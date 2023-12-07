108 MP Kameralı Honor X7b Özellikleri ve Fiyatı

Yapılan tanıtım ile birlikte Honor X7b özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, kamerası ve yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Honor X7b Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : TFT LCD

: TFT LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 389 PPI

: Yaklaşık 389 PPI İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 GPU : Adreno 610

: Adreno 610 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 5 MP + 2 MP

: 108 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj : 35W

: 35W Kalınlık : 8,2 mm

: 8,2 mm Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Yazılım: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2

Honor marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, TFT LCD ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 389 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 199 gram ağırlığındaki telefon 166,7 x 76,5 x 8,2 mm boyutlarında. Telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

Şık bir tasarıma sahip olan telefon, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile beraber gelen Honor X7b ne kadar fiyata satılıyor?

Honor X7b Fiyatı

1 Aralık 2023 tarihinde tanıtılan ve üç farklı renk seçeneği sunan Honor X7b modeli 249 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Honor X7b ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.