Honor Magic 6 Pro Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Honor Magic 6 Pro su geçirir mi sorusunun yanıtı, 108 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamerası ve etkileyici ekran özellikleriyle dikkat çeken telefonu satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde Honor Magic 6 Pro suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte en iyi ekrana sahip telefonlar arasında yer alan Magic 6 Pro'ya dair detaylar!

Honor Magic 6 Pro Su Geçirir mi?

GB/T 4208-2017 (Çin) / IEC 60529 (uluslararası) standartları kapsamında IP68 sertifikasına sahip olan Honor Magic 6 Pro, suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Telefon ayrıca toza karşı da dayanıklıdır.

Honor Magic 6 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü : 1280 x 2800 piksel

: 1280 x 2800 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 453 PPI

: Yaklaşık 453 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Adreno 750

: Adreno 750 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 180 MP + 50 MP

: 50 MP + 180 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.600 mAh

: 5.600 mAh Kablolu Şarj : 80W

: 80W Kalınlık: 8,9 mm

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 180 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megpaiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan Magic 6 Pro'nun ön ve arka kameraları 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Honor Magic 6 Pro Fiyatı

Yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Honor Magic 6 Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 53 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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