Tamindir Sizler İçin Seçti: Gülümseten Cumaya Özel İndirimli Uygulamalar

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nün hemen sonrasında ilk cuma gününe denk gelen indirim günü olarak biliniyor. Tek bir gün olarak belirlenen, ancak bir haftaya kadar sürebilen indirimlerle markalar, ürünleriyle müşterilerini uygun fiyata buluşturuyor.

Black Friday gününde mağazalar daha erken saatte açılıp daha geç saatte kapanıyor. Günümüzde online satış platformları da bu güne özel indirimler ve avantajlar sunuyor. Hem mobil hem de bilgisayarlara indirilebilecek, Black Friday indirimi yapan uygulamaları da sizler için bir araya getirdik! Uygulamaları inceleyerek ihtiyacınıza yönelik seçim yapabilir ve indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Türkiye'de Kasım'ın ilk haftalarından başlayan ve ''Efsane Cuma'', ''Muhteşem Cuma'' sloganları ile sunulan indirimleri Tamindir olarak ''Gülümseten Cuma'' başlığı altında sizler için derledik.

Black Friday İndirimi Yapan Uygulamalar

UPDF EaseUS Airdroid AdGuard VPN Hide.me VPN Pure VPN TextSniper Adobe Premiere Pro The Sims Video Games Pixelmator

1. UPDF

Windows, macOS, iOS ve Android cihazlarda kolayca kullanılabilen ve oldukça kullanışlı bir arayüze sahip olan UPDF, birçok farklı özellikle ön plana çıkıyor. PDF dosyalarını görüntüleme işleminden PDF dosyalarını farklı formatlara dönüştürme gibi pek çok avantajlı imkan sunuyor.

OCR desteği ve filigran ekleme gibi olanaklar tanıyan uygulama PDF belgesine açıklama ekleme ve belgelerdeki tüm ögeleri düzenleme gibi özellikleriyle de biliniyor. Hukuk, bankacılık, eğitim, sağlık ve sigorta gibi alanlarda PDF'e yönelik tüm temel ihtiyaçları sunduğu özellikler ile karşılıyor.

UPDF Black Friday özelinde %40 indirim sunuyor. 1 yıllık satın alıma 6 ay fazladan kullanım imkanı sunmasının yanı sıra Perpetual satın alımına PDF Password Remover'ı ömür boyu edinme şansı tanıyor. Gerek eğitim gerek iş hayatında ihtiyaç duyabileceğiniz uygulamayı indirerek, Black Friday indirimi kaçırmadan abone olabilirsiniz.

2. EaseUS RecExperts

Ekran kayıt ihtiyaçları için kapsamlı çözümler sunan EaseUS da Türkiye'deki kullanıcılarına özel olarak Black Friday indirim kodu oluşturuyor. Ekran etkinlikleri, web kameralarından görüntü ve oyun oynama anında kolayca ekran kaydı almaya yardımcı olan bir uygulama.

EaseUS RecExperts, tüm bunların yanı sıra sadece ses kaydedici olarak da kullanılabilen, pratik bir kullanım deneyimi yaşatan uygulamaların başında geliyor. Türkiye'deki kullanıcılar için yıllık lisanslı planını %60 oranında indirimle satın alma fırsatı sunuyor.

Türkiye ürün sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.

İndirim Kodu: Turkey60OFF

Yukarıda yer alan indirim kodu ile hem Windows hem Mac sürüm için ayrı ayrı 1 yıllık üyelik oluşturulabiliyor.

3. Airdroid Personel

Bilgisayar üzerinden Android cihazlara erişme ve dosya paylaşma konusunda kolaylık yaşatan AirDroid, tüm sürümler arasındaki veri alışverişini profesyonel kalitede gerçekleştiriyor. Android, iOS, Mac, Windows ve Web sürümlerinde kullanılabiliyor.

Arayüzünün şık ve sade olması, kullanıcılara kolay bir deneyim yaşatıyor. Düzenli bir şekilde güncellendiği için hızlı bir şekilde çözüme ulaşmaya yardımcı oluyor. Güvenilir bir sisteme sahip olan Airdroid Personel, hızlı dosya aktarım işlemlerini cihazlar arası yönetebiliyor.

Sizler için seçtiğimiz uygulamalardan biri olan Airdroid'in Black Friday indirim oranı %40. Bu indirim oranı sayesinde yıllık 29.99 dolar yerine 14.99 dolara aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

4. AdGuard VPN

AdGuard VPN, iki veya daha fazla cihaz arasında güvenli bir özel sanal ağ desteği sunar. Bulunulan konumda girişi kapalı olan sitelere şifreli bir şekilde bağlanma imkanı sunar. Konum fark etmeksizin gizli ve güvende bir şekilde sosyal ağlarda dolaşmanızı sağlar.

Çevrimiçi içeriklere kolayca erişme olanağı tanır. Kendi VPN protokolüne sahiptir. Hızlı sunucu desteği ile internet kullanımını normalde olduğu ideal seviyede tutar. Kişisel verileri toplamaması, canlı destek hizmeti sunması ve güvenlik, gizlilik konularında iyi bir performans sergilemesi AdGuard'ı öne çıkarıyor.

