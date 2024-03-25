Honor Magic 6 Ultimate Edition Özellikleri ve Fiyatı

Huawei ile yolları ayrıldıktan sonra Google ekosistemine geri dönerek akıllı telefon pazarının en heyecan verici üreticilerinden birine dönüşen Honor, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, kısa süre önce hem tasarımı hem de yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı.

Her ne kadar ürün henüz ülkemize gelmemiş olsa da şimdiden Türkiye'deki Honor hayranlarını da meraklandırmayı başardı. Peki Magic 6 Ultimate Edition özellikleri ve fiyatı neler, Türkiye'de vergiler de eklenince ne kadara satılacak? Gelinb bu telefonun özelliklerine ve fiyatına birlikte göz atalım.

Honor Magic 6 Ultimate Edition Özellikleri

Honor Magic 6 Ultimate Edition, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, telefonun her türlü işlemi kolaylıkla halletmesini sağlıyor. 16 GB RAM ise çoklu görevlerde akıcılık sunuyor.

6.81 inç LTPO OLED ekran, 2800 x 1280 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı ile göz alıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. HDR10+ desteği ile videolar ve oyunlar daha da gerçekçi görünüyor.

Dörtlü arka kamera sistemi, her türlü çekim senaryosuna uygun. 50MP ana kamera, yüksek kaliteli fotoğraflar çekerken, 50MP ultra geniş açı kamera daha geniş bir açıyı kadraja sığdırıyor. 64MP telefoto kamera ise 100x dijital yakınlaştırma imkanı sunuyor. 5MP makro kamera ile de en küçük detayları bile yakalamaya olanak sağlıyor.

4600 mAh kapasiteli pil, gün boyu kullanım için yeterli geliyor. 100W hızlı şarj desteği ile ise telefonu sadece 15 dakikada %50'ye kadar şarj edebiliyor.

Honor Magic 6 Ultimate Edition, şık ve modern bir tasarıma sahip. Kavisli ekranı ve metal çerçevesi ile telefon elinize mükemmel bir şekilde oturuyor. Arka kameradaki dairesel tasarım ise oldukça dikkat çekici görünüyor.

Teknik Özellikler ve Detaylar

Ekran: 6.81 inç LTPO OLED, 2800 x 1280 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı

6.81 inç LTPO OLED, 2800 x 1280 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Kamera: Arka 50MP ana kamera + 50MP ultra geniş açı kamera + 64MP telefoto kamera + 5MP makro kamera . Ön 50MP + ToF 3D derinlik sensörü.

Arka 50MP ana kamera + 50MP ultra geniş açı kamera + 64MP telefoto kamera + 5MP makro kamera Ön 50MP + ToF 3D derinlik sensörü. Pil: 4600 mAh, 100W hızlı şarj

4600 mAh, 100W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 14, MagicOS 8

Android 14, MagicOS 8 Diğer: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, stereo hoparlörler, IP68 suya ve toza dayanıklılık

Honor Magic 6 Ultimate Edition Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan Honor Magic 6 Ultimate cihazın 22 Mart'tan itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlar ise şöyle:

Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 512 GB ROM: 970 dolar

Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 1 TB ROM: 1100 dolar

Güncel dolar kuru ile vergisiz kabaca 31 bin 200 TL olan telefonun fiyatı, Türkiye'de akıllı telefonlardan alınan vergilerin de eklenmesiyle 63 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Yine de bu modelin Çin'e özel kalma ihtimali olduğunu ve ülkemize gelmeyebileceğini hatırlatmakta fayda var.

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