En İyi Ekrana Sahip Telefonlar - 2022

Günlük yaşamımızın olmazsa olmazı haline gelen telefonlarda ekran, kullanıcıların en çok incelediği kısımlardan birini oluşturur. Telefon ekranının kaliteli olması olağanüstü görüntüler sunmasını sağlar. Bazı akıllı telefon kullanıcıları ekrana daha çok önem vererek hem akıcı hem de canlı görünümler için depolama ve işlemci özelliklerini arka plana atabiliyor.

DxOMark’ın son teknolojik laboratuvarlarında yapmış olduğu yüzlerce ölçüm sonucunda en iyi ekranı olan telefonları tespit etti. Biz de yazımızı, DxOMark verilerine dayanarak; en iyi ekrana sahip telefonlar listesini hazırladık.

En İyi Ekranlı Telefonlar

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro

Google Pixel 7 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro

Google Pixel 7

Honor Magic4 Ultimate

Apple iPhone 14

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

1. Apple iPhone 14 Pro Max

En iyi telefon ekranı listemizin başında Apple iPhone 14 Pro Max yer alıyor. Apple iPhone 14 Pro Max; Super Retina XDR ekrana sahiptir. Tüm ekran özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED

460 ppi yoğunluklu 2796x1290 piksel çözünürlük

Hep açık ekran

True Tone

Birden çok karakter ve dili aynı anda görüntüleme desteği

120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızından oluşan ProMotion teknolojisi

Parmak izine dayanıklı ve yağ tutmayan kaplama

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava)

1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)

1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

2. Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro ekran özellikleri iPhone 14 Pro Max ile hemen hemen aynıdır. Apple iPhone 14 Pro’yu iPhone 14 Pro Max’tan ayıran ekran özellikleri;

6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED

460 ppi yoğunlukta 2556x1179 piksel çözünürlük şeklinde sıralanabilir.

3. Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro, 6.7 inç 120 Hz QHD + LTPO OLED ekranlı olarak tasarlanmıştır. Cihaz LTPO teknolojili ekrandan oluşuyor. Google Pixel 7 Pro’nun ekran yenileme hızı, 10 Hz’ye kadar düşebiliyor. Ekran altı parmak izi sensöründen oluşan telefonun gerekli durumlarda enerji verimliliği de düşüyor. Bu durum kullanım deneyimini pozitif açıdan yükseltiyor.

4. Apple iPhone 13 Pro Max

Yuvarlak köşelerden oluşan Apple iPhone 13 Pro Max, HDR ekrana sahiptir. Apple iPhone 13 Pro Max’ın ekran özelliklerini şöyle belirtebiliriz;

HDR ekran

ProMotion teknolojili Super Retina XDR

Birden çok karakter ve dil seçeneğini aynı anda görüntüleme desteği

6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED

Haptic Touch

True Tone

120 Hz’e uyarlanabilir yenileme hızlı ProMotion teknolojisi

1000 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

458 ppi yoğunlukta 2778x1284 piksel çözünürlük

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

Geniş ekran yelpazesi

5. Apple iPhone 13 Pro

Apple’a ait Süper Retina XDR ekran, iPhone 13 Pro’da da yer alıyor. Apple iPhone 13 Pro ekranı, ProMotion özellikli olarak dizayn edilmiştir. Akıcı ekran deneyimini sağlayan 120 Hz’ye kadar uyarlanabilir yenileme hızından oluşmuştur. Bu özellik; aksiyon sahneleriyle dolu filmlerde öne çıkıyor.

Aynı zamanda Instagram gibi sosyal medya platformlarında ekranın aşağıya kaydırılması esnasında ekran yenileme hızı da kaydırma hızına uyum sağlıyor. Bu durum ekran tarafından kullanılan güç miktarının verimini artırıyor.

6. Google Pixel 7

Google Pixel 7, 6.3 inç boyutlu bir ekrandan oluşmuştur. Ön tarafı Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahiptir. AMOLED paneli ve 90 Hz yenileme hızlıdır. Google Pixel 7; Always-on, HDR vb. özellikleri de desteklemektedir.

7. Honor Magic4 Ultimate

Honor Magic4 Ultimate, en iyi ekran teknolojisine sahip telefonlar arasında yer alıyor. 6.8 inç ekran boyutlu Honor Magic4 Ultimate, OLED ekran teknolojisiyle tasarlanmıştır. 1312x2848 (FHD+) piksel ekran çözünürlüğüne sahiptir. HDR ekranlı cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızından oluşmuştur. Çerçevesiz tasarımlı telefonun bir diğer ekran özelliğiyse; 1920 Hz PWM Dimming'dir.

8. Apple iPhone 14

Apple iPhone 14, Super Retina XDR ekranlıdır. 6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED olarak tasarlanmıştır. 460 ppi yoğunluklu 2532x1170 piksel ekran çözünürlüklüdür. Apple iPhone 14’ün ekran özellikleri; Apple iPhone 14 Pro Max ve Apple iPhone 14 Pro cihazlarıyla benzerlik taşıyor.

9. Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro, AMOLED ekran telefonlar arasında öne çıkıyor. Bu modelin ekran boyutu, 6.7 inçtir. 525 PPI piksel yoğunluklu Oppo Find X5 Pro’nun ekranı, 1300 nit parlaklığa sahiptir. 108.4 cm2 alanı ekranı kaplıyor. Ekran dayanıklılığıysa; Corning Gorilla Glass Victus’tur.

10. Oppo Find X5

En iyi ekrana sahip telefonlar listemizin son sırasında Oppo Find X5 yer alıyor. Oppo Find X5 telefonunun ekran boyutu, 6.5 inçtir. Full HD+ AMOLED ekranlı olarak tasarlanmıştır. 1080x2400 piksel çözünürlüklü ekrandan oluşuyor. Aynı zamanda cihazın ekranı, 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Ekranın yanı sıra kamerası en iyi olan telefon modellerini incelemek isterseniz Kamerası En İyi Telefonlar listemize göz atabilirsiniz.