Black Friday özelinde AdGuard VPN'e 2 yıllık abone olmak isterseniz %85 oranında indirim kazanabilirsiniz. İndirimi doğrudan alabileceğiniz abonelik sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

5. Hide.me VPN

Hide.me VPN, kişisel bilgi istemeyen ve etkinlik kaydı yapmadan güvenilir kullanım sunan uygulamalardan biridir. Dünya genelinde tercih edilen VPN uygulaması, aynı anda 10 farklı bağlantı gerçekleştirebiliyor. 75'ten fazla konumda 2.000'den fazla Gigabit sunucusu bulunuyor.

Windows, macOS, Android ve iOS cihazların tamamında sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Chrome, Firefox, Edge, Amazon Fire OS, Linux ve Android TV'lerde de kolayca kullanılabiliyor. Hide.me VPN, tüm bunların yanı sıra oyuncular için ideal seviyede ping ve gecikme sunuyor. 30 gün para iadesi yapılabilen bir sisteme sahip olan uygulama, 49 dolara 12 aylık abonelik sunuyor.

Hide.me VPN Black Friday özelinde 5 ay ücretsiz kullanımı hediye ediyor. 49 dolar karşığında toplamda 17 aylık bir aboneliğe sahip olmanızı sağlıyor. Bu da ayda 2,87 dolara Hide.me VPN'in tüm avantajlarından yararlanabileceğiniz anlamına geliyor.

6. PureVPN

Android, iOS, Windows ve macOS cihazların tamamında kullanılabiliyor. Arayüzü sayesinde kolay ve basit bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Konum fark etmeksizin hizmet veren uygulama sayesinde engelli ve belirli ülkelerde hizmet vermeyen sitelere güvenli bir şekilde giriş yapılabiliyor.

PureVPN'e son güncellemesi ile birlikte Wireguard, Domain Fronting ve Gizleme gibi özellikler geldi. Bunun yanı sıra eklenti olarak da Purekeep, PurePrivacy ve PureEncrypt bünyesinde yer alıyor.

PureVPN, beş yıllık planda %87 indirim yaparak ayda 1,41 dolara abone olma fırsatı sunuyor. Black Friday özelinde belirlenen indirim için aşağıdaki indirim kodunu kullabilirsiniz.

İndirim Kodu: blackfriday10

7. TextSniper

TextSniper, görüntüler başta olmak üzere ekrandan metin kopyalaması yapmak isteyen tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Menü çubuğu üzerine tıklayarak veya yapılandırılabilir bir klavye kısayolu tercih ederek işlem yapma imkanı sunuyor.

Fare imleci ile metin içeren alan seçildiği zaman, seçilen kısım otomatik olarak Mac panosuna kopyalanıyor. Seçilen metni konuşma desteği ile seslendirerek dinleme olanağı sunan TextSniper, tıpkı Mac'te ekran görüntüsü alma kolaylığında çalışıyor.

Tamindir olarak bulduğumuz ve sizler için seçtiğimiz uygulamayı Black Friday macOS paketi ile uygun fiyata edinebilirsiniz. Normalde 406 dolar olan 12 uygulamanın fiyatı, bu özel indirim ile 84 dolara kadar düşüyor. Black Friday premium Mac uygulamaları koleksiyonu 2022 paketinin içinde toplam 12 macOS uygulaması bulunuyor.

8. Adobe Premiere Pro

Adobe tarfından geliştirilen Premiere Pro, video montaj, düzenleme ve kurgu yapma yazılımıdır. Sosyal medyada içerik üreten kişiler, YouTube ve TikTok gbi mecralarda daha kaliteli videolar hazırlayabilir. Kesintisiz geçişler, tek tıkla altyazı ekleme ve herhangi bir sosyal ağda otomatik boyutlandırma gibi pek çok avantaj sunar.

Adobe Premiere Pro, uygulama için akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor. Herhangi bir cihazdan klip düzenleme ve Adobe Stock'tan telifsiz müzik eklemeye yardımcı olur. Öğrenciler için Adobe Creative Cloud, tüm uygulama planı ile Adobe Premiere Pro'yu da kapsıyor.

%71 tasarruf sağlayabileceğiniz fırsat Black Friday özelinde 20'den fazla uygulamaya sahip olmanızı da mümkün kılıyor. Ayda 54.99 dolardan edinilen programlara Black Friday indirimiyle ayda 15.99 dolara sahip olabilirsiniz.

9. The Sims Video Games

Tamindir olarak The Sims seven oyuncuları unutmadık. Geçen ay 1 günlüğüne ücretsiz bir şekilde indirilmişti. Eğer ücretsiz indirimi kaçırdıysanız üzülmenize gerek yok. Çünkü The Sims 3 ve The Sims 4 için Black Friday özel indirimleri başladı.

Sims 3 paket ve eklentileri başta olmak üzere Sis 3 eşya paketleri de indirimde. Electronic Arts bünyesinde Sims 4 paketlerinde de Black Friday indirimi var. %20'den başlayıp %50'ye kadar varan büyük indirimler sizleri bekliyor.

Sims Black Friday indirimlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Pixelmator

Pixelmator, iPhone ve iPad cihazlar üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan kapsamlı bir fotoğraf düzenleme programı olarak çalışıyor. Profesyonel kullanıma hizmet etmek üzere tasarlanmış olan uygulama, fotoğraf düzenlemeye dair isteyebileceğimiz her fonksiyonu sunuyor.

Sizler için araştırdığımız Black Friday indirimi yapan uygulamalar arasında dahil olan Pixelmator, %50 indirim avantajı ile karşınıza çıkıyor. Şu anki indirimle Pixelmator'a 19.99 dolara sahip olabilirsiniz.