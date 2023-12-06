160 MP Periskop Kameralı Honor Magic 6 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Shenzhen merkezli teknoloji şirketi Honor, Magic 6 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. 160 MP periskop kameraya sahip olacak Honor Magic 6 Pro, üst düzey donanımıyla dikkat çekecek. Sağlam pil ve yenilikçi görüntüleme sistemleriyle kullanıcılarına benzersiz deneyim sunmayı amaçlıyor.

Cihaz kamera ve donanım dışında tasarım açısından da dikkat çekecek. Özellikle tasarım noktasında kavisli ekran ve çerçevesiz tasarlanması birçok akıllı telefon kullanıcısı için ilgi çekici faktördür.

Honor Magic 6 Pro Özellikleri

Digital Chat Station’un sızıntılarına göre Honor Magic 6 Pro, tasarım noktasında Magic 5 Pro’dan çok farklı olacak. Hap şeklindeki çentik, ekranın son kısmında konumlandırılmıştır. Çentik üzerinde 3D derinlik sensörleri ve 12 Magapiksel ultra geniş selfie kamerası da bulunuyor.

Aynı zamanda Honor Magic 5 Pro’ya kıyasla Magic 6 Pro ekranı daha çok kullanılabilir alan sunacak. Telefonun arka tarafındaysa flaş ışığı ve kamera lensi kılıfın yan kısmından çok hafif görünüyor.

Honor Magic 6 Pro’nun 6,81 inçlik 1,5 K LTPO dört kavisli yüzeye sahip olması bekleniyor. Bu özellik sayesinde cihaz ekranı, sürükleyici ve görsel anlamda çok dikkat çekici olacak.

Honor’un yeni cihazı, LTPO (Düşük Sıcaklıkta Polikristalin Oksit) teknolojisi ile tasarlanmıştır. Bu özellik sayesinde cihaz, verimli güç tüketimi sağlıyor. Ayrıca pil ömrünün uzatılmasında da etkin rol oynuyor. Cihazın dört kavisli tasarımı hem daha rahat tutuş sağlıyor hem de ergonomiktir.

Cihazın 5500 mAh pil ile piyasaya sunulması bekleniyor. Bu da telefonun kesintisiz kullanılmasını sağlayacak. Daha uzun süreli kullanım sunan pilinin yanında Qualcomm Snapdragon 8Gen3+ işlemciden oluşacak. Bu işlemci; kesintisiz çoklu görev, verimli güç yönetimi ve gelişmiş oyun deneyimleri sunacak.

Honor’un piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni cihaz, güçlü kamera özellikleri sayesinde mükemmel fotoğraflar çekilmesini sağlayacak. Cihazın ön ve arka kamerası, 50 milyon piksele sahip olacak.

Telefonun ön kısmında çift oyuk kurulumunda 50MP IMX518 sensör ve 50 MP IMX816 sensörün yer alması bekleniyor. Ayrıca cihazda 50 MP IMX858 Periscope lenste bulunacak.

Tüm bu noktalar sayesinde cihazdan periskop destekli yakınlaştırmalı ve standart fotoğraf çekimleri gerçekleştirilebilir. Cihaz, kullanıcıların birçok fotoğraf stillerini keşfetmesine yardımcı oluyor. Kamera sistemi çok yönlü olarak tasarlanmıştır. Bu durumda cihazın fotoğraf tutkunlarına hitap etmesini sağlıyor.

Honor Magic 6 Pro Çıkış Tarihi

Digital Chat Station’un sızdırdığı görüntüler, Honor’un talebinden dolayı kaldırıldı. Fakat görüntülerin basına sızdırılmasının ardından birçok teknoloji sever, çıkış tarihini merak etmeye başladı.

Söylentilere göre Honor yeni cihazını 2024 yılında piyasaya sunacak. 2024 yılının ocak ya da şubat ayında cihazın piyasaya sunulması bekleniyor.

Honor Magic 6 Pro Fiyatı

Honor Magic 6 Pro, ortaya çıkan sızıntılar doğrultusunda teknoloji severleri heyecanlandırdı. Özellikle cihazın şık tasarımı ve güçlü özellikleri pek çok akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çekti.

Merakla beklenen cihazın 5499 CNY, Türk lirası olarak da 22.586,46’dan piyasaya sunulacağı düşünülüyor.