gün içinde para iadesi yapabilmektesiniz. Windows, macOS, Android, iOS, Yönlendiriciler, Chrome, Firefox, Edge, BlackBerry, Android TV, Amazon Fire İşletim Sistemi ve Linux gibi birçok platformda kullanabileceğiniz hide.me, bir sınırlama olmadan sanal dünyada özgürce dolaşabilmenize olanak tanıyor. Oyun oynayanlar için hide.me aynı zamanda ping ve gecikme gibi sorunlara da çözüm attığını söylemeden geçmeyelim.