Yüksek Donanım Gücü: Honor 90 Özellikleri ve Fiyatı

Eskiden Huawei’nin alt markasıyken şimdilerde bağımsız marka olarak piyasada yer alan Honor, yeni cihazlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Ünlü marka orta segmentte konumlandırdığı ve Çin’de lansmanını yaptığı Honor 90’ı Avrupa’da piyasaya sundu. Biz de sizlere Honor 90 özellikleri ve fiyatına dair bir rehber hazırladık.

Honor 90 Özellikleri

Bellek: 12/16 GB

Ekran: 6.7 inç, AMOLED, 120 Hz, 2664 x 1200 piksel

Ağırlık: 183 gram

Pil: 5.000 mAh (66W hızlı şarj)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

İşletim Sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)

Depolama: 256/512 GB

Boyutlar: 161.9 x 74.1 x 7.8 mm

Arka Kamera: 200 MP(ana), 2 MP (derinlik) ve 12 MP (ultra geniş açılı)

Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 802. 11ax (2.GHz/5GHz), USB Type-C, GPS

Ön Kamera: 50 MP

Hızlı şarj teknolojisine sahip olan Honor 90’ın pili, %45’e kadar 15 dakika içinde şarj edilebiliyor. Yalnız Honor’un bu modelinde kablosuz şarj desteği yoktur. Snapdragon 7 Gen 1 “Hızlandırılmış Sürüm” özellikli olarak tasarlanan cihaz, iki büyük Android güncellemesi sunacak. Aynı zamanda üç sene boyunca da güvenlik güncellemeleri sunacağı açıklandı.

Honor 90 Fiyatı

Honor 90 fiyatı, diğer benzer fiyatlı telefonlarla kıyaslandığında zayıf kaldığı söylenebilir. Honor 90 fiyatları;

12 GB + 256 6GB: 353 dolar

16 GB + 512 GB: 423 dolar

16 GB +256 GB: 395 dolar olarak satışa sunuldu.

Honor 90, 6 Temmuz’da İngiltere’de satışa sunuldu. Şu an belirli Avrupa ülke pazarlarında da satışı gerçekleşiyor. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Honor 90; gümüş, yeşil, siyah ve mavi renk seçeneklerinden oluşuyor. Yalnız renk seçenekleri pazar ve perakendeciye göre değişebiliyor. Kullanıcı tercihleri doğrultusunda cihaz bir dizi özellikten oluşuyor.

Fakat bu cihaz su geçirme noktasında sınıfta kalıyor. Çünkü suya dayanıklı özellikte tasarlanmamıştır. Honor 90 özellikle Android 13 işletim sistemini kullanmaya alışanlar için çok kullanışlı diyebiliriz.

Peki, piyasaya yeni sunulan bu cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?